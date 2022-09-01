1 сентября, Чемпионат Европы по баскетболу, литовская бронза на юниорском чемпионате мира по плаванию и другие новости

Сегодня 1 сентября — День знаний. В Литве новый учебный год начнут 332 тысячи школьников, десятая часть из которых – первоклассники. В столице первый школьный день встречают 74 000 учащихся, из них 6 750 первоклассников.

1 сентября в литовских магазинах приобрести алкоголь не получится. Это уже 16-е по счету 1 сентября, когда действует запрет на продажу алкоголя.

У Литвы бронза на Юниорском ЧМ по плаванию. Юниорский чемпионат мира по плаванию проходит в столице Перу – в Лиме. Уже в первый день соревнований литовская команда, в которую входят Даниил Панцерев, Кирилл Степанов, Томас Лукминас и Рокас Яздаускас, завоевала бронзовую медаль в командной эстафете 4×100 м вольным стилем.

Сегодня стартует Чемпионат Европы по баскетболу. Сборная Литвы встречается со сборной Словении в 18:15. Возле Белого моста в столице будет организована зона фанатов. Болеем за наших!

Сегодня в Вильнюсе открывается гимназия «Пилайте». Выиграв три года назад архитектурный конкурс на проект здания школы, команда DO ARCHITECTS стремилась сделать долгожданную гимназию не только школой, но и общественным центром. В школе смогут учиться 1000 учеников.

С 1 сентября в Вильнюсе меняется расписание общественного транспорта с учетом начала учебного года и роста количества пассажиров в будние дни. Что нужно знать пассажирам По будням в часы пик (7-9 утра и 4-7 вечера) автобусы маршрута 2G будут дополнительно останавливаться на остановках «Литекспо». Маршруты, измененные в течение лета, останутся прежними с 1 сентября:

Троллейбусный маршрут 10 сокращается до кольца Антакальнис на осенний сезон;

Троллейбусные маршруты 13 и 18 остаются объединенными и направляются на ул. Титнаго;

Троллейбусы 19-го маршрута следуют от улицы Шейминишкю по Жирмунскому мосту и улице Антакальнё до перекрестка Шилто-Антакалнио, далее маршрут обычный.

Кроме того, с 1 сентября автобусы маршрута 69 для некоторых поездок будут использовать улицу С. Станявичяус, как и до вступления в силу летнего расписания.

3 сентября в Вильнюсе пройдет традиционный заплыв «Вильнюсской регаты» по реке Нерис.

«Мы приглашаем вас принять участие, испытать себя и весело провести время среди любителей водных видов спорта и туризма», — говорится в приглашении.

Все участники регаты получат сертификаты. Один из счастливчиков отправится домой с байдаркой, выигранной в лотерею. Организаторы бесплатно сдадут в аренду участникам регаты 100 байдарок. Вступительный взнос участника составляет 5 евро, дети до 5 лет — бесплатно. Регистрация и оплата только онлайн — regata.lt

1 сентября в Тракае откроется кинотеатр на воде, на озере Гальве, на котором стоит Тракайский замок. Зрители смогут увидеть фильм, взяв напрокат водные велосипеды, лодки или кораблики. Кинопоказ бесплатный, а плавсредства можно взять напрокат на берегу озера Гальвес.

Пушкинской гимназии в Каунасе больше не существует: новый учебный год учебное заведение встречает с новым названием. Гимназия Александра Пушкинаса стала Каунасской международной гимназией.

Министр транспорта и коммуникаций Литвы Марюс Скуодис заявил, что Каунасский аэропорт, который может принимать до одного миллиона пассажиров в год, уже исчерпал свои возможности и должен быть расширен для того, чтобы принимать 2 млн человек.

В воскресенье в Клайпеде пройдет Детский рынок. В этом году он проходит шестой год подряд. По словам представителей Клуба активных мам, это некоммерческое мероприятие, на котором юные продавцы учатся финансовой грамотности. Дети сами продают свои игрушки, книги или поделки. Детский рынок пройдет в это воскресенье, 4 сентября, с 11:00 до 14:00 в сквере Данес.

На перекрестке Балтийского проспекта и Шилутского шоссе в Клайпеде частично возобновят движение уже 2 сентября. Переустройство перекрестка Балтийского проспекта, Шилутского и Вильнюсского шоссе – большой проект. Стоимость работ – 11 млн евро. В настоящий момент строители продолжают работу – достраивается эстакада.

Реконструированная площадь у бывшего кинотеатра «Вайдила» на проспекте Тайкос в Клайпеде признана лучшим ландшафтным проектом 2022 года. К такому решению пришло жюри на международной выставке Garden Style в Вильнюсе. Напомним, проект реконструкции подготовила студия урбанистов PUPA. В роли заказчика выступило Клайпедское городское самоуправление. Стоимость работ составила 1,7 млн евро.