Досрочный выход на пенсию, опросы по поводу реконструкции территорий, марки ко дню рождения столицы и другие новости

Госконтроль Литвы провел исследование, которое показало , что люди стали уходить на пенсию не позже, а раньше

В прошлом году людей, которые хотели уйти на пенсию раньше времени, было почти в 5 раз больше, чем три года назад. «В Литве около 7000 человек получают пенсию досрочно. Досрочно на пенсию может выйти человек, которому до пенсии осталось не больше 5 лет, если у него есть необходимый стаж. С 2021 года в сфере досрочных пенсий были определенные изменения. Если досрочно на пенсию уходит человек со стажем 40 лет и больше, то ему платят всю пенсию, не снижая», – сказала LNK представитель Госконтроля Эйвида Шламе.

Изменение экзаменов и введение промежуточных проверок приведет к тому, что ученики, набрав максимальное количество баллов на проверках, сдадут экзамен по предмету

Так считает заместитель министра Рамунас Скауджюс. Представляя в четверг на ярмарке высшего образования в Каунасе изменения, которые ожидают десятиклассников, он подчеркнул, что в промежуточных проверках можно будет набрать 40 баллов, в то время как минимальный уровень для сдачи государственного экзамена составляет 35 баллов.

На время подготовки к строительству виадука через улицу Тауро вводятся временные ограничения движения на подъездах к горе Таурас

В субботу, 21 января, с 8:00 до 17:00 движение транспортных средств будет запрещено по второй полосе от въезда во двор дома по адресу ул. Tauro, 14 до ресторана быстрого питания на ул. Tauro, 3. Пешеходное и велосипедное движение на этом участке также будет запрещено, рекомендуется выбирать альтернативные маршруты.

Финская авиакомпания Finnair расширяет свою деятельность в Вильнюсском аэропорту, увеличивая частоту полетов между столицами Финляндии и Литвы

Как говорится в пресс-релизе аэропортов Литвы, с начала летнего авиационного сезона количество рейсов между Хельсинки и Вильнюсом увеличится до 26 в неделю. А с 1 мая рейсы будут выполняться 4 раза в день. Об этом пишет Delfi.

Столичное самоуправление приглашает вильнюсцев принять участие в обсуждении того, каким станет парк Йоманто (в Балтупяй)

Планируется, что в период с января по апрель вместе с сообществом получится разработать общее видение и план действий по благоустройству парка. А летом, после того как эти решения будут утверждены, начнутся первые работы. Принять участие в опросе можно по ссылке. Ответы принимаются до 9 февраля.

В столице в ближайшее время будут отобраны лучшие проекты учебных заведений, соответствующие вильнюсским стандартам

Участники конкурса архитектурных проектов представили идеи, на основе которых будут спроектированы школы в Перкункемисе и Павильнисе, а также детские сады в районах Балсяй и Шнипишкес. Ознакомиться со всеми предложенными проектами можно на странице Вильнюсского самоуправления.



Планируется переоборудование территории возле вокзала

Территорию площадью примерно 40 гектаров в столичном районе Науйяместис, которая ранее была закрыта и использовалась только для деятельности Литовских железных дорог, планируется открыть и переоборудовать. Видение того, как это историческое и индустриальное городское пространство может быть адаптировано к новой жизни, все еще разрабатывается, и вильнюсцев приглашают включиться в этот процесс. Жители столицы могут принять участие в опросе и высказать свои пожелания по поводу грядущих изменений. Ответы ожидаются до 16 февраля по ссылке.

В честь дня рождения столицы весь общественный транспорт в Вильнюсе 25 января будет возить пассажиров бесплатно

Кроме того, в часы главных праздничных мероприятий, с 18:00 до 21:30 час., будут чаще курсировать автобусы скорых маршрутов 1G, 4G и 6G, а также автобусы 10, 22, 33, 43, 52 и 53 и троллейбусы маршрутов 2, 3, 4 и 17. В эти же часы автобусы маршрута 4G будут дополнительно останавливаться на остановке Rinktinės. Следует учитывать, что 25–28 января с 18 до 23 будет проходить Фестиваль света, во время которого в центре города будет ограничиваться движение. Подробности — на страницах Вильнюсского самоуправления

Подарком на день рождения города могут стать просто… шаги

В связи с празднованием 700-летия Вильнюса команда бесплатного приложения для ходьбы #walk15 приглашает всех желающих присоединиться к важной инициативе-вызову Gimtadienio žingsniai Vilniui и подарить городу шаги. Предварительная регистрация уже началась. Подсчет шагов тех, кто присоединится к челленджу, начнется 25 января, в день рождения города, и продлится до 28 января. Претендентам предлагается выбрать одну из 25 команд, уже созданных в приложении #walk15, и пройти за четыре дня вместе с выбранной командой 700 тысяч шагов.

Под мостом Миндаугаса в столице появилась необычная инсталляция

«Это будет одна из инсталляций Фестиваля света. Ее цель — изобразить Луну», — прокомментировало Вильнюсское городское самоуправление. Луна будет висеть над Нерисом до 2 февраля. Фестиваль света в столице будет проходить с 25 по 28 января. Все экспонаты фестиваля, включая луну, будут освещены с 18:00 до 23:00. На ночь они будут отключаться.

Вильнюс ждет поздравлений с 700-летием со всего мира

Специально созданное приложение Once in Vilnius приглашает поздравить город и его жителей с юбилеем и поделиться не только своими искренними пожеланиями, но и какими-то мгновениями повседневной жизни в Вильнюсе. Для этого надо просто скачать приложение Once in Vilnius и до 22 января загрузить в него свои поздравления, записанные на видео. А в конце года команда профессиональных режиссеров выберет из полученных материалов 700 кадров и смонтирует из них фильм «Однажды в Вильнюсе». Это будет первый в истории страны фильм с таким большим количеством соавторов.

Ко Дню рождения столицы «Почта Литвы» выпустила блок почтовых марок на тему «Вильнюсу — 700 лет»

Автор изображения — Владас Поликша. Почтовый блок тиражом 8 тыс. экз. состоит из четырех марок по 0,95 евро. Штемпелевание даты первого дня проходит сегодня в Вильнюсском почтовом отделении по адресу ул. Totorių, 8.

