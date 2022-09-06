Фэнтези-фильм Vesper, план мер по энергосбережению, колесо обозрения в Каунасе и другие новости

В конце сентября выйдет фильм-фэнтези Vesper, созданный литовским режиссером Кристиной Буожите совместно с французским режиссером Бруно Сампером. Действие фантастического фильма происходит на Земле после краха экосистемы. Талантливая тринадцатилетняя Веспер (актриса Раффиэлла Чапмен) вместе со своим больным отцом Дарюсом (Ричард Брейк) пытается выжить в странном и опасном мире. «Фильм рассказывает о ценности свободы, человечности и сотрудничества, которые являются абсолютной противоположностью путинской и российской агрессии и диктатуре», — говорит режиссер. Официальная премьера фильма в Литве состоится уже 30 сентября, тогда фильм смогут увидеть посетители всех кинотеатров страны.

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните считает, что необходимо рассмотреть совместные решения Европейского Союза относительно контроля над ценами на энергоносители. По словам главы правительства, некоторые страны уже обложили налогом дополнительную прибыль, полученную после резкого повышения цен на электроэнергию, зависящую от дорогого газа, но проблема Литвы заключается в слишком малом производстве электроэнергии, поэтому потребители страны особенно страдают от высоких цен. Комментируя потолок цен на электроэнергию, премьер-министр сказала, что в некоторых местах это успешное решение, но необходимо обсудить, как оно будет работать во всем блоке.

Министерство энергетики Литвы подготовило план мер по энергосбережению, который включает в себя финансирование и рекомендации для частного бизнеса и населения. В отопительный сезон предлагается снизить температуру внутри помещений до 19 градусов, а в зданиях бюджетной сферы отключить горячую воду. Кроме того, предлагается разрешить сотрудникам работать удаленно по пятницам и понедельникам — таким образом можно будет четыре дня подряд снижать температуру отопления в помещениях до 17 градусов. Также предлагается ограничить скоростной режим на автомагистралях до 110 км в час еще на два месяца — с октября по май. Подобные ограничения в данный момент действуют с ноября по март. План будет представлен правительству в среду.

На 15-й Международной олимпиаде по геонауке, которая прошла дистанционно в последние дни августа, литовские школьники выступили исключительно успешно – всего было завоевано 9 медалей: по 1 серебряной и 1 золотой, а также 7 бронзовых.

С началом осеннего рыболовного сезона чиновники Департамента охраны окружающей среды напоминают рыболовам-любителям, о чем следует помнить во время рыбалки. Согласно правилам, каждый человек, занимающийся любительским рыболовством, должен хранить свой улов отдельно от улова других лиц. Уловом не считается рыба, включенная в список инвазивных видов в Литве (e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt) Общий вес рыбы, выловленной за одну рыбалку, не может превышать 5 кг, а в Куршском заливе — 7 кг (есть исключения). За некоторые виды незаконно выловленной рыбы штраф может составлять от 100 до 970 евро и выше. Подробности — на странице am.lrv.lt.

Полиция напоминает, что надо быть бдительными и внимательно относиться к финансовым операциям в интернете, поскольку в арсенале интернет-мошенников много способов кражи денег. Анализ данных о досудебных расследованиях показывает, что в этом году население гораздо чаще обманывали при покупке товаров, рекламируемых на Facebook, www.autoplius.lt, www.mobile.de и др., а также на зарубежных сайтах. Об этом сообщает Утянский комисссариат полиции.

Цена на электроэнергию должна быть установлена ​​на уровне 24 центов, а компенсацию должны получать все жители, считает президент Гитанас Науседа.

«Я думаю, было бы очень хорошо, если бы мы могли зафиксировать цену на уровне 24 центов. Предложения, представленные премьер-министром, были связаны с другими ценами, чуть выше», — сказал президент в программе ТВ3 «Dėmesio centre».

На остановках общественного транспорта в столице начнётся озеленение. При установке всех «зеленых» остановок будут изменены покрытия, адаптируя их для людей с ограниченными возможностями передвижения и зрения, будут скорректированы места павильонов ожидания, заменены опоры контактной сети и освещения и т.д. Всего на озелененных участках, которые появятся одновременно, будет высажено 27 деревьев, 580 кустарников. Нововведение можно увидеть на остановках Ateities, Kaukaro, J. Matulaičio, Santariškių, Savanorių, TV bokšto, Viršuliškių, Kunigiškių, Parko, Pavilnionių и Ryto. К середине октября остановки будут благоустроены и оборудованы скамейками.

В связи с увеличением расходов на электроэнергию сеть клубов Impuls временно приостанавливает работу бассейнов в четырех спортклубах. Их клиенты смогут посещать бассейны в других четырех клубах сети Impuls.

С 12 сентября временно закрываются бассейны и зона бань в клубах, расположенных в Вильнюсе на улицах Fabijoniškių и Ozo, а также в Шяуляй и Паневежисе. Посещать групповые тренировки и спортивные залы во всех клубах можно будет, как и раньше.

8 сентября в Вильнюсе впервые организуется фестиваль для иностранных граждан, проживающих в столице. Во время фестиваля их ждут различные дискуссии, практические советы о том, как включиться в столичную жизнь и общественную деятельность, а также активные развлечения для всей семьи. Ожидается, что мероприятие станет многолетней традицией, которая поможет иностранцам, проживающим в столице Литвы, как можно скорее почувствовать себя в Вильнюсе как дома.

Каунасское обзорное колесо вернулось на холм Миликоню. После двухмесячного пребывания у моря, колесо обозрения снова в Каунасе.