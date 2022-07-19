Штрафы, приложение звуковой реальности, победа сборной Литвы и другие новости

Премьер-министр: Правительство пока не планирует вводить ограничения из-за COVID-19.

С ноября 2022 года в Литве начнет действовать административная ответственность — штрафы до 4000 евро за наличный расчет, если сумма сделки превышает допустимую. В Литве, в соответствии с принятым законом, нельзя платить наличными за товары и услуги стоимостью больше 3000 евро.

Во вторник на внеочередном заседании Сейма, парламентарии одобрили ратификацию протоколов о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО.

В Каунасе запущено новое мобильное приложение звуковой реальности «Kosmos app», которое во время простой прогулки, позволяет познакомиться с различными местами Каунаса и их историями.

Литовская сборная 20-летних баскетболистов на чемпионате Европы одержала первую победу. Они разгромили сборную Чехию с разницей в 42 очка — 108:66

В рамках отборочного матча Лиги Чемпионов Вильнюсский Жалгирис сегодня ждет встреча с чемпионом Швеции ФК Мальмё.

Grinda сообщает, что начинается ремонт участка улицы Гележинё Вилко с улицы Укмергес до улицы Жальгирё. Это был единственный участок улицы Гележинё Вилко, остававшийся без ремонта.

Треть жителей Литвы жертвовала Украине и её жителям, около 30% покупали дополнительные запасы еды, однако около 40% опрошенных сказали, что на войну не реагировали никак. Между тем около 3% опрошенных сказали, что приняли или помогли приютить беженцев с Украины, а примерно 1% временно уезжал из Литвы. Всё это показали результаты недавно проведённого компанией Baltijos tyrimai опроса.

Издан первый двуязычный украинско-литовский словарь. Словарь содержит более 20 000 слов. Словарь содержит словосочетания и короткие предложения.