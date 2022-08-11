Балтийский бургер от McDonald’s, новые монеты, «Женщины года», марки с шакотисом и другие новости

Завтра, 12 августа, «Почта Литвы» выпускает почтовую марку с изображением шакотиса. Номинал марки – 0,55 евро, тираж – 40 тысяч. Штемпелевание даты первого дня будет проходить в Вильнюсской почте по адресу ул. Totorių, 8.

Компенсация, составляющая 0,09 евро и выплачиваемая государством, не помогает амортизировать цены на электроэнергию, поэтому субсидию следует увеличивать. Так считает советник президента Литвы Вайдас Аугустинавичус. По его словам, изначально предполагалось, что эта компенсация поможет компенсировать около 40% от цены на электроэнергию, однако сейчас стало очевидно, что эта компенсация не соответствует первоначальной цели, поэтому её надо повышать.

Если человек, застрахованный обязательным страхованием здоровья, уехал из Литвы, не взяв с собой КЕСЗ (карту европейского страхования здоровья), или потерял ее в пути, а ему потребовалась помощь врачей, есть возможность исправить ситуацию, пишет Delfi. Надо подключиться к информационной системе Больничной кассы и сформировать сертификат КЕСЗ. Его можно прислать его на телефон, планшет или компьютер.

Со следующего года, когда государство будет выплачивать новые субсидии на электроэнергию, предлагается установить лимит потребления, до которого она будет возмещаться. Например это могло бы быть 150 kWh. Об этом рассказал советник президента Ярослав Неверович, комментируя встречу главы государства с председателем Государственного совета регулирования энергетики Ренатасом Поцюсом. По словам советника, президент выступает за применение и увеличение компенсации тем, кто в ней больше всего нуждается. Между тем Ренатас Поцюс говорит, что решение о компенсации должно принимать Правительство Литвы.

Официально: Лукас Савицкас стал кандидатом в мэры Вильнюса от демократической фракции «Во имя Литвы».

Сеть ресторанов McDonald’s в сотрудничестве с известными поварами из Литвы, Латвии и Эстонии создала уникальный бургер для стран Балтии. Линейка изысканных гамбургеров от McDonald’s — «Маэстро». С 10 августа новые гамбургеры Maestro можно купить во всех ресторанах McDonald’s в Литве, Латвии и Эстонии.

Портал Delfi по традиции проводит выборы «Женщин года». Голосование длилось почти два месяца. Победители: Суперженщина: Беата Николсон. Шоу-бизнес: Моника Лю. Спорт: Рута Мейлутите. Бизнес: Аустея Ландсбергене. Политика: Ингрида Шимоните.

Банк Литвы выпустил две новые памятные монеты достоинством 1.50 и 5 евро, посвященные детской сказке «Зуйкис Пуйкис». На серебряной монете 5 евро будет много элементов в цветном исполнении. В нижней части реверса монет изображен главный герой Зуйкис Пуйкис. Справа от него размещается название детской сказки. На всей остальной части оборотной стороны находятся другие сказочные персонажи, а также буквы литовского алфавита, которые порой не так просто отыскать.

Вчера в Каунасе в рамках подготовительных матчей к Чемпионату Европы по баскетболу сборная Литвы встретилась со сборной Финляндии. Этот матч литовские баскетболисты выиграли со счётом 76:61. Это был также первый матч, в котором приняли участие Домантас Сабонис и Йонас Валанчунас. Отметим, что в рамках подготовки к Чемпионату Европы сборная Литвы сыграла уже три матча, сегодня состоится четвёртый, также со сборной Финляндии.

Вильнюсский муниципалитет утвердил проект улицы Вокечу, который вызвал немало пересудов и критики, пишет madeinvilnius.lt Скульптуру Барборы Радвилайте оставят на прежнем месте, но изменят холмик, на котором она стоит. По желанию жителей на месте, где проходила ул. Жиду, сохранят бассейн, появится интерактивный фонтан. В павильоне, который появится ближе к Ратуше, будет исторический стенд, макет улицы, будут действовать разные экспозиции. Скорость движения машин на ул. Вокечу сохранится прежней — 20 км/ч. На улице будет 40 мест для парковки и 9 мест для обслуживающего транспорта.

Бывший сквер Пятраса Цвирки станет местом проведения мероприятий, там устанавливается сцена. Первое мероприятие запланировано на 18-21 августа, там пройдет фестиваль «Coexist».

В Вильнюсе, в Русском драматическом театре Литвы, впервые на одной сцене выступят Чулпан Хаматова, Людмила Петрушевская и Анатолий Белый. Истории и песни в стиле нуар 21 августа 20:00 прозвучат в «Кабаре Петрушевской». Билеты можно приобрести по ссылке.

Приближается начало учебного года, поэтому Министерство науки, образования и спорта Литвы готовится к приему детей из Украины и к вовлечению в процесс украинских педагогов. По данным министерства, за лето в Литву приехало еще около 1000 детей из Украины, не исключено, что в холодное время года число прибывающих снова вырастет. Планируется, что 25% детей пойдет в русские, а 70% — в литовские школы, а оставшиеся — в школы с другими языками обучения. Кроме того, министерство готово финансировать до 100% стоимости обучения для 700 студентов из Украины. Министерство отмечает, что школы готовы принять 5000 дошкольников и больше 35 000 учеников.

Сегодня в столичном Украинском центре при Университете Витаутаса Великого детям военных беженцев переданы школьные рюкзаки, пожертвованные литовскими предприятиями. Напомним, что в настоящий момент в Литве около 62 тысяч беженцев, из них более 17 тысяч — школьного возраста.

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