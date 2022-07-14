Калининградский транзит, фестиваль живой истории и другие новости

После того, как Еврокомиссия в среду разрешила Калининградский транзит подсанкционных товаров, МИД Литвы отмечает, что страна будет эффективно обеспечивать применение санкций. Согласно обновленным правилам, Литва и другие страны-члены ЕС должны будут проверять, остаются ли объемы транзита в пределах, установленных за последние три года, чтобы обеспечить, что подпадающие под санкции товары, перевозимые в Калининград, соответствуют реальному местному спросу и не экспортируются в страны Сообщества. Несмотря на обновленные правила, транзит товаров и технологий военного или двойного назначения остается запрещенным, независимо от выбранного способа транспортировки.

В аэропортах Европы продолжается хаос — длинные очереди на регистрацию, задержка и отмена рейсов и нехватка персонала. Портал Hopper составил список десяти аэропортов, где сейчас чаще всего отменяют и задерживают рейсы. В этом списке лидируют аэропорты Брюсселя и Франкфурта, аэропорты Эйндховен в Нидерландах и Лондон Лутон. В нем также Будапештский аэропорт Ференца Листа, Лиссабонский аэропорт, Парижский аэропорт Шарля де Голля, Амстердамский аэропорт Схипхол, аэропорт Ниццы и Лондон Гатвик.

Еврокомиссия добавила 22 новых вида растений и животных в Список инвазивных видов ЕС. В этот список входят виды наземных и водных растений, ракообразных, моллюсков, насекомых, рептилий, рыб, птиц и млекопитающих. На использование большинства из этих видов со 2 августа будут введены ограничения. Среди инвазивных видов, представленных в списке, есть растения, которые используются в аквариумах или как декоративные растения, а также такие существа, как восточная королевская змея или гладкая лягушка, которых держат в качестве домашних питомцев. Список — по ссылке: ec.europa.eu/environment/nature

По мере роста заболеваемости ковидом специалисты призывают в местах, где собирается много людей (к примеру, в общественном транспорте), надевать защитные маски. А также не забывать мыть и дезинфицировать руки, чаще проветривать помещения.

Учеников в школьных столовых будут поощрять оплачивать покупки безналичным способом. Для этого в школьных столовых планируется внедрить необходимые цифровые кассовые аппараты. А детям обещают выдавать электронные ученические удостоверения с функцией кошелька.

В выходные, 16-17 июля, культурная столица Литвы 2022 года Алитус приглашает на фестиваль живой истории Jotvos vartai. Этот фестиваль посвящен памяти йотвингов, проживавших на территории Южной Литвы. Он будет интересен и детям, и взрослым. На фестивале будут работать ремесленный двор, военный лагерь и лагерь лучников, выставка старинных доспехов и оружия, пройдут мастер-классы по рисованию для детей и другие мероприятия. Подробности — jotvosvartai.lt.

По мере того, как некоторые самоуправления Литвы отказываются от фейерверков на городских праздниках, пиротехники выражают озабоченность по поводу того, что формируется их отрицательный имидж. По словам пиротехников, данные о вреде их продукции для окружающей среды – преувеличены.

Столица считает дни до одного из самых ярких музыкальных событий этого лета — фестиваля Jaunas kaip Vilnius, «Молодой, как Вильнюс». Он пройдет в понедельник, 25 июля, в парке Вингис. В программе — грандиозный концерт, мероприятия для детей и взрослых и многое другое. Организаторы приглашают всех желающих посетить фестиваль, чтобы увидеть и услышать все вживую и бесплатно.

Завтра, 15 июля, на руинах костела Св. апостолов Петра и Павла в Бартнинкай состоится фестиваль света и джаза b‘ART.

В Друскининкай начались 4-дневные спортивные игры литовцев мира. Атлеты будут соревноваться в 27 видах спорта.

Уже третий год подряд 14 июля в Литве отмечается День огурца. По этому поводу сегодня во многих кафе Кедайняя (столицы огурцов) будет пахнуть — нет, не корюшкой, которая пахнет огурцом, а самим огурцом. А на Большой рыночной площади зазвучит французская музыка. Там выступят Dagna & Indeed и семейный дуэт Difartų. А в субботу в Кедайняйском городском парке пройдет Фестиваль огурцов со всевозможными веселыми развлечениями и огуречными деликатесами.

Игналинская атомная электростанция, принимая во внимание просьбу Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, безвозмездно предоставила гуманитарную помощь — огнетушащий материал (пенный раствор 39,5%). Уже перевезено 60 тонн огнетушащего материала. На первом этапе ИАЭС планирует оказать помощь Украине, передав 245 тонн средств пожаротушения.

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