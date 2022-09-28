Государственный бюджет на 2023 год, Фестиваль свободы, дельфинотерапия в Клайпеде и другие новости

Председатель Комитета Сейма Литвы по бюджету и финансам Миколас Маяускас сообщил, что принятие государственного бюджета на следующий год ожидается 22 ноября — раньше, чем обычно.

Центральный банк Литвы выпустил в обращение коллекционные монеты, посвященные 100-летию Банка Литвы. Монеты представлены в трех номиналах: 50 евро из золота, 20 евро из серебра и 1,50 евро из медно-никелевого сплава.

После обсуждения Сейм одобрил изменения в Закон о безопасном движении автомобилей на дорогах. Новые поправки предлагают: признать недействительными водительские удостоверения тех водителей, которые на прошли периодическую проверку состояния здоровья.

Согласно исследованию Департамента по борьбе с наркотиками, табаком и алкоголем, за последние 8 лет количество употребляющих алкоголь на рабочих местах увеличилось, в то время как число курящих сотрудников сократилось.

В среду Коллегия Сейма отменила введенный несколько сроков назад запрет на продажу спиртных напитков в здании парламента. Теперь в Сейме разрешили торговать слабым алкоголем.

Столица готовится к рождественским праздникам. В Вильнюсе рождественские городки будут располагаться в трех местах: на Кафедральной площади, а также на площади Винцаса Кудирки и в сквере Одмину. Рождественский городок, расположенный на Кафедральной площади, будет открыт с 26 ноября по 8 января. Остальные рождественские городки будут работать — до 1 января.

В четверг, 29 сентября, столичный детско-юношеский центр (Sostinės Vaikų ir Jaunimo Centras) приглашает детей вместе с родителями на праздник открытых дверей – Фестиваль свободы. В центре работает более 100 «кружков» – все они в день Фестиваля Свободы, будут открыты для посещения, а также многие из «кружков» выступят с показательными выступлениями.

Grinda начинает ремонтные работы на участках ул. Ozo в Вильнюсе. Ремонтировать будут участки от Вильнюсского лицея до ул. Kalvarijų и обратно с ул. Kalvarijų. до ул. Geležinio Vilko.

Компания «Вильнюсский общественный транспорт» сообщает, что поддерживает коллективный договор и готова выполнить одно из основных требований профсоюза — повышение зарплаты водителей. Напомним, ранее Вильнюсский профсоюз общественного транспорта объявил предстоящую забастовку. Планировалось, что в понедельник, 3 октября, половина водителей не выйдет на маршрут. Требования профсоюзов — повышения зарплаты как минимум на 10% для всех работников и пятидневная рабочая неделя.

1 октября в Вильнюс приезжает специализированная ярмарка рассады «Aš sodinu». Ярмарка пройдет на автомобильной площадке Litexpo.

В шести вильнюсских школах запускается проект, который позволит выяснить, сколько детей сталкиваются с травлей, сообщил во вторник мэр столицы.

«У нас будут точные данные, и тогда мы уже сможем бороться с этой болезнью не только на теоретическом уровне. Я не сомневаюсь, что вскоре проект из пилотного превратится в проект, охватывающий все школы Вильнюса», — написал Ремигюс Шимашюс в своем посте в Facebook.

Морской музей Литвы приглашает на занятия по дельфинотерапии. Регистрация открыта не только для детей, но и для взрослых людей с ограниченными возможностями и тяжелым опытом. Регистрироваться на занятия можно с 3 октября до 7 октября включительно на сайте muziejus.lt. Указывается, что соискатели могут заказать двухнедельную программу терапевтических сеансов с дельфинами, которая включает в себя анализ потребностей клиента, составление индивидуального плана и десять сеансов с дельфинами в воде.

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас сообщил, что Литва передала и передаст Украине не только военную технику, но и зимнее военное обмундирование для ВСУ на сумму около 2 млн евро.

«В ближайшие месяцы у литовских предприятий будет закуплено и передано украинским военным зимнее обмундирование на 2 миллиона евро, то есть около 25 тыс. украинских военных будут обеспечены зимней экипировкой», — сказал министр обороны в Сейме.

#StandWithUkraine