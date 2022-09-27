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Тракай включает отопление, кредиты в космосе, Монатик в Вильнюсе и другие новости

Автор Эвелина Никанорова
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По случаю Всемирного дня туризма — бесплатный проезд на поезде. Целых 400 бесплатных билетов на поезд до Каунаса и обратно — такой сюрприз приготовил Каунас вместе с компанией пассажирских перевозок «LTG Link».

Тракай включает отопление, кредиты в космосе, Монатик в Вильнюсе и другие новости

Министр культуры Литвы Симонас Кайрис утвердил новое название Русского драматического театра Литвы, он будет называться Вильнюсский Старый театр.

Тракай включает отопление, кредиты в космосе, Монатик в Вильнюсе и другие новости

Союз Отечества-Христианские демократы Литвы принял решение о выдвижении кандидатуры действующего вице-мэра столицы Валдаса Бенкунскаса на должность мэра города Вильнюса. Кандидатуру еще должен утвердить совет партии в субботу.

Тракай включает отопление, кредиты в космосе, Монатик в Вильнюсе и другие новости

V. Benkunskas / madeinvilnius.lt nuotr.

Первые в Литве: Тракай начинает отопительный сезон. Администрация Тракайского района сообщает что с 28 сентября в самоуправлении Тракайского района начинается отопительный сезон 2022-2023 гг.

Тракай включает отопление, кредиты в космосе, Монатик в Вильнюсе и другие новости

В Клайпеде построят новую паромную переправу – третью по счету. Она свяжет город с местечком Алкснинес на Куршской косе. Строительство такого объекта предусмотрено в планах Дирекции Клайпедского морского порта. Переправа должна появиться на территории будущей гавани для маломерных судов, пишет газета «Vakarų ekspresas».

Тракай включает отопление, кредиты в космосе, Монатик в Вильнюсе и другие новости

В понедельник в космос был запущен филиал банка Šiaulių bankas, где была успешно совершена первая финансовая операция – заключен договор кредитной карты с исследователем космоса и научной журналисткой Годой Райбайте. В космос был запущен цифровой экран с работающим интернет-соединением. Виртуальный филиал банка долетел на специальном зонде, позволяющем поднимать объекты в верхние слои атмосферы. Подъем филиала банка занял два часа, пока не была достигнута намеченная высота — 33 километра. Камера, установленная в отделении банка, позволила заснять полет и сделать снимки Земли.

Тракай включает отопление, кредиты в космосе, Монатик в Вильнюсе и другие новости

Šiaulių bankas

30 сентября, в пятницу, в Каунасе, во время обеденного перерыва около Собор Святого Михаила Архангела Каунасская общественная библиотека пригласит поставить читательский рекорд. К участию приглашают всех желающих. Регистрация в 12:00, а рекорд по чтению вслух будут ставить в 12:30.

Тракай включает отопление, кредиты в космосе, Монатик в Вильнюсе и другие новости

Kauno apskrities viešosios bibliotekos nuotr.

28 сентября в Вильнюсе состоится концерт Монатика. Мероприятие пройдет в клубе Loftas.

Тракай включает отопление, кредиты в космосе, Монатик в Вильнюсе и другие новости

Monatik/ Loftas

#StandWithUkraine

Тракай включает отопление, кредиты в космосе, Монатик в Вильнюсе и другие новости

SRTF fondas — Tautiniu mazumu departamentas

 

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