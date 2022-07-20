Вертикальная ферма, победа литовских легкоатлетов, затмение и другие новости

Через Литву с четверга будет курсировать еще один поезд Москва-Калининград, сообщают «Литовские железные дороги». «Это стандартный поезд международного годового расписания. Его рейсы были включены в расписание, утверждены в конце года, однако с началом пандемии COVID-19 и сокращением потока пассажиров, его движение было остановлено, с 21 июля его рейсы возобновятся», – сказала представитель «ЛЖД» Лаура Габрилавичюте. По ее словам, сейчас этот поезд будет курсировать три раза в неделю.

В Литве в настоящее время создается крупнейшая в Европе вертикальная ферма. Предприятие уже привлекло 6 миллионов евро инвестиций и это еще не предел. По словам Валентинаса Цивинскаса, генерального директора компании Leafood, разработчика вертикальной фермы, эта технология позволит литовцам наслаждаться свежими качественными продуктами круглый год. Сначала на ферме будут выращивать различные виды салата и зелени, но в будущем планируется также включить ягоды и овощи.

Департамент Миграции: по данным 1 июля 2022 г. в Литве проживало 145 118 иностранцев. Их доля в общей численности населения Литвы в течение года продолжает увеличиваться и составляет 5,13%. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество иностранцев увеличилось почти на 60%. Это существенное изменение связано с тем, что Литва приняла военных беженцев от войны на Украине. В этом полугодии впервые в истории Европейского Союза был применен механизм временной защиты. Временную защиту в Литве получили 50 167 жителей Украины.

На чемпионате мира по лёгкой атлетике литовские дискоболы Миколас Алекна и Андрюс Гуджюс завоевали серебро и бронзу соответственно. Миколас Алекна метнул диск на 69,27 м, в свою очередь, Андрюс Гуджюс — на 67,55 м. Между тем словенец Кристиан Чех метнул диск на 71,13 м, побив мировой рекорд другого нашего дискобола, олимпийского чемпиона Виргилиюса Алекны.

В октябре в Литве можно будет увидеть частичное солнечное затмение. 25 октября во второй половине дня тень закроет Солнце на 59%. В Литве его будет видно с 12:15 до 14:20.

Вильнюс познакомит жителей с уникальными транспортными средствами. Швейцарские активисты борьбы с изменением климата, использующие солнечную энергию для путешествий по всему миру, посетят Вильнюс 25 июля, со своим караваном на колесах SolarButterfly с нулевым уровнем выбросов, сообщает портал madeinvilnius.lt Посетители смогут познакомиться с SolarButterfly – это инновационный мобильный дом, построенный из собранного в океане и переработанного пластика. Крыша дома с солнечными панелями раскрывается одним нажатием кнопки, кроме того, крыша генерирует энергию, необходимую для путешествия на 250 км в день. Мероприятие пройдет с 15:00 на Белом мосту.

Вильнюс за почти 70 000 000 евро намерен преобрести около девяти десятков новых троллейбусов. Муниципальная комапния Vilniaus viešasis transportas объявила конкурс и первый договор надеется подписать в ноябре. Скорее всего, первые 50 троллейбусов будут доставлены в столицу в начале 2024 г.

На площади Лукишкес больше не останется высохших лип. Пять из семи деревьев — будут удалены.

На территории Вильнюсской Жирмунайской гимназии в скором времени реконструируют спортивную площадку и будет построено полноразмерное футбольное поле.

Прогноз синоптиков: к четвергу в Литву вернется 30-градусная жара.

Банк Šiaulių bankas остался единственным среди крупнейших банков страны, который до сих пор осуществляет платежи между хозяйственными субъектами Литвы и России, Беларуси, другие банки ранее прекратили любые платежи из этих стран. Однако и этот банк с осени обещает их прекратить. «С 15 августа этого года мы не будем проводить платежи в российских рублях, не учитывая страну получателя, а с 1 сентября — и платежи в Российскую Федерацию и Беларусь или из них в любой валюте», — сообщается на сайте банка.

Объявлены результаты апелляций экзаменов: больше всего жаловались на математику, 7 учеников получили более высокие баллы. Выпускники могут найти свои результаты в информационной системе https://rezultatai.nsa.smm.lt

Министр образования, науки и спорта Литвы Юргита Шюгждинене сказала, что министерство передало школам и муниципалитетам рекомендации, связанные с обучением детей из Украины в следующем учебном году. Их подготовили, исходя из опыта школ. Как и до сих пор, будет предусмотрен период адаптации детей. В это время они будут получать эмоциональную помощь, знакомиться со школой, одноклассниками. В это время у ребенка могут быть только уроки литовского языка или все уроки с углубленным изучением литовского — зависит от ситуации. Остается возможность удаленного обучения в украинских школах.

По словам министра, выбор обучения зависит от решения конкретной семьи и от того, как долго семья намерена оставаться в Литве. Статьи по теме: Для каждого ребенка из Украины составляют индивидуальный план обучения. Если дети и их семьи намерены оставаться в Литве меньше года, они смогут учиться удаленно на украинском языке по украинской программе. При разработке этой программы Литва сотрудничает с Министерством образования Украины. В таких случаях Украина заботится об обучении детей, а Литва дает им возможность посещать кружки и заниматься внеклассной деятельностью. Удаленное обучение не рекомендуется для детей 1-6 классов. Дошкольное и подготовительное обучение будет проходить в обычном порядке.

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