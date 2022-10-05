Свет на дорогах, открытие стадион имени Дарюса и Гиренаса и другие новости

В целях экономии электроэнергии планируется отключить некоторые светильники на национальных дорогах, что существенно не ухудшит видимость водителей в темное время суток. Более 2 800 светильников из 8 433 планируется отключить на дорогах без ущерба для безопасности движения. По оценкам министерство транспорта и коммуникаций, это позволит сэкономить около 700 000 кВт/ч электроэнергии в год.

Исследование: каждый четвертый респондент (23%) курил или курит электронные сигареты, при этом 74% не утилизируют их, а выбрасывают где попало.

Парламент ЕС принял новый закон, согласно которому с конца 2024 года разъем типа USB-C станет стандартным разъемом в небольших электронных устройствах — смартфонах, планшетах и ​​фотоаппаратах. У производителей ноутбуков будет дополнительное время для подготовки к внедрению стандарта до начала 2026 года.

Все совершеннолетние жители Литвы могут зарегистрироваться на получение второй бустерной дозы вакцины против коронавируса. Вакцинация начнётся с четверга, сообщает министерство здравоохранения.

Система рентгеновского контроля поездов, пересекающих белорусско-литовскую границу, начинает работать в тестовом режиме на погранпереходе Кяна, сообщили в Департаменте таможни. Система работает в автоматическом режиме и может сканировать составы поездов, движущихся со скоростью до 60 километров в час.

Обновленный стадион имени Дарюса и Гиренаса в Каунасе откроется в следующее воскресенье, 16 октября. Откроется он финальным матчем Кубка Литовской федерации футбола.

Клайпеда объявляет о прорыве в развитии общественного водного транспорта – здесь создан первый в Литве электрический речной трамвай, способный перевозить 12 пассажиров. Амбициозный проект реализовал стартапом «Popa Boat», говорится в пресс-релизе Клайпедского научно-технологического парка.

На этой неделе Вильнюс объявил, что новогодняя елка в этом году будет стоить 321 000 евро. Каунас выделил более скромную сумму — около 160 000. В Клайпеде выделят 150 000 евро.

Памятник на кладбище в Антакальнисе власти столицы хотели снести уже в октябре. Однако, комитет ООН по правам человека наложил временную защиту на мемориал по просьбе группы «этнических русских». Пришлось отложить демонтаж до снятия временных ограничений, пишет портал BNS.

Супруга Президента Украины Елена Зеленская в Польше от имени народа Украины получила награду «Рыцарь свободы». Вручение состоялось на Варшавском форуме по вопросам безопасности. Во время церемонии премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните отметила, что Украина показала всему миру, как армия России оказалась несостоятельной перед мужеством и смелостью свободолюбивого народа.

«Те, кто предпочитал закрывать глаза, сейчас ясно видят, что украинцы будут стоять за каждый дюйм своей территории, за право каждого ребенка в Украине расти на свободной и независимой Родине, что Украина в конце концов победит в этой войне», — заявила она.

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