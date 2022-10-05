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Свет на дорогах, открытие стадион имени Дарюса и Гиренаса и другие новости

Автор Эвелина Никанорова
200 Sledite Za Novostjami

В целях экономии электроэнергии планируется отключить некоторые светильники на национальных дорогах, что существенно не ухудшит видимость водителей в темное время суток. Более 2 800 светильников из 8 433 планируется отключить на дорогах без ущерба для безопасности движения. По оценкам министерство транспорта и коммуникаций, это позволит сэкономить около 700 000 кВт/ч электроэнергии в год.

Свет на дорогах, открытие стадион имени Дарюса и Гиренаса и другие новости

Исследование: каждый четвертый респондент (23%) курил или курит электронные сигареты, при этом 74% не утилизируют их, а выбрасывают где попало.

Свет на дорогах, открытие стадион имени Дарюса и Гиренаса и другие новости

Парламент ЕС принял новый закон, согласно которому с конца 2024 года разъем типа USB-C станет стандартным разъемом в небольших электронных устройствах — смартфонах, планшетах и ​​фотоаппаратах. У производителей ноутбуков будет дополнительное время для подготовки к внедрению стандарта до начала 2026 года.

Свет на дорогах, открытие стадион имени Дарюса и Гиренаса и другие новости

Все совершеннолетние жители Литвы могут зарегистрироваться на получение второй бустерной дозы вакцины против коронавируса. Вакцинация начнётся с четверга, сообщает министерство здравоохранения.

Свет на дорогах, открытие стадион имени Дарюса и Гиренаса и другие новости

Система рентгеновского контроля поездов, пересекающих белорусско-литовскую границу, начинает работать в тестовом режиме на погранпереходе Кяна, сообщили в Департаменте таможни. Система работает в автоматическом режиме и может сканировать составы поездов, движущихся со скоростью до 60 километров в час.

Свет на дорогах, открытие стадион имени Дарюса и Гиренаса и другие новости

Обновленный стадион имени Дарюса и Гиренаса в Каунасе откроется в следующее воскресенье, 16 октября. Откроется он финальным матчем Кубка Литовской федерации футбола.

Свет на дорогах, открытие стадион имени Дарюса и Гиренаса и другие новости

Клайпеда объявляет о прорыве в развитии общественного водного транспорта – здесь создан первый в Литве электрический речной трамвай, способный перевозить 12 пассажиров. Амбициозный проект реализовал стартапом «Popa Boat», говорится в пресс-релизе Клайпедского научно-технологического парка.

Свет на дорогах, открытие стадион имени Дарюса и Гиренаса и другие новости

Klaipėdos mokslų ir technologijų parko nuotr.

На этой неделе Вильнюс объявил, что новогодняя елка в этом году будет стоить 321 000 евро. Каунас выделил более скромную сумму — около 160 000. В Клайпеде выделят 150 000 евро.

Свет на дорогах, открытие стадион имени Дарюса и Гиренаса и другие новости

Столичная елка в 2021 году

Памятник на кладбище в Антакальнисе власти столицы хотели снести уже в октябре. Однако, комитет ООН по правам человека наложил временную защиту на мемориал по просьбе группы «этнических русских». Пришлось отложить демонтаж до снятия временных ограничений, пишет портал BNS.

Свет на дорогах, открытие стадион имени Дарюса и Гиренаса и другие новости

Супруга Президента Украины Елена Зеленская в Польше от имени народа Украины получила награду «Рыцарь свободы». Вручение состоялось на Варшавском форуме по вопросам безопасности. Во время церемонии премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните отметила, что Украина показала всему миру, как армия России оказалась несостоятельной перед мужеством и смелостью свободолюбивого народа.

«Те, кто предпочитал закрывать глаза, сейчас ясно видят, что украинцы будут стоять за каждый дюйм своей территории, за право каждого ребенка в Украине расти на свободной и независимой Родине, что Украина в конце концов победит в этой войне», — заявила она.

Свет на дорогах, открытие стадион имени Дарюса и Гиренаса и другие новости

Mateuszas Morawieckis, Olena Zelenska, Ingrida Šimonytė / L. Penek/LRV nuotr.

#StandWithUkraine

Свет на дорогах, открытие стадион имени Дарюса и Гиренаса и другие новости

SRTF fondas — Tautiniu mazumu departamentas

 

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