Компенсации за электроэнергию, проект «Студенты – в Правительство», Спортивный фестиваль в Клайпеде и другие новости

Офис президента Литвы предлагает увеличить компенсации за электроэнергию в 1,5–2 раза. Советник главы государства Томас Лукошявичюс сказал, что больший компенсируемый тариф был бы возможен с использованием другого предложения офиса президента – применять максимальную компенсацию к потребляющим до 150 кВТ/ч электроэнергии в месяц.

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните сказала, что на компенсации за электричество и газ в бюджете на следующий год потребуется 0,5–1 млрд. евро. Соответствующий проект сейчас готовит правительство.

Третий этап либерализации розничного рынка электроэнергии должен быть отложен на 3-4 года, заявила премьер Ингрида Шимоните. Она подчеркнула, то решение об этом еще должен принять сейм.

Службы по охране природы призывают быть осторожными: увеличилась опасность лесных пожаров. Если пламя костра распространилось, попытайтесь потушить его водой или засыпать землей. Если невозможно потушить пожар, следует немедленно позвонить по общему номеру экстренной помощи 112.

С приближением еще одной волны жары метеорологи прогнозируют, что август будет самым жарким в истории. Первая волна жаркой погоды длилась с 25 июня по 2 июля, вторая — 13-19 августа. Третья проходит на этой неделе.

С сентября 2022 года все частные врачи-стоматологи в Литве должны подключиться к системе e.sveikatos и вносить информацию о предоставленных пациенту услугах. Врачи недовольны увеличением нагрузки и говорят о намерении поднять цены на услуги, сообщает LNK. Часть стоматологов указывает информацию о предоставленных услугах и процедурах в картах больного, в систему e.sveikatа вводят только информацию необходимую для предоставления справок в школу или детский сад. С сентября в систему должны будут вводить информацию обо всех пациентах.

30 учащихся выпускных классов получили уникальную возможность познакомиться с деятельностью Правительства и принципами работы в государственном секторе – стартовал молодежный проект «Студенты – в Правительство». В этом году в проекте принимают участие 30 участников из литовских и зарубежных школ. Разделившись на пары, они пройдут недельную практику в одном из четырнадцати министерств или в Государственной канцелярии.

В Вильнюсе планируется присвоить имена четырем мостам. «Возможные варианты обсуждались долго. Присвоение имен мостам через Вильняле в Ужуписе облегчит их поиск, определит более точное местоположение, а также послужит целям просвещения для жителей Вильнюса и гостей столицы», — говорит Эгле Ванкевиче, представитель Вильнюсского городского самоуправления. Комиссией подготовлен проект предложения, который в среду 24 августа будет представлен Вильнюсскому городскому совету. «Naujojo meno» — так называется пешеходный мост, соединяющий улицу Зарасу и Виленское шоссе. «Юнг Вильне» — это пешеходный мост, соединяющий Виленское шоссе с улицей Полоцко. «Шубравцу» — это название пешеходного моста в квартале Тимо, соединяющего улицу Аукштайчю и пешеходную дорожку через реку Вильнеле. «Жагары» — пешеходный мост в районе Пауписе на улице Мануфактурос, 34 через реку Вильнеле в направлении Бельмонтаса.

В связи с реконструкции здания на Gerosios viltiės, 3 филиал Республиканского центра наркологических заболеваний сменил место приема пациентов на стационарное лечение. Теперь обращаться за помощью нужно в Антакальнис, по адресу Širvio, 5. С 22 августа филиал возобновляет оказание следующих услуг по стационарному лечению от различных зависимостей.

Столичным водителям придется вооружиться терпением — движение на Гележинё Вилко стоит почти весь день. Пресс-секретарь компании JUDU Морта Бичкаускайте сказала Delfi, что причина такой ситуации — дорожные работы, водителям требуется снижать скорость, иногда полностью останавливаться, это замедляет движение – формируются заторы. Во время вечернего пика ситуация может стать еще хуже, поэтому водителей призывают выбирать другие маршруты. Бичкаускайте сказала, что работы на этой улице будут продолжаться до 1 сентября, поэтому заторы возможны и в другие дни.

В ближайшие выходные, 26-28 августа, в Клайпеде, стартует трехдневный спортивный фестиваль. На мероприятии можно будет испытать свои силы в различных спортивных дисциплинах. Всех гостей фестиваля ждут различные спортивные занятия, ярмарка и множество развлечений для любого возраста.

Летом Каунасский горсовет решил отказаться от имени Александра Пушкина и назвать учебное заведение Каунасской международной гимназией. Жители Каунаса заметили, что таблички с прежним названием школы больше не осталось.

Мэрия Вильнюса объявляет набор на бесплатные курсы литовского языка для взрослых граждан Украины, бежавших от войны, а также приглашает членов их семей. Обучение проводится бесплатно. Начало занятий – с 1 сентября 2022 года. Курсы литовского языка организуют образовательные учреждения для взрослых. Все четыре места располагаются в районе Науяместис. Точное время занятий в группах будет объявлено в каждой школе в зависимости от количества слушателей. Первое, что надо сделать – выбрать одно из предложенных мест и записаться на курсы по нижеследующим контактам:

1. Vilniaus Gabrielės Petkevičaitės-Bitės suaugusiųjų mokymo centras, Kauno g. 43, https://www.gpbite.eu/ua/307-reiestratsiia Tel. +370 663 52 737, [email protected]

2. Vilniaus suaugusiųjų mokymo centras, Vykinto g. 11, https://vsmc.lt/?page_id=9845 Tel. (8-5) 2751577, +370 69311623, [email protected]

3. Vilniaus „Varpo“ suaugusiųjų gimnazija, Šopeno g. 8, http://www.varpo.vilnius.lm.lt/ Tel. (8-5) 213 3427, [email protected]

4. Vilniaus „Židinio“ suaugusiųjų gimnazija, Algirdo g. 3A, http://www.zidinio.vilnius.lm.lt/ Tel. (8-5) 2330133, +370 68298974, [email protected]