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Новый график работы магазинов Maxima, компенсации для клиентов Perlas energija, «Дни открытых дверей в деревне» и другие новости

Автор Эвелина Никанорова
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Президент Украины Владимир Зеленский наградил государственными наградами более ста человек, в том числе министров иностранных дел и культуры Литвы Габриэлюса Ландсбергиса и Симонаса Кайриса. Согласно указу Зеленского от 22 августа, наград также удостоены депутат Европарламента Пятрас Ауштрявичюс, основатель интернет-телевидения Laisves TV и организатор акций в поддержку Украины Андрюс Тапинас.

Новый график работы магазинов Maxima, компенсации для клиентов Perlas energija, «Дни открытых дверей в деревне» и другие новости

Правительство приняло решение о компенсациях для клиентов Perlas energija, которая приостанавливает свою деятельность. Для потребителей, не выбравших другого поставщика, цена на электроэнергию до 1 октября составит 32,8 цента за киловатт-час. Разница между этой ценой и ценой гарантированной поставки будет компенсироваться из государственного бюджета. Однако потребители могут также надеяться на дополнительную компенсацию от Perlas energija, которая может достигать 6,31 цента/кВтч.

Новый график работы магазинов Maxima, компенсации для клиентов Perlas energija, «Дни открытых дверей в деревне» и другие новости

C 1 сентября меняется график работы части магазинов торговой сети Maxima. Они переходят на осеннее расписание. Подробности — на страницах торговой сети.

Новый график работы магазинов Maxima, компенсации для клиентов Perlas energija, «Дни открытых дверей в деревне» и другие новости

Уже через несколько дней, 2 — 4 сентября, состоится традиционный Вильнюсский спортивный фестиваль. Он станет частью событий «Дней столицы» и даст возможность всем желающим познакомиться с разными видами спорта и принять участие в разных интересных мероприятиях. Участники спортивного праздника разместятся в двух местах столицы – на Лукишкской площади и у Белого моста. Программа праздника — sportofestivalis.lt

Новый график работы магазинов Maxima, компенсации для клиентов Perlas energija, «Дни открытых дверей в деревне» и другие новости

В озере Жувинтас снова обнаружено очень редкое растение. Рогульник плавающий, или водяной орех, очень редко встречается на всей территории Европы. В прошлом году это растение было найдено на дне озера, а в этом «орех» обнаружили плавающим на поверхности воды.

«Это растение мы сегодня нашли на листьях кувшинки. Скорее всего, его со дна озера подняло движением корневищ растений. Странно только, что раньше мы находили это растение, обыскивая дно, а сейчас оно само поднялось на поверхность», – сообщили работники Жувинтского биосферного резервата.

Новый график работы магазинов Maxima, компенсации для клиентов Perlas energija, «Дни открытых дверей в деревне» и другие новости

Уже в шестой раз министерство сельского хозяйства и Ассоциация сельского туризма Литвы проводят «Дни открытых дверей в деревне». Усадьбы, фермы, музеи, усадьбы, дома культуры и другие интересные объекты, когда они открывают свои двери для посетителей и предлагают особые услуги и развлечения в сельской местности: походы в леса и реки, прогулки по босоногим тропинкам, поиски сокровищ, посещение сауны, знакомство с американскими индейцами или культурой балтов, посещение смотровых башен, поместий, музеев или эксклюзивного домика на дереве… В этом году акция «Дни открытых дверей в деревне» пройдет 9-11 сентября. 60 объектов откроют свои двери для посетителей!

Новый график работы магазинов Maxima, компенсации для клиентов Perlas energija, «Дни открытых дверей в деревне» и другие новости

Neakivaizdinis Vilnius предлагает вильнюсским студентам выполнить первую домашнюю работу — скачать специальное приложение, протестировать его на легендарном 2-м троллейбусе, познакомиться с новейшим маршрутом Studentų miestelis Saulėtekis: nuo Niujorko iki Kamčiatkos «Студенческий городок Саулетекис: от Нью-Йорка до Камчатки» и придумать план мероприятий Po paskaitų, «После лекций». Регистрация на маршрут — на странице Вильнюсского самоуправления vilnius.lt.

Новый график работы магазинов Maxima, компенсации для клиентов Perlas energija, «Дни открытых дверей в деревне» и другие новости

Sauliaus Žiūros nuotr.

О своем решении баллотироваться в мэры Клайпеды заявили еще два политика. Один из них – депутат Сейма Ремигиюс Жемайтайтис, глава партии «Свобода и справедливость». Второй – хорошо известный клайпедчанам Наглис Путейкис. Выборы в мэры города пройдут в марте 2023 года.

Новый график работы магазинов Maxima, компенсации для клиентов Perlas energija, «Дни открытых дверей в деревне» и другие новости

Ремигиюс Жемайтайтис и Наглис Путейкис

В Вильнюсе начинается Конгресс свободной России. На конференцию, по словам организаторов, собираются россияне, которые открыто высказываются против кремлевской агрессии в Украине, правозащитники, журналисты, представители Европейских стран и международных организаций.

Новый график работы магазинов Maxima, компенсации для клиентов Perlas energija, «Дни открытых дверей в деревне» и другие новости

Фото www.forumfreerussia.org

Министр образования, науки и спорта Юргита Шюгждинене утверждает, что нет возможности с 1 сентября открыть учреждаемую в Клайпеде украинскую школу. По ее словам, процесс стопорится по той причине, что учредители школы все еще не оформили необходимые документы, не нашли помещение, где бы развивалась деятельность учебного заведения.

Новый график работы магазинов Maxima, компенсации для клиентов Perlas energija, «Дни открытых дверей в деревне» и другие новости

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Новый график работы магазинов Maxima, компенсации для клиентов Perlas energija, «Дни открытых дверей в деревне» и другие новости

SRTF fondas — Tautiniu mazumu departamentas

 

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