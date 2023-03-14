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Начало досрочного голосования, День спасателей литовских евреев, растение, цветущее раз в жизни, и другие новости

Автор RADIO•R
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Сегодня — начало досрочного голосования на втором туре выборов мэров

Начало голосования объявлено в 34 самоуправленях, где главу района или города не удалось выбрать в первом туре. Пункты досрочного голосования будут открыты во всех самоуправлениях страны три дня, с 7:00 до 20:00 часов. Однако голосовать могут только жители тех городов и районов, где обьявлен второй тур. С собой необходимо иметь удостоверение личности.

Начало досрочного голосования, День спасателей литовских евреев, растение, цветущее раз в жизни, и другие новости

Начало досрочного голосования, День спасателей литовских евреев, растение, цветущее раз в жизни, и другие новости

Завтра в Литве отмечается День спасателей литовских евреев

В 16:00 часов во дворике Симонаса Даукантаса Вильнюсского университета (ул. Universiteto, 5) политики, представители литовских евреев, послы нескольких стран, профессоры, сотрудники и студенты ВУ зачитают имена 1785 человек, спасших жизни евреев. День спасателей евреев был выбран 15 марта в память о библиотекаре ВУ Оне Шимайте, которая 15 марта 1966 года стала первой литовкой, удостоенной почетного звания «Праведник народов мира».

В связи с войной в Украине чрезвычайное положение на границе Литвы с Россией и Беларусью продлено до 2 мая включительно

Срок действия чрезвычайного положения истекает в полночь пятницы, 17 марта. Согласно проекту постановления, оно будет продлено до 24 часов 2 мая.

По словам министра образования, науки и спорта Юргиты Шюгждинене, в настоящее время планируется ужесточить посещение школы детьми

Министр образования сказала, что будет установлено количество уроков, которые могут быть оправданы записками родителей. Также ведутся переговоры с Министерством здравоохранения о том, как школа могла бы получить информацию о причинах пропуска ребенком уроков, не нарушая при этом защиту данных.

Начало досрочного голосования, День спасателей литовских евреев, растение, цветущее раз в жизни, и другие новости

Во вторник и среду выпускники со всей Литвы могут проверить свои знания, сдав пробный государственный экзамен на аттестат зрелости по математике

Об этом сообщили в Национальном агентстве образования. К участию в пробном экзамене по математике приглашены 16 520 выпускников.

Комиссия по радио и телевидению Литвы приняла решение обязать интернет-провайдеров заблокировать IP-адреса, чтобы предотвратить дальнейший просмотр российских телеканалов, попавших под санкции ЕС

Согласно пресс-релизу правительства, опубликованному в понедельник, Комиссия установила, что санкционированные ЕС телеканалы распространяются в интернете. Установлено также, что доступ к пакетам данных запрещенных телеканалов осуществляется по IP-адресам серверов, используемых для доступа к телеканалам НТВ, «Первый канал», «Россия 1», «Россия 24» и «РТР Планета». Отмечается, что провайдеры упомянутых выше сетей электронных коммуникаций общего пользования и услуг электронных коммуникаций общего пользования должны будут устранить доступ к IP-адресам, используемым для доступа к данным телеканалам, в течение пяти рабочих дней со дня вступления в силу настоящего решения.

Начало досрочного голосования, День спасателей литовских евреев, растение, цветущее раз в жизни, и другие новости

Уже на этой неделе начинается традиционный международный кинофестиваль Kinopavasaris

С ближайшего четверга, 16 марта, в течение 10 дней фестиваль будет проходить в Вильнюсе, Каунасе, Клайпеде, Шяуляе и Паневежисе. Как обычно, зрители смогут выбирать картины из целого ряда программ «Киновесны» – в том числе, из конкурсной программы. Можно также будет познакомиться с работами актеров, панорамами самых ярких работ прошлого года, программами для маленьких зрителей, премьерами литовских фильмов. Помимо этого, «Киновесна» — это не только фестивальный показ фильмов, но и возможность встретиться с создателями фильмов и принять участие в дискуссиях.

С 15 по 18 марта будет проходить крупнейшая международная Балтийская ювелирная выставка Amber Trip

Она соберет под одной крышей профессиональных ювелиров, янтарных мастеров и дизайнеров, а также производителей технологических приборов и оборудования для ювелиров. На выставке будут представлены последние ювелирные изделия и мировые тенденции на рынке янтаря, новейшие технологии в ювелирной промышленности и последние работы профессиональных ювелиров. Выставка пройдет в Litexpo (проспект Laisvės 5, Вильнюс).

Начало досрочного голосования, День спасателей литовских евреев, растение, цветущее раз в жизни, и другие новости

Центры посетителей региональных парков приглашают детей на новые образовательные программы

Об этом пишет welovelithuania.com. Например, Биржайский региональный парк приготовил для самых маленьких посетителей познавательную программу «Кто живет в норе?». Во время нее дети знакомятся с барсуками, хорьками, выдрами, ондатрами и другими существами, а также узнают о них много интересного. Крекенавский региональный парк предлагает занятие «Камень в жизни человека», а школа природы Сирветос приглашает учеников 3-6 классов принять участие в 80-минутной образовательной программе «Тропами секретов мифологии». Информация о занятиях

Ботанический сад Клайпедского университета начал подготовку к весеннему сезону

В сквере приводят в порядок дорожки, цветники, скамейки и систему освещения. В этом году сад отмечает 30-летие.

Начало досрочного голосования, День спасателей литовских евреев, растение, цветущее раз в жизни, и другие новости

В Каунасском ботаническом саду расцвело растение Agave Mitis, которое цветет всего один раз в жизни

Оно находится в оранжерее ботанического сада Университета Витаутаса Великого в Каунасе. Agave mitis — род суккулентных растений, родом из теплых тропических стран, в основном из Мексики. Большая часть видов имеет крупные красивые листья, благодаря которым эти растения культивируются во многих регионах как декоративные.

Начало досрочного голосования, День спасателей литовских евреев, растение, цветущее раз в жизни, и другие новости

Фото — botanika.vdu.lt

Начало досрочного голосования, День спасателей литовских евреев, растение, цветущее раз в жизни, и другие новости

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