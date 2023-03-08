Начало декларирования доходов, изменения в оплате парковки, вручение наград за игры LT Game Awards и другие новости

Государственная налоговая инспекция объявляет начало всеобщей декларации доходов

Как и ежегодно, жителям страны вернут переплаченный подоходный налог. Представители налоговой инспекции сообщают, что около 90% жителей смогут подать декларацию, просто нажав кнопку, другим же придется вносить некоторые данные вручную. Декларацию надо заполнить до 2 мая 2023 года. Сайт подачи налоговой декларации deklaravimas.vmi.lt

Сейм соберется на весеннюю сессию в пятницу

В пятницу, 10 марта, в 10:00 утра спикер Сейма Виктория Чмилите-Нильсен откроет сессию приветственным словом.

В Вильнюсе объявлено начало регистрации детей в школы на следующий учебный год

Подавать заявки родителям следует в том случае, если ребенок начинает посещать школу или ее планируется сменить. На то, чтобы записать детей в школы, у вильнюсцев есть три месяца — это надо сделать до 31 мая. Торопиться нет необходимости, поскольку время подачи заявки не дает никакого приоритета. Ранее — до 31 марта — заявки следует подавать только в школы, набор в которые проходит по конкурсу, или которые реализуют специализированные (инженерные/спортивные) программы. Заявки подаются электронным способом, через страницу svietimas.vilnius.lt (подключение через электронный банкинг или другие средства аутентификации). На этой же странице можно найти и другую полезную информацию: интерактивную карту школ, ответы на самые часто задаваемые вопросы, порядок и график приема в школы и т.д.

«Содра» сообщает, что, по данным на 1 марта, в Литве насчитывается 1,44 млн застрахованных лиц (на 4,4 тыс. больше, чем 1 февраля)

Со статусом безработного, по данным на 1 марта, в Службе занятости зарегистрированы 159,7 тыс. человек, что на 1,1 тыс. меньше, чем месяц назад и на 14,4 тыс. меньше, чем год назад. В феврале работодатели зарегистрировали в службе занятости 12,1 тыс. вакансий. Три четверти из них – предложения для квалифицированных рабочих и операторов (4,8 тыс.), специалистов и служащих (2,5 тыс.), работников сферы обслуживания и продавцов (1,6 тыс.), руководителей (0,2 тыс.). Четверть зарегистрированных вакансий (2,9 тыс.) – неквалифицированные предложения работы. Наибольшее количество вакансий в феврале зарегистрировано в Вильнюсе (3,3 тыс.), Каунасе (1,9 тыс.) и Клайпеде (1,1 тыс.). Меньше всего – в Неринге (15), Калварийском (16), Пагегяйском (16) и Скуодасском (23) районах.

Очереди грузовиков из Евросоюза и третьих стран на литовско-белорусской границе продолжают расти

Об этом сообщает ассоциация перевозчиков Linava. Там связывают увеличение нагрузки с закрытием последнего пункта пропуска для белорусских фур на границе с Польшей. В некоторых погранпереходах очереди за неделю увеличились более чем на 100 грузовиков, время ожидания выросло более чем на десять часов. Так, в пункте пропуска «Мядининкай» (с белорусской стороны — «Каменный Лог») время ожидания составляет 47 часов. Очереди на сегодняшнее утро ожидали более 480 грузовиков. Как замечают в ассоциации, ситуация вызвана тем, что транспортный поток увеличился, а количество таможенников — нет. Linava обратилась в Минтранс и Минфин, а также в Таможенную службу.

Сегодня Вильнюсский горсовет одобрил обсуждавшийся в комитетах вопрос об изменении положений о местной плате за парковку

Его цель — автоматизация контроля за сбором платы за парковку и упрощение процесса. Решение вступает в силу на следующий день после его опубликования в СМИ, за исключением положений об инвалидах и электронном контроле, которые вступят в силу с 1 октября. Срок оплаты теперь будет длиннее, а желтых квитанций не останется.

Польские авиалинии LOT с 28 марта откроют четыре дополнительных еженедельных регулярных рейса между Вильнюсом и Варшавой

«Маршрут между Вильнюсом и Варшавой важен как для деловых путешественников, так и для туристов. Аэропорт польской столицы является важным авиационным узлом с множеством стыковочных рейсов в другие страны мира», — поясняют представители Lietuvos oro uostai.

Польские авиалинии LOT в настоящее время также выполняют рейс между Вильнюсским аэропортом и Лондонским London City Airport.

Поскольку цены на электроэнергию в последнее время упали ниже компенсируемого государством предела в 28 центов за киловатт-час, более половины жителей Литвы по-прежнему платят по более высокому тарифу

Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного компанией Spinter tyrimai по заказу энергокомпании Elektrum Lietuva. По данным опроса, у 53% жителей тариф на электроэнергию, по которому они оплачивают счета, превышает 28 центов, поэтому они получают компенсацию от государства. 19% заявили, что платят по тарифу ниже 28 центов, а еще 7% людей ответили, что их тарифы постоянно меняются из-за того, что они выбирают тарифный план, привязанный к бирже. Почти пятая часть (22%) участников опроса не знают, по какому тарифу они платят за электроэнергию. 13% из них назвали причиной незнания тот факт, что они не платят по счетам, а 9% сказали, что не помнят.

За год разрыв между трудовыми доходами женщин и мужчин увеличился почти на два процентных пункта – теперь мужчины зарабатывают в среднем на 13,6% больше, чем женщины

В преддверии Международного женского дня Государственный фонд социального страхования сообщает новейшие факты о доходах женщин, говорится в пресс-релизе. В бюджетном секторе разрыв сокращался, во внебюджетном – увеличивался. В ноябре 2022 года средний доход женщин, которые работали весь месяц, составлял 1 697 евро до вычета налогов, доход мужчин – 1 927 евро.

В конце минувшей недели в вильнюсском театре Vaidila уже в 9-й раз (после перерыва, вызванного пандемией) состоялось вручение наград за лучшие компьютерные и настольные игры, созданные в Литве в минувшем году, — LT Game Awards 2022

Ознакомиться со всеми играми можно на сайте мероприятия gameawards.lt. Награды вручались по девяти номинациям. Приключенческая игра Crowns and Pawns: Kingdom of Deceiit («Короны и пешки: Королевство обмана»), действие которой разворачивается на фоне исторических достопримечательностей старого Вильнюса, завоевала целых три награды: за лучший звук, как лучшая игра для компьютеров и как «Игра года». Две награды (в категории настольных игр-дебютантов и за лучший художественный стиль) получила настольная игра «Мариямполе». Приз зрительских симпатий достался игре Mad Market. В специальной номинации, посвященной играм, созданным в ходе «хакатонов» (соревнований по разработке тех или иных интернет-продуктов), победила работа Void Prison. Еще одна специальная награда за вклад в развитие всей отрасли, была присуждена художнице Эгле Зиоме, автору работы Blogiausias Prezidentas.

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