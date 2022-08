Балтийский бургер от McDonald’s, новые монеты, «Женщины года», марки с шакотисом и другие новости

Завтра, 12 августа, «Почта Литвы» выпускает почтовую марку с изображением шакотиса. Номинал марки – 0,55 евро, тираж – 40 тысяч. Штемпелевание даты первого дня будет проходить в Вильнюсской почте по адресу ул. Totorių, 8.

Компенсация, составляющая 0,09 евро и выплачиваемая государством, не помогает амортизировать цены на электроэнергию, поэтому субсидию следует увеличивать. Так считает советник президента Литвы Вайдас Аугустинавичус. По его словам, изначально предполагалось, что эта компенсация поможет компенсировать около 40% от цены на электроэнергию, однако сейчас стало очевидно, что эта компенсация не соответствует первоначальной цели, поэтому её надо повышать.

Если человек, застрахованный обязательным страхованием здоровья, уехал из Литвы, не взяв с собой КЕСЗ (карту европейского страхования здоровья), или потерял ее в пути, а ему потребовалась помощь врачей, есть возможность исправить ситуацию, пишет Delfi. Надо подключиться к информационной системе Больничной кассы и сформировать сертификат КЕСЗ. Его можно прислать его на телефон, планшет или компьютер.

Со следующего года, когда государство будет выплачивать новые субсидии на электроэнергию, предлагается установить лимит потребления, до которого она будет возмещаться. Например это могло бы быть 150 kWh. Об этом рассказал советник президента Ярослав Неверович, комментируя встречу главы государства с председателем Государственного совета регулирования энергетики Ренатасом Поцюсом. По словам советника, президент выступает за применение и увеличение компенсации тем, кто в ней больше всего нуждается. Между тем Ренатас Поцюс говорит, что решение о компенсации должно принимать Правительство Литвы.

Официально: Лукас Савицкас стал кандидатом в мэры Вильнюса от демократической фракции «Во имя Литвы».

Сеть ресторанов McDonald’s в сотрудничестве с известными поварами из Литвы, Латвии и Эстонии создала уникальный бургер для стран Балтии. Линейка изысканных гамбургеров от McDonald’s — «Маэстро». С 10 августа новые гамбургеры Maestro можно купить во всех ресторанах McDonald’s в Литве, Латвии и Эстонии.

Портал Delfi по традиции проводит выборы «Женщин года». Голосование длилось почти два месяца. Победители: Суперженщина: Беата Николсон. Шоу-бизнес: Моника Лю. Спорт: Рута Мейлутите. Бизнес: Аустея Ландсбергене. Политика: Ингрида Шимоните.

Банк Литвы выпустил две новые памятные монеты достоинством 1.50 и 5 евро, посвященные детской сказке «Зуйкис Пуйкис». На серебряной монете 5 евро будет много элементов в цветном исполнении. В нижней части реверса монет изображен главный герой Зуйкис Пуйкис. Справа от него размещается название детской сказки. На всей остальной части оборотной стороны находятся другие сказочные персонажи, а также буквы литовского алфавита, которые порой не так просто отыскать.

Вчера в Каунасе в рамках подготовительных матчей к Чемпионату Европы по баскетболу сборная Литвы встретилась со сборной Финляндии. Этот матч литовские баскетболисты выиграли со счётом 76:61. Это был также первый матч, в котором приняли участие Домантас Сабонис и Йонас Валанчунас. Отметим, что в рамках подготовки к Чемпионату Европы сборная Литвы сыграла уже три матча, сегодня состоится четвёртый, также со сборной Финляндии.

