Встречи в формате «Бухарестской девятки», открытие Лаздинайского бассейна, новые рейсы компании Lufthansa и другие новости

Президент Литвы Гитанас Науседа на следующей неделе в Варшаве встретится с президентом США Джо Байденом

Об этом сообщил офис президента. Литовский лидер отправится в Варшаву 22 февраля на встречу президента США с лидерами «Бухарестской девятки». Ожидается, что на встрече будут обсуждаться вопросы региональной безопасности, поддержки Украины и подготовки к саммиту НАТО в Вильнюсе в июле этого года. В так называемую «Бухарестскую девятку» входят Болгария, Чехия, Эстония, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Румыния и Словакия.

По сообщению Минобразования, спортивные федерации, которые откажутся участвовать в соревнованиях с участием российских и белорусских спортсменов, не пострадают финансово

Министерство объявило, что будет финансировать эти федерации по модели финансирования, использовавшейся во время пандемии COVID-19, с учетом результатов предыдущих соревнований. Министр образования, науки и спорта Юргита Шюгждинене подписала пересмотренные рекомендации спортивным федерациям и организациям страны по сотрудничеству с Россией и Беларусью. Пока эти страны продолжают войну в Украине, позиция Министерства образования и спорта остается неизменной — рекомендуется прервать все спортивные контакты со спортсменами, спортивными организациями и их представителями из этих стран.

Государственный совет по регулированию энергетики (ГСРЭ) снизил тариф на электроэнергию для населения на первое полугодие с 56,5 до 28 центов/кВтч

Новая цена затронет около 470 тыс. потребителей третьего этапа либерализации рынка электроэнергии (которые еще не выбрали независимого поставщика), подтвердил ГСРЭ на заседании в среду. 28 центов/кВтч – это установленный на первое полугодие минимальный ценовой предел, до которого действует государственная компенсация. Было принято решение о том, что с 1 марта Ignitis, обеспечивающий общественное электроснабжение, будет применять тариф в размере 28 центов/кВтч для стандартного однозонного тарифного плана Standard. Дневной тариф для двухзонного плана установлен на уровне 32 цента/кВтч, а ночной тариф — 19,3 цента/кВтч.

В январе текущего года по сравнению с декабрем 2022 г. цены на потребительские товары и услуги выросли на 0,7%

Об этом сообщает Государственное агентство данных. Цены на продукты питания и безалкогольные напитки в январе выросли на 1,4%. Больше всего подорожали фруктовые и овощные соки, оливковое масло, консервированное молоко, яйца, замороженные морепродукты, но подешевели сливочное масло, сметана и пастеризованное молоко. Цены на одежду и обувь за счет скидок снизились на 6,9%.

Более трети посетителей ночных клубов Литвы хотя бы раз пробовали наркотики

Такие результаты показывает исследование, проведенное Департаментом по контролю за наркотиками, табаком и алкоголем. По данным опроса, 36,6% посетителей ночных клубов указали, что хотя бы раз в жизни употребляли наркотики, за последний год их употребляли 21,9%, за последние 30 дней — 13,5%. По словам временного директора ДКНТА Гражины Белян, более половины тех, кто употреблял наркотики в течение последнего месяца, сообщили, что делали это в течение последних 24 часов. Она сказала, что мужчины чаще употребляют наркотики, чем женщины. Кроме того, чаще других употребляют наркотики, как оказалось в результате опроса, респонденты из Вильнюса и Клайпеды.

Литовская полиция предупреждает: в последнее время люди получают звонки от мошенников, представляющихся сотрудниками полиции

Мошенники обращаются по-русски, говорят, что нашли документ, удостоверяющий личность человека, и пытаются выманить деньги. «В последнее время люди получают звонки с этого номера (интересно, что это информационный номер полиции) или с других номеров. Звонящий говорит по-русски, представляется сотрудником полиции и утверждает, что нашел документ, удостоверяющий личность. Человека просят продиктовать свои данные для входа в систему, чтобы проверить его учетные данные и заблокировать аккаунт. После получения доступа к данным е-банкинга счет быстро опустошается», — говорится в сообщении полиции.

Lufthansa с конца марта начнет осуществлять прямые регулярные рейсы с четырьмя компаниями своей группы из Вильнюсского аэропорта

Lufthansa, Swiss, Austrian Airlines и Brussels Airlines будут осуществлять перелеты пассажиров по четырем направлениям. По словам представителей Литовских аэропортов, Lufthansa и Swiss уже выполняют рейсы во Франкфурт и Цюрих, а с 26 марта будут запущены еще два маршрута: Austrian Airlines будет летать напрямую в Вену, а Brussels Airlines — в Брюссель.

Столичное самоуправление делится фотографиями с официального открытия нового Лаздинайского бассейна

Столичные спортсмены уже испытали воду в бассейне, а гостям были представлены помещение и оборудование самого современного на сегодняшний день в странах Балтии бассейна. Свою обычную работу бассейн начинает в 17:00, с этого момента его уже могут посещать жители и гости столицы.

Многофункциональный комплекс разделен на различные функциональные зоны. В нем есть два современных бассейна, зона фитнеса, зона функциональных тренировок и единственное место в странах Балтии с инфраструктурой такого уровня для наземного дайвинга. Существует также открытая гидромассажная ванна для посетителей бассейна для ныряния. Рядом с бассейном оборудована парковка на более чем 90 мест, адаптированная для людей с индивидуальными потребностями. В многофункциональном комплексе «Лаздинай» расположились два бассейна — олимпийского размера 50-метровый бассейн и 25-метровый бассейн для ныряния и прыжков в воду. В бассейнах установлена система подъемного дна. Кроме того, установлена специальная система искусственного интеллекта, которая дает сигнал, если на дно опускается объект и несколько секунд не двигается. Рядом с большим бассейном оборудованы трибуны на 1 000 мест, около небольшого бассейна — трибуна на 200 мест. В новом комплексе есть зона тренажеров, душевая зона, сухой бассейн, кафе, раздевалки и административные зоны. Комплекс начнет свою деятельность пока без спа-зоны и кафе. Стоимость одноразового билета, который позволяет пользоваться бассейном с 10 до 16 часов, 9 евро. Стоимость одноразового билета на весь день — 15 евро для одного человека. Месячный билет, в зависимости от плана, будет стоить 41-79 евро. Более подробная информация

Завтра, 16 февраля, общественный транспорт в Вильнюсе будет бесплатным

В этот день автобусы и троллейбусы будут курсировать по расписанию, действующему в выходные и праздничные дни.

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