Каунасская осенняя ярмарка, сроки назначения штрафов, сайт молодоженам и другие новости

Министерство энергетики Литвы предлагает отложить третий этап либерализации розничного рынка электроэнергии на три года — до января 2026 года. Установленный сейчас срок — январь 2023 года. Правительство намерено рассмотреть поправки в Закон об электроэнергетике в среду.

Молодым предлагается считать человека в возрасте от 14 до 35 лет, а не до 29 лет включительно, как сейчас. Проект после внесения был одобрен. «За» проголосовали 85 членов Сейма, 5 проголосовали «против», воздержались 19 парламентариев. Поправки к закону, по поводу которых запрошен вывод правительства, вернутся в зал заседаний 15 ноября.

Парламент Литвы в первом чтении одобрил поправки к Кодексу административных правонарушений, согласно новым правилам, срок назначения штрафа за превышение скорости (установленное стационарным или мобильным радаром) водителям сократится до 60 дней. По новым правилам, уведомление о штрафе должно приходить к водителю не позже чем через 60 дней с момента фиксирования нарушения (сейчас срок 24 месяца).

Пока Еврокомиссия думает, как снизить рекордные цены на электроэнергию для потребителей, Литва ведет переговоры об исключениях и ​​компенсациях, говорит министр энергетики. Дайнюс Крейвис надеется, что с Брюсселем удастся договориться.

Трехсторонний совет, представляющий правительство, работодателей и работников, не договорился о повышении минимальной месячной зарплаты со следующего года и представит правительству различные мнения. Профсоюзы считают, что ММЗ должен быть повышен с 1 января до 888 евро, в то время как большинство представителей работодателей говорят, что ММЗ можно было бы повысить до 800 евро.

Завтра, 15 сентября, в рамках Лиги конференций УЕФА столичный футбольный клуб «Жальгирис» встречается с многократным чемпионом Швейцарии, командой «Базель». Для «Жальгириса» это исторический дебют – вильнюсская команда стала первым литовским клубом, который сыграет в групповом этапе турниров УЕФА.

Республиканская Вильнюсская университетская больница (в Лаздинай) предложила своим пациентам новинку. Как сообщается в Facebook-аккаунте больницы, теперь люди, получившие травму, смогут приобрести костыли прямо в автомате, возле больницы.

Начал работу сайт https://vestuves.vilnius.lt/ Сайт поможет молодоженам ответить на часто задаваемые вопросы: как организовать выездную церемонию, какие документы нужно иметь с собой, как проводится церемония бракосочетания и т.п.

Каунас в 21-й раз присоединяется к Европейской неделе мобильности. В пятницу и в субботу можно бесплатно покататься на теплоходе «Жальгирис» (поездка занимает 2 часа). В пятницу теплоход отправляется в 12, 14, 16 и 18 часов, в субботу в 15 и 17 часов. Также в субботу на площади Независимости пройдет праздник для всей семьи: шоу велоакробатов, массовая игра по спортивному ориентированию и другие мероприятия.

С 16 по 18 сентября на аллее Лайсвеc пройдет традиционная «Каунасская осенняя ярмарка». В ярмарке примут участие более 500 торговцев, в том числе и представители старых ремесел и традиций.

Вильнюс снова приглашает взрослых украинцев записаться на бесплатные курсы литовского языка.

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