Начало досрочного голосования, День спасателей литовских евреев, растение, цветущее раз в жизни, и другие новости

Сегодня — начало досрочного голосования на втором туре выборов мэров

Начало голосования объявлено в 34 самоуправленях, где главу района или города не удалось выбрать в первом туре. Пункты досрочного голосования будут открыты во всех самоуправлениях страны три дня, с 7:00 до 20:00 часов. Однако голосовать могут только жители тех городов и районов, где обьявлен второй тур. С собой необходимо иметь удостоверение личности.

Завтра в Литве отмечается День спасателей литовских евреев

В 16:00 часов во дворике Симонаса Даукантаса Вильнюсского университета (ул. Universiteto, 5) политики, представители литовских евреев, послы нескольких стран, профессоры, сотрудники и студенты ВУ зачитают имена 1785 человек, спасших жизни евреев. День спасателей евреев был выбран 15 марта в память о библиотекаре ВУ Оне Шимайте, которая 15 марта 1966 года стала первой литовкой, удостоенной почетного звания «Праведник народов мира».

В связи с войной в Украине чрезвычайное положение на границе Литвы с Россией и Беларусью продлено до 2 мая включительно

Срок действия чрезвычайного положения истекает в полночь пятницы, 17 марта. Согласно проекту постановления, оно будет продлено до 24 часов 2 мая.

По словам министра образования, науки и спорта Юргиты Шюгждинене, в настоящее время планируется ужесточить посещение школы детьми

Министр образования сказала, что будет установлено количество уроков, которые могут быть оправданы записками родителей. Также ведутся переговоры с Министерством здравоохранения о том, как школа могла бы получить информацию о причинах пропуска ребенком уроков, не нарушая при этом защиту данных.

Во вторник и среду выпускники со всей Литвы могут проверить свои знания, сдав пробный государственный экзамен на аттестат зрелости по математике

Об этом сообщили в Национальном агентстве образования. К участию в пробном экзамене по математике приглашены 16 520 выпускников.

Комиссия по радио и телевидению Литвы приняла решение обязать интернет-провайдеров заблокировать IP-адреса, чтобы предотвратить дальнейший просмотр российских телеканалов, попавших под санкции ЕС

Согласно пресс-релизу правительства, опубликованному в понедельник, Комиссия установила, что санкционированные ЕС телеканалы распространяются в интернете. Установлено также, что доступ к пакетам данных запрещенных телеканалов осуществляется по IP-адресам серверов, используемых для доступа к телеканалам НТВ, «Первый канал», «Россия 1», «Россия 24» и «РТР Планета». Отмечается, что провайдеры упомянутых выше сетей электронных коммуникаций общего пользования и услуг электронных коммуникаций общего пользования должны будут устранить доступ к IP-адресам, используемым для доступа к данным телеканалам, в течение пяти рабочих дней со дня вступления в силу настоящего решения.

Уже на этой неделе начинается традиционный международный кинофестиваль Kinopavasaris

С ближайшего четверга, 16 марта, в течение 10 дней фестиваль будет проходить в Вильнюсе, Каунасе, Клайпеде, Шяуляе и Паневежисе. Как обычно, зрители смогут выбирать картины из целого ряда программ «Киновесны» – в том числе, из конкурсной программы. Можно также будет познакомиться с работами актеров, панорамами самых ярких работ прошлого года, программами для маленьких зрителей, премьерами литовских фильмов. Помимо этого, «Киновесна» — это не только фестивальный показ фильмов, но и возможность встретиться с создателями фильмов и принять участие в дискуссиях.

С 15 по 18 марта будет проходить крупнейшая международная Балтийская ювелирная выставка Amber Trip

Она соберет под одной крышей профессиональных ювелиров, янтарных мастеров и дизайнеров, а также производителей технологических приборов и оборудования для ювелиров. На выставке будут представлены последние ювелирные изделия и мировые тенденции на рынке янтаря, новейшие технологии в ювелирной промышленности и последние работы профессиональных ювелиров. Выставка пройдет в Litexpo (проспект Laisvės 5, Вильнюс).

Центры посетителей региональных парков приглашают детей на новые образовательные программы

Об этом пишет welovelithuania.com. Например, Биржайский региональный парк приготовил для самых маленьких посетителей познавательную программу «Кто живет в норе?». Во время нее дети знакомятся с барсуками, хорьками, выдрами, ондатрами и другими существами, а также узнают о них много интересного. Крекенавский региональный парк предлагает занятие «Камень в жизни человека», а школа природы Сирветос приглашает учеников 3-6 классов принять участие в 80-минутной образовательной программе «Тропами секретов мифологии». Информация о занятиях

Ботанический сад Клайпедского университета начал подготовку к весеннему сезону

В сквере приводят в порядок дорожки, цветники, скамейки и систему освещения. В этом году сад отмечает 30-летие.

В Каунасском ботаническом саду расцвело растение Agave Mitis, которое цветет всего один раз в жизни

Оно находится в оранжерее ботанического сада Университета Витаутаса Великого в Каунасе. Agave mitis — род суккулентных растений, родом из теплых тропических стран, в основном из Мексики. Большая часть видов имеет крупные красивые листья, благодаря которым эти растения культивируются во многих регионах как декоративные.

СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ

RADIO•R | TTS ВИСАГИНАС | ЛИТВА ЗА НЕДЕЛЮ | НОВАЯ КЛАЙПЕДА.НОВОСТИ