Новый график работы магазинов Maxima, компенсации для клиентов Perlas energija, «Дни открытых дверей в деревне» и другие новости

Президент Украины Владимир Зеленский наградил государственными наградами более ста человек, в том числе министров иностранных дел и культуры Литвы Габриэлюса Ландсбергиса и Симонаса Кайриса. Согласно указу Зеленского от 22 августа, наград также удостоены депутат Европарламента Пятрас Ауштрявичюс, основатель интернет-телевидения Laisves TV и организатор акций в поддержку Украины Андрюс Тапинас.

Правительство приняло решение о компенсациях для клиентов Perlas energija, которая приостанавливает свою деятельность. Для потребителей, не выбравших другого поставщика, цена на электроэнергию до 1 октября составит 32,8 цента за киловатт-час. Разница между этой ценой и ценой гарантированной поставки будет компенсироваться из государственного бюджета. Однако потребители могут также надеяться на дополнительную компенсацию от Perlas energija, которая может достигать 6,31 цента/кВтч.

C 1 сентября меняется график работы части магазинов торговой сети Maxima. Они переходят на осеннее расписание. Подробности — на страницах торговой сети.

Уже через несколько дней, 2 — 4 сентября, состоится традиционный Вильнюсский спортивный фестиваль. Он станет частью событий «Дней столицы» и даст возможность всем желающим познакомиться с разными видами спорта и принять участие в разных интересных мероприятиях. Участники спортивного праздника разместятся в двух местах столицы – на Лукишкской площади и у Белого моста. Программа праздника — sportofestivalis.lt

В озере Жувинтас снова обнаружено очень редкое растение. Рогульник плавающий, или водяной орех, очень редко встречается на всей территории Европы. В прошлом году это растение было найдено на дне озера, а в этом «орех» обнаружили плавающим на поверхности воды.

«Это растение мы сегодня нашли на листьях кувшинки. Скорее всего, его со дна озера подняло движением корневищ растений. Странно только, что раньше мы находили это растение, обыскивая дно, а сейчас оно само поднялось на поверхность», – сообщили работники Жувинтского биосферного резервата.

Уже в шестой раз министерство сельского хозяйства и Ассоциация сельского туризма Литвы проводят «Дни открытых дверей в деревне». Усадьбы, фермы, музеи, усадьбы, дома культуры и другие интересные объекты, когда они открывают свои двери для посетителей и предлагают особые услуги и развлечения в сельской местности: походы в леса и реки, прогулки по босоногим тропинкам, поиски сокровищ, посещение сауны, знакомство с американскими индейцами или культурой балтов, посещение смотровых башен, поместий, музеев или эксклюзивного домика на дереве… В этом году акция «Дни открытых дверей в деревне» пройдет 9-11 сентября. 60 объектов откроют свои двери для посетителей!

Neakivaizdinis Vilnius предлагает вильнюсским студентам выполнить первую домашнюю работу — скачать специальное приложение, протестировать его на легендарном 2-м троллейбусе, познакомиться с новейшим маршрутом Studentų miestelis Saulėtekis: nuo Niujorko iki Kamčiatkos «Студенческий городок Саулетекис: от Нью-Йорка до Камчатки» и придумать план мероприятий Po paskaitų, «После лекций». Регистрация на маршрут — на странице Вильнюсского самоуправления vilnius.lt.

О своем решении баллотироваться в мэры Клайпеды заявили еще два политика. Один из них – депутат Сейма Ремигиюс Жемайтайтис, глава партии «Свобода и справедливость». Второй – хорошо известный клайпедчанам Наглис Путейкис. Выборы в мэры города пройдут в марте 2023 года.

В Вильнюсе начинается Конгресс свободной России. На конференцию, по словам организаторов, собираются россияне, которые открыто высказываются против кремлевской агрессии в Украине, правозащитники, журналисты, представители Европейских стран и международных организаций.

Министр образования, науки и спорта Юргита Шюгждинене утверждает, что нет возможности с 1 сентября открыть учреждаемую в Клайпеде украинскую школу. По ее словам, процесс стопорится по той причине, что учредители школы все еще не оформили необходимые документы, не нашли помещение, где бы развивалась деятельность учебного заведения.

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