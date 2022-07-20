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Вертикальная ферма, победа литовских легкоатлетов, затмение и другие новости

Автор Эвелина Никанорова
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Через Литву с четверга будет курсировать еще один поезд Москва-Калининград, сообщают «Литовские железные дороги». «Это стандартный поезд международного годового расписания. Его рейсы были включены в расписание, утверждены в конце года, однако с началом пандемии COVID-19 и сокращением потока пассажиров, его движение было остановлено, с 21 июля его рейсы возобновятся», – сказала представитель «ЛЖД» Лаура Габрилавичюте. По ее словам, сейчас этот поезд будет курсировать три раза в неделю.

Вертикальная ферма, победа литовских легкоатлетов, затмение и другие новости

Tranzitinis traukinys „Kaliningradas-Maskva“ / D. Umbraso/LRT nuotr.

В Литве в настоящее время создается крупнейшая в Европе вертикальная ферма. Предприятие уже привлекло 6 миллионов евро инвестиций и это еще не предел. По словам Валентинаса Цивинскаса, генерального директора компании Leafood, разработчика вертикальной фермы, эта технология позволит литовцам наслаждаться свежими качественными продуктами круглый год. Сначала на ферме будут выращивать различные виды салата и зелени, но в будущем планируется также включить ягоды и овощи.

Вертикальная ферма, победа литовских легкоатлетов, затмение и другие новости

Фото предоставлено Валентинасом Цивинскасом

Департамент Миграции: по данным 1 июля 2022 г. в Литве проживало 145 118 иностранцев. Их доля в общей численности населения Литвы в течение года продолжает увеличиваться и составляет 5,13%. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество иностранцев увеличилось почти на 60%. Это существенное изменение связано с тем, что Литва приняла военных беженцев от войны на Украине. В этом полугодии впервые в истории Европейского Союза был применен механизм временной защиты. Временную защиту в Литве получили 50 167 жителей Украины.

На чемпионате мира по лёгкой атлетике литовские дискоболы Миколас Алекна и Андрюс Гуджюс завоевали серебро и бронзу соответственно. Миколас Алекна метнул диск на 69,27 м, в свою очередь, Андрюс Гуджюс — на 67,55 м. Между тем словенец Кристиан Чех метнул диск на 71,13 м, побив мировой рекорд другого нашего дискобола, олимпийского чемпиона Виргилиюса Алекны.

Вертикальная ферма, победа литовских легкоатлетов, затмение и другие новости

AP nuotr.

В октябре в Литве можно будет увидеть частичное солнечное затмение. 25 октября во второй половине дня тень закроет Солнце на 59%. В Литве его будет видно с 12:15 до 14:20.

Вертикальная ферма, победа литовских легкоатлетов, затмение и другие новости

Вильнюс познакомит жителей с уникальными транспортными средствами. Швейцарские активисты борьбы с изменением климата, использующие солнечную энергию для путешествий по всему миру, посетят Вильнюс 25 июля, со своим караваном на колесах SolarButterfly с нулевым уровнем выбросов, сообщает портал madeinvilnius.lt Посетители смогут познакомиться с SolarButterfly – это инновационный мобильный дом, построенный из собранного в океане и переработанного пластика. Крыша дома с солнечными панелями раскрывается одним нажатием кнопки, кроме того, крыша генерирует энергию, необходимую для путешествия на 250 км в день. Мероприятие пройдет с 15:00 на Белом мосту.

Вертикальная ферма, победа литовских легкоатлетов, затмение и другие новости

Фото madeinvilnius

Вильнюс за почти 70 000 000 евро намерен преобрести около девяти десятков новых троллейбусов. Муниципальная комапния Vilniaus viešasis transportas объявила конкурс и первый договор надеется подписать в ноябре. Скорее всего, первые 50 троллейбусов будут доставлены в столицу в начале 2024 г.

Вертикальная ферма, победа литовских легкоатлетов, затмение и другие новости

troleibusas vilniuje si 22susisiekimo paslaugos22 nuotr.

На площади Лукишкес больше не останется высохших лип. Пять из семи деревьев — будут удалены.

Вертикальная ферма, победа литовских легкоатлетов, затмение и другие новости

Lukiskių aikstėje nudziūvusios liepos/ Irmanto Gelūno/ BNS nuotr.

На территории Вильнюсской Жирмунайской гимназии в скором времени реконструируют спортивную площадку и будет построено полноразмерное футбольное поле.

Вертикальная ферма, победа литовских легкоатлетов, затмение и другие новости

Vilniaus miesto savivaldybės nuotr.

Прогноз синоптиков: к четвергу в Литву вернется 30-градусная жара.

Вертикальная ферма, победа литовских легкоатлетов, затмение и другие новости

Банк Šiaulių bankas остался единственным среди крупнейших банков страны, который до сих пор осуществляет платежи между хозяйственными субъектами Литвы и России, Беларуси, другие банки ранее прекратили любые платежи из этих стран. Однако и этот банк с осени обещает их прекратить. «С 15 августа этого года мы не будем проводить платежи в российских рублях, не учитывая страну получателя, а с 1 сентября — и платежи в Российскую Федерацию и Беларусь или из них в любой валюте», — сообщается на сайте банка.

Вертикальная ферма, победа литовских легкоатлетов, затмение и другие новости

BNS nuotr.

Объявлены результаты апелляций экзаменов: больше всего жаловались на математику, 7 учеников получили более высокие баллы. Выпускники могут найти свои результаты в информационной системе https://rezultatai.nsa.smm.lt

Вертикальная ферма, победа литовских легкоатлетов, затмение и другие новости

Anglų kalbos egzaminas /E.Blazevic/lrt nuotr.

Министр образования, науки и спорта Литвы Юргита Шюгждинене сказала, что министерство передало школам и муниципалитетам рекомендации, связанные с обучением детей из Украины в следующем учебном году. Их подготовили, исходя из опыта школ. Как и до сих пор, будет предусмотрен период адаптации детей. В это время они будут получать эмоциональную помощь, знакомиться со школой, одноклассниками. В это время у ребенка могут быть только уроки литовского языка или все уроки с углубленным изучением литовского — зависит от ситуации. Остается возможность удаленного обучения в украинских школах.

По словам министра, выбор обучения зависит от решения конкретной семьи и от того, как долго семья намерена оставаться в Литве. Статьи по теме: Для каждого ребенка из Украины составляют индивидуальный план обучения. Если дети и их семьи намерены оставаться в Литве меньше года, они смогут учиться удаленно на украинском языке по украинской программе. При разработке этой программы Литва сотрудничает с Министерством образования Украины. В таких случаях Украина заботится об обучении детей, а Литва дает им возможность посещать кружки и заниматься внеклассной деятельностью. Удаленное обучение не рекомендуется для детей 1-6 классов. Дошкольное и подготовительное обучение будет проходить в обычном порядке.

 

Вертикальная ферма, победа литовских легкоатлетов, затмение и другие новости

SRTFondas

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