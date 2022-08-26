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Трансформация здания столичного самоуправления, причина взрыва нацстадиона и другие новости за день

Автор RADIO•R
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Начинается трансформация первого этажа здания столичного самоуправления — появится больше открытых пространств для посетителей, а также кафе.

Трансформация здания столичного самоуправления, причина взрыва нацстадиона и другие новости за день

Свой аккаунт Smart-ID в скором времени уже смогут создавать и несовершеннолетние. Для этого им понадобятся только смартфон и удостоверение личности. По словам сотрудников компании, предоставляющей услугу, это поможет детям научиться финансовой грамотности, безопасно управлять своими деньгами и пользоваться интернет-банкингом.

Трансформация здания столичного самоуправления, причина взрыва нацстадиона и другие новости за день

Вицэ-мэр Вильнюса объяснил, почему для разрушения остатков фундамента нацстадиона будет использована взрывчатка.

«Главная причина использования взрывчатки заключается в том, что работа пневматических бетоноломов сопровождается большим шумом, что создает неудобства для вильнюсцев, жителей окрестных территорий, бизнеса. Сначала планировалось, что на площадке будут работать 10 бетоноломов, но уровень шума был таким большим, что сейчас на территории работают три пневматических бетонолома. При таких темпах работа по разрушению фундамента затянулась бы и поэтому решено было использовать взрывчатку, что значительно ускорит процесс», — сказал Валдас Бянкунскас.

Вице-мэр столицы сообщил, что первый испытательный взрыв будет проведен 29 августа в 8 час. 30 мин. В этот же день будут произведены еще четыре взрыва, а затем будет составлен график остальных взрывов.

Трансформация здания столичного самоуправления, причина взрыва нацстадиона и другие новости за день

Самоуправление Клайпедского района установило новую единовременную выплату в размере 300 евро за рождение ребенка. Эта выплата дополнит 506 евро, выплачиваемых государством при рождении ребенка. Выплачивать единовременную выплату начнут с 1 сентября.

Трансформация здания столичного самоуправления, причина взрыва нацстадиона и другие новости за день

Европейская комиссия утвердила предложения об ограничениях на рыбный промысел в Балтийском море в 2023 году, выразив озабоченность по поводу сокращения популяции рыб. На основе этих предложений страны Евросоюза установят максимальные объемы лова наиболее коммерчески важных видов рыб. Комиссия предлагает сократить рыбный промысел в четырех группах запасов рыб, чтобы дать им возможность восстановиться. В то же время Еврокомиссия предлагает увеличить лов салаки и камбалы в центральной части Балтийского моря, а промысел лосося, трески в западной и восточной части моря и прилов салаки в западной части сохранить на текущем уровне.

Трансформация здания столичного самоуправления, причина взрыва нацстадиона и другие новости за день

Школьные медосмотры выявляют у детей букет заболеваний, связанных с карантином. Семейные врачи говорят, что после карантина участились случаи ожирения и ухудшения зрения.

До какого числа надо получить медицинскую справку в школу, сколько времени она действительна — и до какого возраста обязательна.

В Клайпедском районе, в Каркле, начинается второй ежегодный субботник по укреплению прибрежных дюн и сбору мусора. Акция проводится организацией Mes Darom.

Трансформация здания столичного самоуправления, причина взрыва нацстадиона и другие новости за день

Канцелярия президента предлагает увеличить «детские деньги».

«Детские деньги — это основной инструмент помощи семьям с детьми. Мы считаем, что детские деньги должны быть увеличены. По крайней мере, до 90 евро в месяц», — сказала советник президента по экономической и социальной политике Ирена Сегаловичене.

Трансформация здания столичного самоуправления, причина взрыва нацстадиона и другие новости за день

Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс вернулся из отпуска, длившегося более полутора месяцев, который охарактеризовали как «творческий».

Ремигиюс Шимашюс сообщил, что взял все начисленные отпуска и еще одну неделю неоплачиваемого отпуска, всего шесть недель и два дня. Пока мэр отсутствовал, его заменяли вице-мэры.

Трансформация здания столичного самоуправления, причина взрыва нацстадиона и другие новости за день

Foto: @Facebook

С 1 сентября в Вильнюсе меняется расписание общественного транспорта — из-за нехватки водителей автобусов станет меньше. Маршруты корректируются с учетом изменившихся пассажиропотоков и начала нового учебного года, говорится в сообщении JUDU.

Трансформация здания столичного самоуправления, причина взрыва нацстадиона и другие новости за день

Стало известно, что во время «Дней столицы», которые пройдут в следующие выходные, состоится грандиозное лазерное шоу.

Пространство над Нерисом осветят более 60 лазеров – такое количество лазеров еще не использовалось ни на одном массовом мероприятии в Литве.

Трансформация здания столичного самоуправления, причина взрыва нацстадиона и другие новости за день

Президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елены Зеленская записали обращение к народу Литвы.

Больше новостей: #StandWithUkraine

Трансформация здания столичного самоуправления, причина взрыва нацстадиона и другие новости за день

 

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