День рождения Висагинаса, победа сборной Литвы, Зуокас в мэры и другие новости

В понедельник завершился прием заявлений на обучение в вузах. Министерство образования, науки и спорта сообщает, что большинство будущих студентов выбирают программы социального, медицинского, программы управления (vadyba), информатику. Кроме того, увеличивается количество людей, выбирающих педагогику.

С середины этого месяца рецептурные препараты и компенсируемые медицинские средства можно будет приобрести не только в обычных аптеках, но и онлайн через систему e.sveikata. Отныне каждый житель страны, у которого есть рецепт на лекарства или медицинские средства, сможет на одном экране увидеть цены всех подключенных аптек и выбрать наиболее выгодный вариант. В Европе Литва является лишь одной из пяти стран, внедривших подобные системы.

В Литве компенсируют слуховые аппараты на оба уха. С июля в Литве взрослые люди с нарушениями слуха независимо от возраста каждые пять лет будут получать компенсацию расходов на приобретение двух слуховых аппаратов. На эти средства медицинской помощи из Фонда обязательного страхования здоровья в этом году потребуется около 900 тысяч евро. «Взрослым людям с нарушениями слуха, застрахованным по обязательному страхованию здоровья (ОСЗ), предоставлена возможность максимально повысить качество жизни: они могут получить компенсируемые из ФОСЗ слуховые аппараты для обоих ушей. Раньше каждые пять лет два слуховых аппарата за счёт ФОСЗ получали только слабослышащие пациенты в возрасте до 24 лет, которые были охвачены ОСЗ и обучались в специальных, профессионально-технических и высших учебных заведениях», – говорит советник Отдела компенсации расходов на медицинские средства Государственной больничной кассы при Министерстве здравоохранения Эгле Валюлите, слова которой приведены на сайте ГБК ligoniukasa.lrv.lt.

Сборная Литвы по баскетболу среди 20-летних стала вицечемпионами Европы. В финале сборная Литвы уступила сборной Испании 61:69.

Бывший мэр Вильнюса Артурас Зуокас подтвердил, что будет баллотироваться на должность мэра столицы на муниципальных выборах 2023 года.

В Вильнюсе вернут ночные автобусы. Они курсировали в столице до пандемии. Последние три года ночные автобусы ездят только во время мероприятий и праздников. Сейчас приняли решение ненадолго вернуть ночные автобусы, об этом сообщает madeinvilnius.lt. Ночные автобусы будут курсировать в летние выходные с 29 июля до 4 сентября, – сказано в сообщении Susisiekimo paslaugos. Ночные автобусы 101N, 102N, 103N, 104N, 105N будут курсировать с 23:00 до 01:30 ч. и будут охватывать большую часть города.

Музей еврейской культуры откроет свои двери в Вильнюсе только осенью следующего года, об этом сообщило министерство культуры. Музей планировали открыть в октябре этого года.

Сегодня состоится огромный бесплатный концерт в парке Вингис. Хедлайнер фестиваля «Молодой как Вильнюс» звезда музыки Льюис Капальди.

В Вильнюсе и Вильнюсском округе работают платные пляжи, предлагающие целый ряд услуг и развлечений, сообщает портал madeinvilnius.lt. Жителям, желающим провести свободное время в тишине и уюте предлагается посетить несколько платных пляжей. Стоимость входа в оазис варьируется от 5 до 35 евро. Полный список пляжей можно найти тут https://madeinvilnius.lt/pramogos/vilnieciu-jau-laukia-9-mokami-papludimiai/

В микрорайоне Фабийонишкес, в столице будут проходить бесплатные тренировки по пиклболу. Пиклбол — вид спорта, сочетающий в себе элементы бадминтона, тенниса и настольного тенниса. Два или четыре игрока играют ракетками из дерева или композитных материалов через сетку перфорированным полимерным шариком, похожим на мячик Wiffle. Бесплатные тренировки будут проходить с 25 июля по 31 июля, по рабочим дням с 18:00 до 23:00, а в выходные дни с 11:00. до 19:00. Тренировка будет проходить на спортивной площадке на ул. Станявичюс, 53.

В Новой-Вильне планируют оборудовать новый скейт-парк. Парк для роликовых коньков, скейтбордов и велосипедов BMX планируется обустроить на улице Парко, рядом с площадкой для выгула домашних животных.

6 августа Висагинас отметит свой 47-й день рождения. Кульминацией праздника станет выступление лидера группы «Аквариума» — Бориса Гребенщикова! Но Висагинас будет шуметь задолго до этого — 27 июля стартует Фестиваль пространств Висагинаса. Это цикл международных профессиональных художественных мероприятий, объединяющих классические жанры, современное искусство, экспериментальные формы и уличную культуру. Ознакомиться с программой можно тут: ссылка

Ушел из жизни один из самых известных литовских актеров театра и кино Витаутас Томкус. Об этом в социальной сети Facebook сообщила дочь покойного Довиле Томкуте. 29 июля ему исполнилось бы 82 года.

Президент Гитанас Науседа с двухдневным рабочим визитом отправился в Польшу. Там он встретится с коллегой Анджеем Дудой. В повестке – дальнейшее оказание помощи Украине и ситуация в нашем регионе.

Больше новостей: #StandWithUkraine