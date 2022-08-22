Открытие уличных классов, возвращение жары в Литву, победы на чемпионатах Европы и другие новости

Министерство энергетики: до января 2023-го клиенты Perlas Energijas должны будут платить за электроэнергию по 24 цента.

Департамент статистики Литвы: по предварительным данным, на начало августа 2022 года в Литве проживало 2 миллиона 833 тысячи постоянных жителей. С 2012 года количество постоянных жителей уменьшилось на 197,6 тысячи человек, или на 6,6 процента.

Самыми влиятельными политиками страны являются премьер Ингрида Шимоните, президент Гитанас Науседа и глава МИДа Габриэлюс Ландсбергис, считают эксперты. А в опросе общественного мнения первую тройку самых влиятельных политиков составили Гитанас Науседа, Ингрида Шимоните и экспрезидент Даля Грибаускайте.

С сегодняшнего дня Департамент миграции возобновляет прием жителей в порядке живой очереди. Как сообщается, поскольку наибольший поток клиентов обслуживается в Вильнюсе, Каунасе, Клайпеде, Паневежисе и Шяуляй, специалисты в этих городах в августе будут работать дольше и обслуживать клиентов в выходные дни: с понедельника по четверг с 7.30 до 18.30, по пятницам с 7.30-17.15, по субботам и воскресеньям — 7.30 -16.30.

Литовский атлет Миколас Алекна стал чемпионом Европы. В финале чемпионата Европы он метнул диск на 69,78 метра и тем самым установил новый рекорд чемпионата. Миколасу 19 лет, он сын легендарного легкоатлета Виргилиюса Алекны.

Сборная Литвы по баскетболу (U-16) — чемпион Европы. В финале сборная Литвы обыграла сверстников из сборной Испании со счетом 77:68.

В Мюнхене, на чемпионате Европы, 27-летний Роберт Творогал завоевал для Литвы серебро. После своего выступления на перекладине он не сомневался, что попал в число призеров чемпионата Европы, однако выставленные судьями оценки этого не отражали. Все решилось, когда тренер Евгений Измоденов подал апелляцию. После пересчета судьи исправили свою ошибку и добавили еще 0,100 балла. А этого хватило, чтобы представитель Литвы смог подняться с четвертого места на второе.

Литовские каноисты Хенрикас Жустаутас и Вадим Коробов завоевали бронзовые медали чемпионата Европы, а через два часа эти медали пришлось отдать. Вместо этого им вручили серебряные награды. Судьи, пересмотрев видеозапись финала, исправили ошибку — литовцы и испанцы пересекли финишную черту одновременно, поэтому серебряные медали были присуждены обеим парам.

На этой неделе в Литву возвращается тропическая жара: даже в тени будет 27–32 градуса.

К концу этого года в 34 школах Вильнюса будут открытые уличные классы, в которых можно будет заниматься в любое время года. По сообщению столичного самоуправления, проект открытых классов продолжится и в 2023 году.

Объявлен конкурс на самые красивые деревянные двери в Вильнюсе. В конкурсе будут принимать участие 50 деревянных дверей, отобранных музеем из разных зданий Вильнюса. Цель конкурса — привлечь внимание к дверям — одному из наиболее часто используемых и быстро разрушающихся архитектурных элементов. Деревянные двери являются наиболее распространенным типом исторических дверей в Вильнюсе. Любой желающий сможет проголосовать за деревянную дверь на конкурсе, посетив галерею онлайн-голосования на сайте музея.

В первый вечер «Дней столицы» — пройдет большой концерт Марийонаса Микутавичюса с группой. «Дни столицы 2022» проходят в этом году со 2 по 4 сентября. Все мероприятия фестиваля бесплатные.

Дубровая роща Каунаса открывается после реконструкции. 27 августа каунасцев и гостей города приглашают заново открыть для себя это место на бесплатном мероприятии. Посетителей ждут развлечения, творческие мастерские, а с наступлением темноты – световые инсталляции и кинотеатр под открытым небом.

В Шяуляй начинается недельный фестиваль Šiaulių naktys. В рамках «Ночей Шяуляя» пройдет множество концертов, выставок и творческих мастерских. А еще – гонки дронов, марш светящихся людей и транспростных средств, а также автобусные экскурсии по местам известного романа Pietinia kronikas. В среду вместе с украинскими художниками будет отмечен День независимости Украины.

Представители современного искусства в День независимости Украины подарят вильнюсцам, украинцам и гостям столицы необычное зрелище. Стена недостроенного «Дома Москвы» станет сценой для уникального танца — перформанса на большой высоте (будет установлено специальное оборудование). 24 августа балерина, глава танцевальной школы CODA Инга Брязкаловайте исполнит вертикальный танец собственного сочинения Dance of Freedom. Этим танцем она хочет почтить память защитников свободы в Украине и еще раз напомнить миру, что борьба Украины за свободу — это наша общая борьба. Перформанс Брязкаловайте можно будет увидеть 24 августа, на ул. Ринктинес, на площадке напротив гостиницы Marriott. Состоятся три выступления: в 12:30, 16:30 и 18:30 ч. Мероприятия бесплатные.

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