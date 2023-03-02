Цены на молоко, сбор за коммунальные отходы, синие стрелки, собаки-терапевты и другие новости

Невзирая на просьбы министра сельского хозяйства Литвы оказать поддержку в связи с резким падением закупочных цен на молоко и обращения литовских производителей молока за срочной помощью к государству, Европейская Комиссия не намерена оказывать помощь

В письме еврокомиссара Януша Войцеховского литовскому министру Кястутису Навицкасу говорится, что закупочные цены на молоко растут уже два года, они поднялись до рекордного уровня в Европейском Союзе, а также в Литве, и текущие изменения не являются «серьезным рыночным дисбалансом».

«После двух лет непрерывного роста цен на молоко текущая коррекция цен в молочном секторе неудивительна. Вероятно, коррекцию рынка нельзя интерпретировать как серьезную рыночную диспропорцию, оправдывающую введение в настоящее время мер по защите рынка», — говорится в ответе комиссара министру, с которым ознакомился BNS.

Европейская комиссия, поставившая цель добиться нулевой смертности на дорогах к 2050 году, предлагает ввести первые в мире европейские цифровые водительские права

Эта эффективная система гарантирует, что водитель, совершивший правонарушение в другой стране Европейского союза, не сможет отделаться просто штрафом. Предложения, представленные в среду, также включают более жесткие правила для серьезных преступлений, совершенных на дороге: если человек лишается водительских прав в одной стране ЕС, запрет автоматически вступает в силу на всей территории ЕС. Эти предложения Комиссии будут оставлены на усмотрение всех государств-членов. ЕК хочет предоставить правоохранительным органам доступ к национальным реестрам водительских удостоверений и усилив роль контактных пунктов между странами, чтобы все водители, совершающие правонарушения за рубежом, привлекались к ответственности. Специальный IT-портал позволит гражданам легко получать информацию о правилах безопасности дорожного движения, действующих в каждом государстве-члене ЕС, и напрямую оплачивать штрафы, когда придет время.

В марте десятиклассникам предстоит определиться и выбрать предметы, которые они будут изучать в 3-4 классах гимназии

Это решение важно, поскольку выбор повлияет на экзамены на аттестат зрелости, которые через пару лет будут проводиться по новому порядку. Министерство образования, науки и спорта рассказало, какие предметы учащиеся смогут выбирать, какие изменения в экзаменах на аттестат зрелости будут в 2024-2025 годах, что такое промежуточные экзамены и сколько экзаменов нужно будет сдавать для поступления в вузы в 2025 году.

Государственная налоговая инспекция объявила что официальное начало декларирования доходов стартует в Литве 8 марта

Государственная налоговая инспекция Литвы в электронной системе deklaravimas.vmi.lt представит сформированные предварительные декларации доходов граждан.

Администратор системы отходов Вильнюса (VASA) начал рассылать информацию о местном сборе за коммунальные отходы на 2023 год

VASA напоминает, что жители города могут оплатить сбор один раз за весь год или поквартально. Платеж за весь год или первый взнос необходимо оплатить до 31 марта.

В поликлинике Антакальниса появился новый кабинет — кабинет диагностики и лечения боли

«Видя необходимость в услугах по лечению хронической боли в Вильнюсе, мы решили создать в поликлинике Антакальниса кабинет диагностики и лечения боли. В нем будут лечить пациентов с различными хроническими болевыми синдромами, которые невозможно купировать другими способами, например, медикаментами или реабилитационными процедурами. Мы рады, что нам удалось сформировать сильную команду специалистов, и с начала марта мы готовы предоставить пациентам необходимые услуги», — сказал директор поликлиники Эвалдас Навицкас.

Столичное самоуправление рассказывает, что появление в городе синих стрелок для троллейбусов улучшило и работу общественного транспорта в целом

Синие стрелки в городе появились всего полгода назад, а положительные изменения уже заметны. Уменьшилось количество падения троллейбусных «штанг», выросла скорость и маневренность троллейбусов. Синие стрелки установлены на путях всех 16 троллейбусных маршрутов, а именно, на 35 участках троллейбусной контактной сети, общая протяженность которой составляет 144 км. На сегодняшний день в Вильнюсе установлено 27 стрелок, а до конца года появится еще 53.

В Вильнюсе демонтируют ограждения, которые зимой защищали молодую растительность от соли и другой уличной зимней грязи

Прошлой осенью вдоль проезжей части было установлено 23 км таких оградок, но с приходом весны необходимость в них отпадает. Следующей зимой в случае необходимости их снова установят. Специалисты сообщают, что защитные ограждения помогают снизить засоленность почвы и защищают молодые посадки от повреждений.

В Каунасскую публичную библиотеку имени Винцаса Кудирки возвращается один из самых любимых у маленьких каунасцев проектов

Это чтение в компании с… собаками-терапевтами. Цель такого проекта — вызвать у детей любовь к книге, ведь чтение должно быть связано с положительными эмоциями. А оно может вызываться уютным пространством библиотеки, присутствием собаки и возможностью пообщаться с ней, погладить. Доказано, что детское чтение связано с лучшей успеваемостью, более высоким уровнем грамотности и даже успехом на рынке труда в будущем. К слову, такие чтения помогают детям не только развить любовь к книгам и чтению, но и обрести уверенность в себе, а иногда и преодолеть страх перед животными. Тех, кто хотел бы больше узнать о проекте и зарегистрироваться на него, приглашают на ознакомительную встречу, которая состоится 4 марта, в субботу, в 12:00, в филиале библиотеки по адресу ул. Raseinių, 26. Во время встречи представители Клуба канистерапии расскажут о проекте, представят специально подготовленных собак и ответят на все возникающие вопросы.

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