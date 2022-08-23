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Компенсации за электроэнергию, проект «Студенты – в Правительство», Спортивный фестиваль в Клайпеде и другие новости

Автор Эвелина Никанорова
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Офис президента Литвы предлагает увеличить компенсации за электроэнергию в 1,5–2 раза. Советник главы государства Томас Лукошявичюс сказал, что больший компенсируемый тариф был бы возможен с использованием другого предложения офиса президента – применять максимальную компенсацию к потребляющим до 150 кВТ/ч электроэнергии в месяц.

Компенсации за электроэнергию, проект «Студенты – в Правительство», Спортивный фестиваль в Клайпеде и другие новости

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните сказала, что на компенсации за электричество и газ в бюджете на следующий год потребуется 0,5–1 млрд. евро. Соответствующий проект сейчас готовит правительство.

Третий этап либерализации розничного рынка электроэнергии должен быть отложен на 3-4 года, заявила премьер Ингрида Шимоните. Она подчеркнула, то решение об этом еще должен принять сейм.

Компенсации за электроэнергию, проект «Студенты – в Правительство», Спортивный фестиваль в Клайпеде и другие новости

Службы по охране природы призывают быть осторожными: увеличилась опасность лесных пожаров. Если пламя костра распространилось, попытайтесь потушить его водой или засыпать землей. Если невозможно потушить пожар, следует немедленно позвонить по общему номеру экстренной помощи 112.

Компенсации за электроэнергию, проект «Студенты – в Правительство», Спортивный фестиваль в Клайпеде и другие новости

С приближением еще одной волны жары метеорологи прогнозируют, что август будет самым жарким в истории. Первая волна жаркой погоды длилась с 25 июня по 2 июля, вторая — 13-19 августа. Третья проходит на этой неделе.

Компенсации за электроэнергию, проект «Студенты – в Правительство», Спортивный фестиваль в Клайпеде и другие новости

С сентября 2022 года все частные врачи-стоматологи в Литве должны подключиться к системе e.sveikatos и вносить информацию о предоставленных пациенту услугах. Врачи недовольны увеличением нагрузки и говорят о намерении поднять цены на услуги, сообщает LNK. Часть стоматологов указывает информацию о предоставленных услугах и процедурах в картах больного, в систему e.sveikatа вводят только информацию необходимую для предоставления справок в школу или детский сад. С сентября в систему должны будут вводить информацию обо всех пациентах.

Компенсации за электроэнергию, проект «Студенты – в Правительство», Спортивный фестиваль в Клайпеде и другие новости

30 учащихся выпускных классов получили уникальную возможность познакомиться с деятельностью Правительства и принципами работы в государственном секторе – стартовал молодежный проект «Студенты – в Правительство». В этом году в проекте принимают участие 30 участников из литовских и зарубежных школ. Разделившись на пары, они пройдут недельную практику в одном из четырнадцати министерств или в Государственной канцелярии.

Компенсации за электроэнергию, проект «Студенты – в Правительство», Спортивный фестиваль в Клайпеде и другие новости

В Вильнюсе планируется присвоить имена четырем мостам. «Возможные варианты обсуждались долго. Присвоение имен мостам через Вильняле в Ужуписе облегчит их поиск, определит более точное местоположение, а также послужит целям просвещения для жителей Вильнюса и гостей столицы», — говорит Эгле Ванкевиче, представитель Вильнюсского городского самоуправления. Комиссией подготовлен проект предложения, который в среду 24 августа будет представлен Вильнюсскому городскому совету. «Naujojo meno» — так называется пешеходный мост, соединяющий улицу Зарасу и Виленское шоссе. «Юнг Вильне» — это пешеходный мост, соединяющий Виленское шоссе с улицей Полоцко. «Шубравцу» — это название пешеходного моста в квартале Тимо, соединяющего улицу Аукштайчю и пешеходную дорожку через реку Вильнеле. «Жагары» — пешеходный мост в районе Пауписе на улице Мануфактурос, 34 через реку Вильнеле в направлении Бельмонтаса.

