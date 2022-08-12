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Слёт музыкантов Вильнюсского края, кубок чемпионов НБА в Литве, ужесточение контроль на дорогах и другие новости

Автор Эвелина Никанорова
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Практически каждый второй житель Литвы против того, чтобы руководители страны жили в государственных резиденциях. Между тем чуть больше 40% высказались положительно по этому вопросу. У 12% опрошенных на этот счёт мнения нет. Таковы результаты недавно проведённого компанией Baltijos tyrimai опроса. Напомним, что нынешний глава государства Гитанас Науседа отказался от государственной резиденции. Между тем премьер-министр Ингрида Шимоните и экс-президент Валдас Адамкус живут в Турнишкес.

Слёт музыкантов Вильнюсского края, кубок чемпионов НБА в Литве, ужесточение контроль на дорогах и другие новости

Prezidento rezidencija Turniškėse / 15min / Šarūno Mažeikos nuotr.

Для диагностики коронавируса можно будет использовать и быстрые тесты, сделанные на дому, а эпидемии, на основе заболеваемости, будут объявляться на местном, а не на национальном уровне. Об этом сообщили представители Министерства здравоохранения Литвы. По их словам, достаточно будет отправить результат быстрого теста своему семейному врачу, чтобы он сделал пометку о перенесённом коронавирусе. Также представители Минздрава сообщили, что пока не планируют возвращать мобильные пункты тестирования.

Слёт музыкантов Вильнюсского края, кубок чемпионов НБА в Литве, ужесточение контроль на дорогах и другие новости

В ходе дополнительного приема 3104 человека получили приглашения на обучение в высшие учебные заведения Литвы, сообщила Ассоциация литовских высших учебных заведений общего приема. Большинство из них — 2120 — были приглашены в коллегии, 984 — в вузы.

Слёт музыкантов Вильнюсского края, кубок чемпионов НБА в Литве, ужесточение контроль на дорогах и другие новости

Главный трофей Национальной баскетбольной ассоциации, который вручается победителю, впервые в истории, можно будет увидеть в Вильнюсе. Кубок чемпионов НБА прибудет в Литву на один день в сопровождении представителей НБА. 18 августа кубок будет выставлен в помещении «OlyBet sporto baras ir grilis», где будет проходить «День баскетбола».

Слёт музыкантов Вильнюсского края, кубок чемпионов НБА в Литве, ужесточение контроль на дорогах и другие новости

NBA pagrindinis trofėjus

Вчера в Вильнюсе в рамках подготовительных матчей к Чемпионату Европы по баскетболу сборная Литвы во второй раз встретилась со сборной Финляндии. Этот матч литовские баскетболисты выиграли без труда со счётом 87:52. А вот дальше будет сложнее: в следующий вторник, 16 августа, сборная Литвы встретится со сборной Испании, 18 августа состоится второй матч с испанцами, на следующий день литовские баскетболисты встретятся со сборной Нидерландов, ну а позже пройдут встречи со сборными Венгрии и Черногории. Сам чемпионат Европы по баскетболу начнётся 1 сентября.

Слёт музыкантов Вильнюсского края, кубок чемпионов НБА в Литве, ужесточение контроль на дорогах и другие новости

© DELFI / Josvydas Elinskas

Перед выходными – предупреждение водителям: будет ужесточен контроль. Представители полиции отмечают, что особенно много полиции будет дежурить на взморье, где будет проходить фестиваль «Каркле». Правда, полиция напоминает, что контроль будет проводиться по всей стране. Стражи порядка говорят, что каждый раз в длинные выходные они слышат все те же оправдания превышения скорости, чаще всего люди говорят, что превысили скорость, поскольку спешили или опаздывали. Полицейские подчеркнули, что основная причина ДТП и несчастий на дорогах в Литве — превышение скорости, поэтому посоветовали водителям лучше планировать поездку и выезжать заранее, чтобы не рисковать своей жизнью и жизнью других людей. Правда, полиция отметила, что проверять будут не только тех, кто превышает скорость. Водителей также будут проверять на трезвость.

Слёт музыкантов Вильнюсского края, кубок чемпионов НБА в Литве, ужесточение контроль на дорогах и другие новости

Вильнюс готовится к массовому скашиванию лугов. После Жолинес, будут скошены луга в местах общего пользования и дорожные кольца.

С 11 по 13 августа около полуночи можно наблюдать самый большой метеоритный поток — метеоритный дождь Персеид, сообщает Kas vyksta Kaune. Звездопад лучше наблюдать через 1–1,5 ч. после заката и до зари. Больше всего метеоров можно увидеть после полуночи. Надо смотреть на северо-восток между зенитом и горизонтом. В час можно увидеть до 100 метеоров, но для этого небо должно быть темным, не должна светить луна.

Слёт музыкантов Вильнюсского края, кубок чемпионов НБА в Литве, ужесточение контроль на дорогах и другие новости

Произведения всемирно известных художников Амедео Модильяни и Хаима Сутина будут выставлены в Алитусском центре аудиовизуального искусства. Как сообщил на этой неделе Алитусский краеведческий музей, полотна на выставку «Огонь мистицизма» предоставил нью-йоркский физиотерапевт Самуэлис Тацас, родившийся в Алитусе. Выставка в Алитусе откроется 1 сентября.

Слёт музыкантов Вильнюсского края, кубок чемпионов НБА в Литве, ужесточение контроль на дорогах и другие новости

Работы Амедео Модильяни / AP nuotr.

14-15 августа Музей Каунасского района в рамках программы «Каунас и Каунасский район – культурная столица Европы 2022» организует первый республиканский фольклорный фестиваль «Obelynės Žolinė 2022». Фестиваль пройдёт в усадьбе-мемориальном музее Тадаса Иванаускаса Обелине.

Слёт музыкантов Вильнюсского края, кубок чемпионов НБА в Литве, ужесточение контроль на дорогах и другие новости

Obelynės Žolinė 2022

15 августа, в Яшунай состоится юбилейный 15-й «Слёт музыкантов Вильнюсского края». Мероприятие, каждый год собирающее большое количество людей, состоится в парке им. Балинских и начнётся в 14:00. В свою очередь, праздничный концерт, во время которого выступят не только литовские, но и польские исполнители, начнётся в 16:00. Более подробную информацию можно найти на странице мероприятия в социальной сети Facebook.

Слёт музыкантов Вильнюсского края, кубок чемпионов НБА в Литве, ужесточение контроль на дорогах и другие новости

Слёт музыкантов Вильнюсского края, кубок чемпионов НБА в Литве, ужесточение контроль на дорогах и другие новости

SRTF fondas — Tautiniu mazumu departamentas

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