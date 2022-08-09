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Vilnius Burger Fest, гражданство Маргариты Дробязко, концерт Rammstein в Литве и другие новости

Автор Эвелина Никанорова
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За одностороннее изменение или расторжение договоров компании Perlas energija грозит штраф в размере до 10% от годовой выручки и может составить более 1 млн евро. Об этом рассказал руководитель компании Вилюс Юрайтис. Так он прокомментировал заявление Государственного совета по регулированию энергетики о том, что решение Perlas Energija о расторжении договоров с фиксированной ценой является незаконным и нарушает интересы потребителей. Между тем Государственное управление по защите прав потребителей, начавшее расследование действий Perlas Energija, обещает завершить его к сентябрю.

Vilnius Burger Fest, гражданство Маргариты Дробязко, концерт Rammstein в Литве и другие новости

Elektra / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Министр энергетики Литвы: в настоящее время перенос третьего этапа либерализации энергорынка не планируется. По действующему сейчас порядку жители, потребляющие в год электроэнергии до 1 тыс. киловатт-часов (квт/ч), то есть попадающие в последний, третий этап либерализации энергорынка, должны подписать договоры с поставщиком энергии до 18 декабря этого года, а начало действия договоров планируется с 1 января 2023 г.

Vilnius Burger Fest, гражданство Маргариты Дробязко, концерт Rammstein в Литве и другие новости

Литовская танцевальная пара на льду Маргарита Дробязко и Повилас Ванагас планируют выступить на мероприятии, организуемом Татьяной Навкой, супругой пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова. В связи с этим в Сейме предложение лишить гражданства Литвы Маргариту Дробязко. Офис президента Литвы примет решение относительно литовских государственных наград, которых были удостоены фигуристы Маргарита Дробязко и Повилас Ванагас, если они примут участие в выступлении в российском городе Сочи.

Vilnius Burger Fest, гражданство Маргариты Дробязко, концерт Rammstein в Литве и другие новости

Маргарита Дробязко и Повилас Ванагас / Shutterstock.com

Национальный центр крови напоминает, что доноры, сдавшие кровь бесплатно, с 1 июня могут претендовать на более высокие государственные пенсии и призывает жителей обращаться за ними раньше, не дожидаясь пенсионного возраста. Речь идёт о тех, кто сдавал кровь от 40 до 200 раз, говорится в пресс-релизе организации.

Vilnius Burger Fest, гражданство Маргариты Дробязко, концерт Rammstein в Литве и другие новости

Корзина самых дешёвых продуктов питания в литовских магазинах в июле подорожала. Об этом свидетельствует анализ портала мониторинга цен pricer.lt. По сравнению с прошлым месяцем корзина подорожала почти на 0,30 евро, а по сравнению с июлем прошлого года — более чем на 16 евро. Согласно информации на портале pricer.lt более всего подорожали такие продукты как подсолнечное масло, молоко, сметана, творог, яйца, кофе и макароны.

Vilnius Burger Fest, гражданство Маргариты Дробязко, концерт Rammstein в Литве и другие новости

Каунасский стадион «Дарюса и Гиренаса» планируется сдать комиссии в августе, об этом сообщает каунасское самоуправление.

Vilnius Burger Fest, гражданство Маргариты Дробязко, концерт Rammstein в Литве и другие новости

Kauno savivaldybės feisbuko paskyros nuotr.

Официально: Rammstein выступят в Литве в следующем году.

Vilnius Burger Fest, гражданство Маргариты Дробязко, концерт Rammstein в Литве и другие новости

Концертный тур Rammstein

В среду, 10 августа, в Вильнюсе состоится восьмой фестиваль бургеров Vilnius Burger Fest. Фестиваль будет проходить на рынке Тимо с 11:00 до 23:45.

Vilnius Burger Fest, гражданство Маргариты Дробязко, концерт Rammstein в Литве и другие новости

Vilnius Burger Fest

До конца текущего года граждане Украины смогут бесплатно пользоваться общественным транспортом в столице Литвы. Чтобы бесплатно ехать в общественном транспорте надо предъявить удостоверение личности. Кроме того, бесплатно общественным транспортом в Литве могут пользоваться и иностранцы, которые до войны легально жили в Украине, а потом покинули эту страну. С украинским паспортом можно бесплатно посещать муниципальные музеи.

Vilnius Burger Fest, гражданство Маргариты Дробязко, концерт Rammstein в Литве и другие новости

Возможности жителей Литвы принять беженцев с Украины в настоящий момент уже исчерпаны. Об этом рассказал руководитель организации Stiprūs kartu Эдмундас Якилайтис. По его словам, в настоящий момент найти жильё для прибывающих украинских беженцев очень тяжело. Он также рассказал, что в настоящий момент организация помогает только тем беженцам, которые действительно убегают от войны. Напомним, что в настоящий момент Литва приняла около 61,5 тыс. человек.

Vilnius Burger Fest, гражданство Маргариты Дробязко, концерт Rammstein в Литве и другие новости

Vilnius Burger Fest, гражданство Маргариты Дробязко, концерт Rammstein в Литве и другие новости

SRTF fondas — Tautiniu mazumu departamentas

Больше новостей: #StandWithUkraine

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