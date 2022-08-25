Сквер Счастья в Утене, предупреждение столичному району Шешкине, 6-ая победа Сборной Литвы и другие новости

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что компенсация жителям за высокие цены на электроэнергию должна стать приоритетом правительства в этом и следующем году. Он также подчеркивает, что само по себе завершение либерализации рынка электроэнергии или ее приостановка не приведет к снижению цен. Науседа отметил, что он обсудил с премьер-министром Литвы Ингридой Шимоните, что компенсация цен на электроэнергию является приоритетом, а «все остальные приоритеты могут подождать».

В отборочном матче Чемпионата мира против сборной Венгрии сборная Литвы по баскетболу разгромила своих соперников со счетом 88:78. В отборочных матчах на Чемпионат мира сборная Литвы записала 6-ю победу. В то же время это была хорошая проверка перед стартующим на следующей неделе Чемпионатом Европы, где 6 сентября литовцы встретятся с теми же венграми.

Политическая партия Демократический союз «Во имя Литвы» под руководством экс-премьера Саулюса Сквернялиса выдвинула кандидата на пост мэра Клайпеды. Им стал Артурас Богдановас.

«Хочу видеть свой город живым, обновленным, чистым и зеленым. Наблюдаю за стагнацией, нехваткой идей и эмпатии по отношению к горожанам. Это необходимо менять», – говорится в пресс-релизе кандидата.

Сегодня столичный футбольный клуб «Жальгирис» в рамках Лиги Европы УЕФА принимает «Лудогорец» из Разграда. Во время первой встречи двух клубов победила болгарская команда 0:1.

После реконструкции Каунасский стадион Дарюса и Гиренаса будет соответствовать самым высоким стандартам UEFA, сообщили власти города с отсылкой на промежуточный отчет инспекторов федерации. Работы продолжаются, а Ассоциация футбольных федераций Европы в ближайшее время планирует провести еще одну проверку. Пока это был бы единственный в Литве стадион, соответствующий таким высоким требованиям. Его вместимость — 15 тыс. зрителей.

Утяна наполнилась счастьем: возле Утянского центра культуры открылся сквер Счастья, и в нем поселились шесть больших ангелов. Высота одних – три метра, других – 3,7. Весит каждый из ангелов около трех тонн. У некоторых ангелов уже есть имена — Улыбка, Добрые Дела, Добрые Слова, Теплые Объятия. Другие ангелы еще ждут, пока им дадут имена.

Внимание жителям столичного микрорайона Шешкине! Чтобы обеспечить более быстрые темпы сноса каркаса Национального стадиона, компания, выполняющая работы, будет использовать для сноса взрывчатые вещества. Во время тестового взрыва, 29 августа, запланировано 4 взрыва. На основании полученных результатов позже будет составлен точный график остальных взрывов. Звук взрывов на границе участка может доходить до 120 децибел, но он будет очень коротким — продлится около 4 секунд. Во время работ жители близлежащих кварталов могут слышать громкие звуки, похожие на раскаты грома. Жильцы не будут испытывать никаких дополнительных неудобств. Предварительно планируется, что остальные взрывные работы будут проведены в течение 6 недель.

Во время «Дней столицы 2022», которые будут проходить со 2 по 4 сентября, на Кафедральной площади разместится «Книжная площадь». Там можно будет приобрести новые книги, встретиться с авторами и получить их автографы, а также принять участие в литературных мероприятиях.

Стали известны украинские города, в восстановлении которых будет участвовать Литва. Литва поможет Украине построить передвижное поселение и школу в городке Бородянка, а также поспособствует реконструкции моста под Киевом и строительству Ирпеньского детского сада, заявила министр экономики и инноваций Литвы Аушрине Армонайте.

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