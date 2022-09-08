Новые тарифы «Почты Литвы», Тракай отмечает 700 лет, отмена рейсов Ryanair и другие новости

Чрезвычайное положение в Литве будет продлено до середины декабря, но этот режим уже не будет распространяться на всю страну, а только на границу с Россией и Беларусью, кроме того, въезд россиян в страну будет ограничен, постановило правительство в среду. Согласно принятому постановлению, которое еще должен утвердить Сейм, ЧП будет действовать до 24 часов 16 декабря.

Латвия, Литва и Эстония договорились об ограничении въезда россиян через сухопутные границы с Россией и Беларусью, сообщил глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич. Официально о мерах будет объявлено в ближайшее время.

«Почта Литвы» сообщает об изменении тарифов на прием платежей. С 15 сентября стоимость принятия разового платежа по налогам, коммунальным услугам, или выплаты в VMI составит 1,19 евро. Плата за услугу в размере 2 евро взимается за платежи, если в платежном документе или общей расчетной книге указана сумма платежей от двух или более поставщиков услуг.

О выбегающих на дорогу животных водителей будет предупреждать специальная информационная система, сообщает LNK. Ее уже установили в Каунасском районе.

Министр культуры Симонас Кайрис сказал, что на следующей неделе созванная министерством рабочая группа экспертов примет решение по вопросу смены названия Русского драмтеатра Литвы.

Авиакомпания Ryanair отменяет пять рейсов из Вильнюса. С 29 октября самолеты этой авиакомпании не будут летать из Вильнюса в Афины, Франкфурт-Хан, Гданьск, Корфу и Ливерпуль.

В Старом городе Вильнюса могут запретить движение старых автомобилей. Вильнюсский муниципалитет до конца года намерен установить зоны загрязнения в столице. Вероятно, в такую зону попадет часть Старого города. По данным Министерства транспорта, ограничения коснутся владельцев старых автомобилей, пишет madeinvilnius.lt. Основная цель грядущих перемен – снижение использования загрязняющих природу автомобилей в городе.

В субботу, 10 сентября, в центре столицы пройдет шествие по поводу 35-летия программы Erasmus+. Участники шествия в 14:00 соберутся у памятника королю Миндаугасу и пройдут до Ратушной площади, где состоится праздничное мероприятие. В 16:00 начнется концерт литовских артистов, обмен опытом участников Erasmus+ и др. Во время мероприятия будут действовать ограничения движения транспорта.

В воскресенье, 11 сентября, любители активного образа жизни из всех уголков Литвы и из-за рубежа соберутся на одно из крупнейших спортивных мероприятий года — Rimi Vilnius marathon. Беговые трассы пройдут через Старый город, по набережной Нериса, через парк Вингис и другие. Внимание, во время марафона будут временные ограничения движения транспорта.

Тракай отмечает свое 700-летие. Датой основания города Тракай считается 8 сентября 1322 года, когда великий князь литовский Витаутас должен был быть коронован литовским королем. 8 сентября в Тракай пройдёт множество мероприятий, концертов, выставок, ярмарок и т.п. и т.д.

Советник администрации президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович находится в Литве и примет участие в праздновании 508-й годовщины Оршанской битвы в Вильнюсе в четверг, сообщила литовская армия.

«Ваша поддержка огромна, если бы не Европа, Литва, Латвия, Эстония, Польша – основная наша опора как экономическая, так и политическая, я не знаю, что было бы», – сказал Алексей Арестович

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