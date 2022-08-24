Самые влиятельные предприниматели Литвы, полив улиц, Vilniaus Fejerija и другие новости

На этой неделе планируется принять новый порядок полета воздушных шаров. Введение жестких ограничений Oro navigacija объясняет увеличением авиаперелетов в Вильнюсском аэропорту. Воздухоплаватели опасаются, что если группа воздушных шаров будет сокращена вдвое и им будет запрещено летать над Старым городом, Вильнюс лишится своего символа. Компания Go Vilnius ищет решение, как сделать, чтобы воздушные шары и дальше могли летать над Вильнюсом.

Литовские ученые установили, что использование профессиональных фейерверков достаточно безопасно для людей и окружающей среды, поэтому предложения о запрете всех пиротехнических изделий не имеют под собой оснований. Об этом рассказал директор фестиваля Vilniaus Fejerija, который пройдет в столичном парке Вингис 24 сентября.

В Литве зафиксировали космический объект, попавший в атмосферу Земли, – большой метеороид. Этот объект наблюдали в ночь на 23 августа, в 01:20 ч., около Таурагнай.

«Поток света был таким ярким, что показалось, будто настал день. Пик потока персеид был несколько дней назад, но метеоры еще можно увидеть. Пока это было самым впечатляющим явлением», – рассказал член Sky Chasers LT Вайдас Тарулис.

Самые влиятельные предприниматели и экономисты нашей страны, по мнению элиты, – эксперт Нериюс Мачулис, глава Конфедерации промышленников Видмантас Янулявичус и строительный магнат Арвидас Авулис. А рядовые жители в первую тройку выстроили Авулиса, Мачулиса и его коллегу экономиста Жигимантаса Маурицаса.

Набережная реки Нерис — почти готова.

«Возвращение набережной Нерис всегда было одним из моих приоритетов. Конечно, такая работа проводится поэтапно, а к изменениям быстро привыкаешь, но попробуйте вернуться в 2015 год и вспомнить, сколько жизни было на берегах реки Нерис тогда и сколько сейчас. Помните ли вы куски арматуры от разбитых плит, о которые постоянно спотыкались бегуны, или глубокие воронки в насыпи? Я забыл об этом», — пишет в соцсети Facebook мэр столицы Ремигиюс Шимашюс.

Реконструкция правого берега практически завершена — вы можете убедиться в этом, пройдя пешком или проехав на велосипеде от Жирмунай до парка Вингис. Остальные мелкие работы будут завершены в течение нескольких месяцев. Работы на левом берегу на улице Vileišio в районе Антакальнис уже стартовали, и мы забыли, как страшно там было раньше. Работа над остальной частью набережной также идет полным ходом, в чем вы можете убедиться сами. Уже видны очертания двух новых участков: от моста Шилас до памятника Vileišio и от Белого моста до моста Жверинас.

Вице-мэр столицы Валдас Бенкунскас сказал, что сейчас отопление газом по стоимости можно сравнить с отоплением с использованием денежных купюр. Поэтому Вильнюс рассматривает возможность отопления мазутом. По словам мэра, возможно, благодаря этому счета будут даже меньше, чем прошлогодние.

«В Вильнюсе во время отопительного сезона вместо газа, скорее всего, будут использовать мазут. Хочу отметить — это решение принято на один сезон, пять самых холодных месяцев, следующей осенью больше 90% отопления будем получать за счет возобновляющихся источников энергии — биотоплива и сжигания отходов», – сказал Бенкунскас. «Цены на отопление ближайшей зимой, по нашим подсчетам, должны быть похожими на цены в прошлом сезоне, а может и немного ниже, возможно, вильнюсцы будут платить немного меньше, чем в прошлом сезоне», – прибавил он.

В столице начали поливать и гравийные дороги. Вчера сотрудники «Grinda» работали на улицах Шилутес, Крокувос, Даугелишкес, Кинту и Гилужё. Гравийные дороги будут поливать водой до тех пор, пока будет преобладать сухая погода.

«Социальное такси» возобновляет свою деятельность в Вильнюсе. Завтра, 25 августа, в 15 часов в здании столичного самоуправления будут представлены оборудование и услуги «Социального такси», состоятся консультации по вопросам оформления заявок.

2 сентября в зале Вильнюсского городского самоуправления Vilniaus planas представит общественности обновленный детальный план привокзального участка площадью 32,8 га. Заранее ознакомиться с детальным планом можно по ссылке map.tpdris.lt. Воплощать проект в жизнь будет победитель международного архитектурного конкурса Zaha Hadid Architects.

В Вильнюсе, на ул. Карейвю 11, появился первый в Литве светофор для общественного транспорта. Отмечается, что секция будет отличаться белым цветом, чтобы не путали ее с другими сигналами светофора.

Сегодня, 24 августа, в День Независимости Украины в Вильнюсе пройдет несколько мероприятий в поддержку Украины.

— На поляне у Белого моста самые известные украинские диджеи пригласят присоединиться к акции солидарности и выразить поддержку Украине. Мероприятие начнется в 17:00. Будут играть ди-джеи Miss Monique, 8kays и дуэт ARTBAT.

— В 19:00 на Ратушной площади Вильнюса начнется бесплатный концерт литовских и украинских артистов. Выступят литовская группа Thundertale, украинская группа Taruta, международный мужской хор Unia.

— В полдесятого вечера на Ратушной площади состоится визуальная и музыкальная интерпретация произведений украинской классики. Известные музыканты выступят в интерпретациях известных произведений украинских композиторов. Музыка будет сопровождаться документальными кадрами из зоны боевых действий и яркой видеоинсталляцией.

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