Литовская птица года, нехватка учителей в школах, фестиваль «Būtent!» и другие новости

В школах Литвы сейчас не хватает примерно 600 педагогов, сообщила министр образования, науки и спорта Юргита Шюгждинене. Как и в прежние годы, больше всего не хватает учителей по математике, физике, химии.

Департамент миграции Литвы начинает оказывать новую услугу — со следующей недели будет доставлять документы, удостоверяющие личность, на дом. Как сообщило ведомство во вторник, с 5 сентября по желанию клиента можно будет получить карту удостоверения личности, если она без сертификата электронной подписи, или паспорт по указанному адресу в Литве или получить посредством курьерской службы. Стоимость данной услуги составляет 9,99 евро. Услуга предоставляется только при обращении за выдачей удостоверения личности или паспорта в общем порядке, плата за услугу взимается отдельно за каждый заказанный документ.

Поставщики продуктов и предприятия общепита в канун сентября расторгают договоры с детскими садами: они больше не готовы возить еду детям по утвержденным ценам. При этом повышение расценок на детские обеды, в большинстве случаев, уже произошло в начале лета. Поставщики обедов уверяют – за эти месяцы продукты и энергия, не говоря о транспорте, подорожали так, что их услуги снова стали не рентабельны. Очередной пересмотр договорных цен на детское питание предстоит осенью.

В начале учебного года, как и каждый год, проводится акция по безопасности дорожного движения «Защити меня» (Apsaugok mane). Водители, будьте внимательны на дорогах, особенно возле школ.

«Maisto bankas» призывает фермеров раздавать нереализованные продукты питания малоимущим. До 20% выращиваемых в Литве фруктов и овощей ежегодно не продаются или не используются по прямому назначению – в пищу. Потери урожая в сельском хозяйстве составляют 65 000 тонн. По подсчетам продовольственного банка «Maisto bankas», это эквивалентно 130 миллионам порций еды, которых хватило бы на то, чтобы накормить десятки жителей Литвы, а главное, — всех неимущих.

C началом учебного года в транспортное движение на улицах включатся родители, развозящие детей по школам. Чтобы передвижение по городу в сентябре было максимально комфортным, до 12 сентября в столице не будут начинаться новые работы по ремонту улиц, а уже начатые работы будут приостановлены или проведены в ночное время. Ремонт улиц можно будет проводить только на окраинах города, на менее интенсивных улицах, во дворах. Об этом сообщает Вильнюсское самоуправление.

Выбрана литовская птица года — ею стал красноголовый нырок.

Около министерства образования состоится протест студентов. Группа Momentum Vilnius в среду в полдень намерена провести акцию протеста около Министерства образования, науки и спорта. По словам организаторов акции, планируется обратить внимание на бесхозяйственность и отсутствии идеи высшего образования в Литве. По словам организаторов, для многих студентов сентябрь будет непростым, поскольку они пытаются найти комнату в общежитии или снять квартиру, а цены на жилье сейчас такие, что по карману далеко не всем работающим на полную ставку. В общежитиях мест нет.

На следующем заседании в сентябре Клайпедский госовет решит вопрос модернизации Дворца рыбков, на модернизацию которого, по предварительным оценкам, может потребоваться около 38 миллионов евро.

В выходные, 2-3 сентября, в Бирштонасе в четвертый раз пройдет дискуссионный фестиваль «Būtent!». Темами для дискуссий станут война в Украине, вопросы подготовки и устойчивости к кризисам, цифровизации, вовлечения молодежи в общественную жизнь, образования, изменения климата и других.