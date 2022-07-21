Пенсии, начало строительства моста в Йонаве, питание в детских садах и другие новости

Жители страны склонны предоставить заботу о достойной пенсии государству. 4 из 5 человек считают, что оно им должно обеспечить часть пенсии в размере 75% бывших доходов или даже больше, показал проведенный по заказу банкиров опрос.

По новым требованиям безопасности, продаваемые в странах Евросоюза автомобили должны быть оснащены разумной системой автоматического поддержания скорости. Система использует GPS и камеры для установки скоростных ограничений и предупреждения водителей, если водитель этого не сделает, то может быть ограничена мощность двигателя, чтобы спала скорость. Правда, водители могут жать на газ и так не соблюдать требования системы. Внедрение системы ISA — большой шаг вперед в деле обеспечения безопасности движения на дорогах.

На Чемпионате мира по легкой атлетике метательница копья Ливета Ясюнайте в отборочном этапе метнула снаряд на 63 метра и 80 см и с третьим резултьатом вышла в финал. Борьба за медали состоится под утро субботы – в 4.20 по литовскому времени.

Почта Литвы выпускает марку, посвященную военному кораблю «Sūduvis».

С сентября клайпедчане будут платить за питание детей в детских садах на треть больше, чем сейчас – больше трех евро в день (это больше, чем в Вильнюсе и в Каунасе).

В Йонаве началось строительство нового железнодорожного моста через Нерис. Стоимость проекта составляет почти 64 млн. евро. Это будет самый длиный желензнодорожный мост в Литве. Он будет являться частью Rail Baltica. Завершить раобты намечено за 2,5 года.

Экологи обеспокоены судьбой лягушек в столичном парке Вингис. Опасность для них возникла из-за намеченного в следующем году строительства нового торгового центра Акрополис. Именно по этой территории каждую весну проходит миграция земноводных. Строители «Akropolis Vingis» обещают учесть потребности лягушек и провести оценку воздействия проекта на окружающую среду.

Вильнюсская рождественская реклама стала финалистом конкурса New York Festivals Advertising Awards. Она стала одно из лучших в категории рекламы путешествий и отдыха. Ролик вошел в тройку лучших рекламных роликов в этой области. Видео также вошло в шорт-лист лучших рекламных роликов в пяти различных категориях.

Для того, чтобы помочь украинцам подготовиться к предстоящему учебному году, с 25 июля или с 1 августа в Клайпеде будут организованы уроки литовского языка. К регистрации приглашаются не только украинские школьники, но и учителя, которые хотят их учить.

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