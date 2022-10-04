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Помощь паралимпийцам, Бабье лето, круглосуточная аптека в Клайпеде и другие новости

Автор Эвелина Никанорова
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«Содра»: все больше людей пенсионного возраста продолжают работать. Если в 2010 году работало около 9% лиц пенсионного возраста, то в 2022 году – 12%. Всего работает 71,2 тыс. получателей пенсии по старости, из них 40,7 тыс. – женщины и 30,5 тыс. – мужчины.

Помощь паралимпийцам, Бабье лето, круглосуточная аптека в Клайпеде и другие новости

В Литву прибыло 100 200 доз адаптированной к варианту омикрон вакцины против коронавируса, сообщило Министерство здравоохранения.

Помощь паралимпийцам, Бабье лето, круглосуточная аптека в Клайпеде и другие новости

Поскольку государство выделяет недостаточно средств на спорт людей с ограниченными возможностями, Паралимпийский комитет Литвы объявляет о начале кампании по сбору дополнительных средств.

«В Токио было 12 спортсменов, мы хотим, чтобы в Париже было 15-16 спортсменов», — заявил президент Паралимпийского комитета Литвы Миндаугас Билюс.

Помощь паралимпийцам, Бабье лето, круглосуточная аптека в Клайпеде и другие новости

«Сегодня стартует акция, которая называется «Нам нужна ваша поддержка». Выглядеть это будет очень просто — это короткий номер 1408, позвонив на который, вы можете напрямую поддержать наших параспортсменов, которые готовятся к парижским Паралимпийским играм», — сказал президент комитета.

Цифровая подпись, отныне будет называться Mobile-ID. После изменения названия мобильной подписи на Mobile-ID лицам, пользующимся данной услугой, не нужно будет предпринимать никаких дополнительных действий, они по-прежнему смогут пользоваться всеми доступными услугами.

Помощь паралимпийцам, Бабье лето, круглосуточная аптека в Клайпеде и другие новости

Эксперты: сентябрь был самым холодным в этом столетии. Авторы страницы «Погода и климат в Литве» сказали, что в этом году средняя температура в сентябре составляет 10,3 градусов — на 2,3 градуса меньше, чем в 1991–2020 г.

Помощь паралимпийцам, Бабье лето, круглосуточная аптека в Клайпеде и другие новости

Тёплое, но короткое. По прогнозам синоптиков «бабье лето» наступит в четверг. Обещают, что воздух прогреется до 15-19 градусов тепла.

Помощь паралимпийцам, Бабье лето, круглосуточная аптека в Клайпеде и другие новости

Отопительный сезон для жителей Паневежиса начнется со следующего понедельника, Шяуляй также рассматривает возможность последовать этому примеру, другие крупные города страны еще будут ждать более прохладной погоды.

Помощь паралимпийцам, Бабье лето, круглосуточная аптека в Клайпеде и другие новости

После трехмесячного перерыва Вильнюсский муниципалитет возвращается к вопросу запрета на использование фейерверков в городе и полного запрета на использование мощной пиротехники. В среду горсовет обсудит правила превенции шума. Согласно правила, в городе запрещается использовать фейерверки категории F4 и пиротехнику категорий T2 или P2. По данным муниципалитета, эти фейерверки могут приобретать только компании, у которых есть специальные лицензии, жители не могут их купить.

Помощь паралимпийцам, Бабье лето, круглосуточная аптека в Клайпеде и другие новости

В Клайпеде открылась круглосуточная аптека «Gintarinė vaistinė». Круглосуточная аптека расположена в ТЦ «Dragūnų», ул. Liepojos 27. Клайпеда, говорят представители сети, стала пятым городом в стране, где действует круглосуточная фармация. На данный момент такие точки есть в Каунасе, Вильнюсе, Алитусе и Шяуляй.

Помощь паралимпийцам, Бабье лето, круглосуточная аптека в Клайпеде и другие новости

В субботу, 8 октября, стартует фестиваль «Nepatogus kinas». Фестиваль будет длиться три недели с 8 по 30 октября. Со всей программой фестиваля можно ознакомиться на сайте www.nepatoguskinas.lt. А сами ленты фестиваля можно будет увидеть в кинотеатрах Вильнюса, Каунаса, Клайпеды, Шяуляя, Алитуса, в виртуальном кинозале на домашних экранах и в 190 литовских библиотеках.

Помощь паралимпийцам, Бабье лето, круглосуточная аптека в Клайпеде и другие новости

В совместном заявлении президенты Литвы, Латвии, Эстонии, Польши, Румынии, Словакии, Чехии, Македонии и Черногории подчеркнули, что не признают и никогда не признают попытки России аннексировать какие-либо территории Украины, а также выразили поддержку членства Украины в НАТО. Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил, что альянс НАТО должен пригласить Украину, а Литва одобрит ее членство.

Помощь паралимпийцам, Бабье лето, круглосуточная аптека в Клайпеде и другие новости

Литва высылает из страны временного поверенного в делах России Сергея Рябоконя по причине действий и заявлений дипломата, не согласующихся с дипломатическим статусом, сообщило Министерство иностранных дел Литвы.

#StandWithUkraine

Помощь паралимпийцам, Бабье лето, круглосуточная аптека в Клайпеде и другие новости

SRTF fondas — Tautiniu mazumu departamentas

 

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