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100 банкоматов сети BANKOMATAS.LT, увеличение цен на воду, Литовский проспект в Киеве и другие новости

Автор Эвелина Никанорова
200 Sledite Za Novostjami

Быстрый рост цен на электричество в разы увеличит цены на воду, сказали представители Литовской ассоциации поставщиков воды.

«Самое большое подорожание будет в небольших муниципалитетах, где мало потребителей, небольшое – в крупных городах. Причина роста цен одна – подорожание электричества», – сказал президент ЛАПВ Бронюс Межутавичюс.

Он не хотел прогнозировать, на сколько подорожает вода, поскольку цены устанавливает Государственная служба регулирования энергетики, а утверждает муниципалитет.

100 банкоматов сети BANKOMATAS.LT, увеличение цен на воду, Литовский проспект в Киеве и другие новости

Действующие в Литве банки выполнили условия подписанного год назад меморандума о повышении доступности наличных средств и оборудовали 100 банкоматов сети BANKOMATAS.LT в небольших городках, где до сих пор не было банкоматов. Сейчас 250 000 жителей смогут удобнее обналичить средства. Об этом сообщает Литовская ассоциация банков.

100 банкоматов сети BANKOMATAS.LT, увеличение цен на воду, Литовский проспект в Киеве и другие новости

Президент Гитанас Науседа, продолжая традицию выездных рабочих дней, в понедельник со своей командой он будет работать в Клайпедском крае.

100 банкоматов сети BANKOMATAS.LT, увеличение цен на воду, Литовский проспект в Киеве и другие новости

Gitanas Nauseda

После отмены чрезвычайного положения на всей территории страны существенные ограничения для СМИ из России и Беларуси сохранятся, но некоторые развлекательные каналы смогут вернуться в эфир, говорит заместитель министра культуры Вигинтас Гаспаравичюс.

100 банкоматов сети BANKOMATAS.LT, увеличение цен на воду, Литовский проспект в Киеве и другие новости

Президент Гитанас Науседа 19 сентября примет участие в похоронах королевы Великобритании Елизаветы II. Сопровождать главу государства будет первая леди страны Диана Науседене.

100 банкоматов сети BANKOMATAS.LT, увеличение цен на воду, Литовский проспект в Киеве и другие новости

Scanpix nuotr.

По данным Евробарометра, все больше и больше жителей Литвы разочаровываются в реакции как национального правительства, так и Европейского Союза на войну России в Украине. Согласно опросу, проведенному летом, действиями правительства были довольны 72% жителей Литвы, а действиями ЕС — 50% По сравнению с таким же опросом, проведенным зимой, число положительно настроенных респондентов уменьшилось на 9 и 13 процентных пунктов соответственно.

100 банкоматов сети BANKOMATAS.LT, увеличение цен на воду, Литовский проспект в Киеве и другие новости

Еврокомиссия опубликовала пресс-релиз, согласно которому действие соглашения между ЕС и Россией об упрощении визового режима будет приостановлено с 12 сентября. Формально это предложение должен рассмотреть и принять Совет ЕС. После принятия приостановка вступит в силу на следующий день после её публикации в Официальном журнале ЕС.

В связи с этим визовый сбор при получении шенгенской визы для россиян вырастет с 35 до 80 евро.

Также будут увеличены сроки рассмотрения визовых заявлений: с 10 до 15 дней (в отдельных случаях до 45 дней). Сообщается, что заявители больше не будут иметь свободного доступа к многократным шенгенским визам. Кроме того, заявителям придётся предоставлять более длинный список подтверждающих документов.

100 банкоматов сети BANKOMATAS.LT, увеличение цен на воду, Литовский проспект в Киеве и другие новости

Минувшее лето признали самым жарким в истории Европы. Средняя температура воздуха была на 0,4 градуса по Цельсию выше, чем в прошлом году.

100 банкоматов сети BANKOMATAS.LT, увеличение цен на воду, Литовский проспект в Киеве и другие новости

Энергетический кризис ощущается и в торговых центрах Литвы. С началом осени часть ТЦ сокращает время работы, большая часть уменьшает интенсивность освещения и вентиляции, отключает эскалаторы.

Первым о переменах сообщил вильнюсский Akropolis: с 5 сентября сокращается время работы магазинов – они будут работать с 10 до 21 ч.

Время работы торговых точек в клайпедском и шяуляйском ТЦ Akropolis пока не меняется.

Торговый центр CUP с 1 сентября также сократил время работы магазинов.

Те же действия предпринял и ТЦ Ozas – с 5 сентября магазины будут работать до 21 ч.

100 банкоматов сети BANKOMATAS.LT, увеличение цен на воду, Литовский проспект в Киеве и другие новости

madeinvilnius.lt nuotr.

На этой неделе на ул. Малдининку, в Веркяй (район Вильнюса), уложили новый асфальт Tempera. При укладке этого асфальта используется меньше энергии, выделяют меньше газа, вызывающего парниковый эффект, кроме того, выделяется меньше вредных для природы паров. На ул. Малдининку есть и уложен и обычный асфальт, и Tempera, поэтому можно будет проводить сравнение. Во время наблюдений эксперты выяснят устойчивость покрытия к воде, оценят долговечность покрытия, подсчитают на сколько выделялось меньше газов, вызывающих парниковый эффект, сколько энергии удалось сэкономить, оценят улучшение условий работы. Исследования будут длиться 3-5 лет.

100 банкоматов сети BANKOMATAS.LT, увеличение цен на воду, Литовский проспект в Киеве и другие новости

madeinvilnius.lt nuotr.

Киевский горсовет на этой неделе принял решение переименовать Минский проспект в столице Украины Киеве в Литовский проспект.

100 банкоматов сети BANKOMATAS.LT, увеличение цен на воду, Литовский проспект в Киеве и другие новости

#StandWithUkraine

100 банкоматов сети BANKOMATAS.LT, увеличение цен на воду, Литовский проспект в Киеве и другие новости

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