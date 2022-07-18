Самый длинный железнодорожный мост, каунасский стадион, одесский променад и другие новости

На этой неделе в Вильнюсе пройдёт съезд Сейма литовцев мира. Один из самых важных вопросов — выбор нового руководства. Помимо этого будут обсуждаться вопросы сотрудничества с литовскими учреждениями, помощь Украине и др. важные вопросы. Заседания Сейма литовцев мира будут проходить до среды.

Желающие со следующего года смогут погулять по самому длинному и высокому железнодорожному мосту в Литве – Лидувенскому. Для посещения будет приспособлена техническая дорожка этого моста. Длина этого железнодорожного моста составляет 599 метров, высота 42 метра. Первый деревянный мост на этом месте был построен в 1916 году, а стальной с железобетонными опорами – в 1918 году. Во время Второй мировой войны мост был разрушен. Его восстановили в 1952 году.

Согласно опубликованному опросу Евробарометра, литовская молодежь в возрасте 15-24 лет получает новости в основном через социальные сети и блоги. Как показал опрос, таких в Литве насчитывается 65%. Молодые люди, по всему ЕС, в качестве одного из основных источников новостей назвали телевидение. Эксперты говорят, что это увеличивает угрозу радикализации общества, что может поставить под угрозу демократию страны. Минкультуры тоже видит в этом угрозы, а Минобразования обещает усилить внимание к медиаграмотности.

В Вильнюсе из дворов многоквартирных домов вывезут еще шесть автомобилей. Владельцев нижеперечисленных транспортных средств просят до 25 июля 2022 года убрать свои транспортные средства, в противном случае их вывезут в принудительном порядке.

Toyota FZK451 Серый ул. Смелё, 15 (Антакальнис)

Škoda SG57NGO Серый ул. Фабийонишкю, 19 (Фабийонишкес)

Nissan – Красный ул. Фабийонишкю, 23 (Фабийонишкес)

Audi FFS808 Черный ул. Тайкос, 37 (Юстинишкес)

BMW XF4988 Желтый ул. Чёбишкё, 4A (Шешкине)

Renault RKU578 Красный ул. Й.Кайрюкшчё, 10 (Веркяй)

Каунасский стадион имени Дарюса и Гиренаса откроется позже, чем планировалось. Открытие может быть перенесено на следующий год, сообщает портал kasvykstakaune.lt

Людям, проводящим свой досуг на природе, следует быть очень осторожными. Специалисты Нац. центра общественного здоровья напоминают об опасности клещей и болезней, которые они разносят. По их словам, уровень заболеваемости клещевым энцефалитом с 2013 года вырос в 4,5 раза. При этом специалисты подчеркнули, что самый эффективный способ защиты — это прививка.

В Клайпедской Мелнраге появился Одесский променад. Самоуправление назвало променад Одесским в конце марта 2022 года.

В июне 2022 года в муниципалитет обратились власти Одессы и предложили перенести в Клайпеду туристический символ Одессы «Якорь-сердце» в Клайпеду – в качестве подарка литовскому портовому городу.

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