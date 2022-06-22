Каунас ждет доноров крови, на холме Гедиминаса появился оползень и другие новости

Каунасская клиника предупреждает об истощившихся запасах крови и приглашает доноров всех групп крови. Это, по словам медиков, особенно актуально перед приближающимися длинными праздничными выходными.

Премьер Литвы: никакой блокады Калининграда нет. «Никакой блокады Калининграда не происходит, просто с минувших выходных введены санкции в отношении части товаров, входящих в так называемый санкционный пакет, в частности стали и черных металлов, а железнодорожные клиенты или участники договоров информированы о введении этих санкций, о том, что они не могут переваливаться и перевозиться», — заявила Шимоните журналистам. «Все прочие товары, которые либо несанкционные, либо еще не санкционные, а также пассажирский транзит, на который есть специальное соглашение между Евросоюзом, Россией и Литвой, перевозятся», — добавила она.

Парламент Литвы одобрил увеличение в течение года количества молодых людей, призванных на срочную военную службу, а также курсантов Военной академии и гражданских лиц в армии. Закон предусматривает, что ежегодно от 3400 до 4400 молодых людей будут призываться на постоянную обязательную военную службу. Сейчас это число составляет от 3800 до 4000 человек.

Прощание с ушедшим из жизни Регимантасом Адомайтисом проходит сегодня с 10:30 до 19:00 час. в часовне Св. Николая Бернардинского костела. Заупокойная служба в Бернардинском костеле состоится 23 июня в 12:00 ч. Похороны назначены на 13:00 – 14:00 час. 23 июня на Антакальнисском кладбище.

После сильного дождя на восточном склоне холма Гедиминаса зафиксирован оползень.

В этом году 102 человека лишены прав за использование мобильных телефонов за рулем.

Каунасское самоуправление пообещало, что билеты на общественный транспорт дорожать не будут.

С 1 января 2023 года личные помощники, сопровождающие людей с ограниченными возможностями, на культурные мероприятия и концерты смогут проходить бесплатно.

За три месяца в столице принудительно вывезли 755 автомобилей, оставленных с нарушениями Правил дорожного движения. 480 автомобилей было оставлено на местах для инвалидов. В среднем каждый день увозят восемь автомобилей, в основном — в Старом городе и Науяместисе.

Латвийская авиакомпания AirBaltic с сентября отменяет четыре рейса из Вильнюсского аэропорта. AirBaltic больше не будет летать в Осло, аэропорт Гатвик в Лондоне, Дублин и Гамбург.

Vilniaus Vandenys запустил кампанию «Вода — это жизнь. Делись». Ее цель — побудить представителей различных сфер бизнеса угощать своих клиентов исключительно водопроводной водой. А приглашая делиться водой, Vilniaus Vandenys косвенно поделится водой с населением Украины: водохозяйственным предприятиям страны будет отправлена ​​дополнительная партия гипохлорита натрия — высокоэффективного дезинфицирующего средства. Это химическое вещество необходимо для приготовления питьевой воды.

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