Компенсации за электроэнергию, проект «Студенты – в Правительство», Спортивный фестиваль в Клайпеде и другие новости

В связи с реконструкции здания на Gerosios viltiės, 3 филиал Республиканского центра наркологических заболеваний сменил место приема пациентов на стационарное лечение. Теперь обращаться за помощью нужно в Антакальнис, по адресу Širvio, 5. С 22 августа филиал возобновляет оказание следующих услуг по стационарному лечению от различных зависимостей.

Компенсации за электроэнергию, проект «Студенты – в Правительство», Спортивный фестиваль в Клайпеде и другие новости

Столичным водителям придется вооружиться терпением — движение на Гележинё Вилко стоит почти весь день. Пресс-секретарь компании JUDU Морта Бичкаускайте сказала Delfi, что причина такой ситуации — дорожные работы, водителям требуется снижать скорость, иногда полностью останавливаться, это замедляет движение – формируются заторы. Во время вечернего пика ситуация может стать еще хуже, поэтому водителей призывают выбирать другие маршруты. Бичкаускайте сказала, что работы на этой улице будут продолжаться до 1 сентября, поэтому заторы возможны и в другие дни.

Компенсации за электроэнергию, проект «Студенты – в Правительство», Спортивный фестиваль в Клайпеде и другие новости

В ближайшие выходные, 26-28 августа, в Клайпеде, стартует трехдневный спортивный фестиваль. На мероприятии можно будет испытать свои силы в различных спортивных дисциплинах. Всех гостей фестиваля ждут различные спортивные занятия, ярмарка и множество развлечений для любого возраста.

Компенсации за электроэнергию, проект «Студенты – в Правительство», Спортивный фестиваль в Клайпеде и другие новости

Sporto festivalis

Летом Каунасский горсовет решил отказаться от имени Александра Пушкина и назвать учебное заведение Каунасской международной гимназией. Жители Каунаса заметили, что таблички с прежним названием школы больше не осталось.

Компенсации за электроэнергию, проект «Студенты – в Правительство», Спортивный фестиваль в Клайпеде и другие новости

Kauno.diena.lt skaitytojo nuotr.

Мэрия Вильнюса объявляет набор на бесплатные курсы литовского языка для взрослых граждан Украины, бежавших от войны, а также приглашает членов их семей. Обучение проводится бесплатно. Начало занятий – с 1 сентября 2022 года. Курсы литовского языка организуют образовательные учреждения для взрослых. Все четыре места располагаются в районе Науяместис. Точное время занятий в группах будет объявлено в каждой школе в зависимости от количества слушателей. Первое, что надо сделать – выбрать одно из предложенных мест и записаться на курсы по нижеследующим контактам:

1. Vilniaus Gabrielės Petkevičaitės-Bitės suaugusiųjų mokymo centras, Kauno g. 43, https://www.gpbite.eu/ua/307-reiestratsiia Tel. +370 663 52 737, [email protected]

2. Vilniaus suaugusiųjų mokymo centras, Vykinto g. 11, https://vsmc.lt/?page_id=9845 Tel. (8-5) 2751577, +370 69311623, [email protected]

3. Vilniaus „Varpo“ suaugusiųjų gimnazija, Šopeno g. 8, http://www.varpo.vilnius.lm.lt/ Tel. (8-5) 213 3427, [email protected]

4. Vilniaus „Židinio“ suaugusiųjų gimnazija, Algirdo g. 3A, http://www.zidinio.vilnius.lm.lt/ Tel. (8-5) 2330133, +370 68298974, [email protected]

Компенсации за электроэнергию, проект «Студенты – в Правительство», Спортивный фестиваль в Клайпеде и другие новости

SRTF fondas — Tautiniu mazumu departamentas

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