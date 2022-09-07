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Сюрприз от ПДД, бассейн для второклассников, Vilniaus fejerija и другие новости

Автор Эвелина Никанорова
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Около 10 000 второклассников смогут научиться плавать в этом учебном году, сообщило Министерство образования, науки и спорта. По данным министерства, на проект «Учимся плавать и вести себя в воде безопасно» будет выделено 560 000 евро.

Проверки знаний учащихся четвертого и восьмого классов в этом учебном году пройдут раньше, чем раньше – в январе-феврале.

Сюрприз от ПДД, бассейн для второклассников, Vilniaus fejerija и другие новости

Уже на следующей неделе жители Литвы смогут прививаться адаптированными вакцинами к штамму омикрон, сообщила вице-министр здравоохранения Аушра Билотене-Мотеюнене. Она подчеркнула, что адаптированные вакцины предназначены для ревакцинации.

Сюрприз от ПДД, бассейн для второклассников, Vilniaus fejerija и другие новости

Лихачей и нарушителей ПДД ждет сюрприз: на дороги выедут полицейские электромобили без опознавательных знаков. Несмотря на то, что полиция об этом не сообщала, но, похоже, вскоре парк полицейских автомобилей пополнят несколько патрульных электромобилей без опознавательных знаков.

Сюрприз от ПДД, бассейн для второклассников, Vilniaus fejerija и другие новости

Нобелевский лауреат, белорусский писатель Светлана Алексиевич посетит Каунас в конце сентября, сообщил во вторник Университет им. Витаутаса Великого. Она примет участие в организованном университетом мероприятии «Шетенские чтения», на которое приглашены писатели и представители интеллигенции для обсуждения наиболее важных проблем сегодняшней Европы и мира.

Сюрприз от ПДД, бассейн для второклассников, Vilniaus fejerija и другие новости

M. Kubakovos nuotr.

До 23 сентября можно порекомендовать кандидатов, достойных награждения памятным знаком Už nuopelnus Vilniaus savivaldai, «За заслуги перед Вильнюсским самоуправлением». Памятным знаком могут быть награждены лица, добросовестно и ответственно работающие и добившиеся отличных результатов в области охраны окружающей среды, здравоохранения и социальной сферы, культуры, искусства и спорта, образования и науки, пожарной охраны и охраны правопорядка, туризма, отдыха и развлечений, экономики, бизнеса и др. Вручение наград состоится 10 октября. Подробности — vilnius.lt

Сюрприз от ПДД, бассейн для второклассников, Vilniaus fejerija и другие новости

Sauliaus Žiūros nuotr.

Олимпийский бассейн, отвечающий требованиям Международной федерации плавания, откроется в среду в Каунасе на острове Нямунас. В бассейне, построенном рядом с ареной «Жальгирис», также есть спа-зона, рестораны и кафе.

Сюрприз от ПДД, бассейн для второклассников, Vilniaus fejerija и другие новости

Vandens sporto centras Nemuno saloje / Kauno miesto savivaldybės nuotr.

До конца этого года в Юодкранте построят новый теннисный корт и баскетбольную площадку.

Сюрприз от ПДД, бассейн для второклассников, Vilniaus fejerija и другие новости

Въезд в парк Вингис запрещен. Проезд закрыт с улицы Гележинё Вилко, т.к. там проводятся ремонтные работы тепловых сетей. Во время работ движение автомобилей ограничено.

Сюрприз от ПДД, бассейн для второклассников, Vilniaus fejerija и другие новости

24 сентября в парке Вингис пройдет крупнейший в Европе фестиваль фейерверков «Vilniaus fejerija».

Сюрприз от ПДД, бассейн для второклассников, Vilniaus fejerija и другие новости

Vilnius fejerija 2022

Сюрприз от ПДД, бассейн для второклассников, Vilniaus fejerija и другие новости

 

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