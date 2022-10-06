Октябрьские рейды, ограничение наличного расчета, начало работы бассейнов в Висагинасе и другие новости

Компания Energijos skirstymo operatorius (ESO) начинает установку «умных» счетчиков, в первую очередь их установят людям с ограниченными возможностями. Представители ESO указали, что для этого люди, входящие в эту группу, должны предъявить соответствующую справку. Заявку на установку «умного» счетчика в приоритетном порядке должен подавать владелец жилья. Форму с заявкой можно заполнить по интернету https://www.eso.lt/. Помочь подать заявку может консультант ESO по номеру 1852. В течение 10 дней после подачи заявки с клиентом свяжутся работники компании. ESO отмечает, что вместе с заявкой надо указать номер инвалидного удостоверения, его срок действия или копия документа. Документ должен действовать не меньше 4 месяцев на момент подачи заявки. Напомним, что установка нового счетчика ничего не стоит.

Служба Дорожной полиции сообщает, какие рейды ждут водителей.

5–7 октября будут проверять, останавливаются ли водители перед пешеходными переходами, как этого требуют ПДД. 10–16 октября — проверка грузового транспорта и автобусов.

14–18 октября и 29–31 октября — проверка пешеходов и велосипедистов (в темное время суток, при плохой видимости): будут проверять носят ли они светоотражатели.

19–21 октября — превенция опасного и хулиганского вождения, маневрирования, обгона в запрещенных местах, пересечение перекрестков на красный свет и т.д.

24–26 октября — проверка поведения водителей за рулем — деятельность, не связанная с вождением (мобильные телефоны и т.д.). Средства безопасности — ремни безопасности, детские кресла, шлемы.

28–31 октября — проверка участников движения на трезвость (водителей автомобилей, самокатов, велосипедов и т.д.). Могут быть также дополнительные рейды.

Государственная налоговая инспекция сообщает, что 1 ноября вступает в силу закон об ограничении наличного расчета. В соответствии с ограничениями, наличными можно оплачивать товары и услуги не дороже 5000 евро (или эквивалента этой сумме в валюте).

Места в колумбариях, построенных за муниципальный счет, будут предоставляться жителям бесплатно. В среду правительство одобрило соответствующие поправки к правилам управления кладбищами, чтобы жителям больше не приходилось платить за ниши в муниципальных колумбариях. По данным Министерства окружающей среды, в настоящее время многие муниципалитеты взимают плату за предоставление ниши для колумбария в размере от 300 до 1 500 евро.

Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс: до решения комиссии ООН советские скульптуры на Антакальнисском кладбище будут прикрыты. Напомним, Вильнюс отложил демонтаж советских скульптур после того, как Комитет ООН по правам человека сообщил о мерах временной защиты памятников на Антакальнисском кладбище столицы.

В Вильнюсе отопление включили в образовательных учреждениях, в некоторых учреждениях здравоохранения. Эту информацию подтвердил представитель столичного муниципалитета Габриэлюс Грубинскас. Муниципалитет отмечает, что это не означает начало отопительного сезона.

«Мы точно знаем, что отопление включили все образовательные учреждения, где проходит образовательный процесс, а учреждения здравоохранения одни включили отопление, другие скоро включат», – заметил Грубинскас.

Отопление включено в поликлинике Новой Вильни, в Вильнюсской городской клинической больнице и Центре психического здоровья.

В среду горсовет Вильнюса одобрил повышение расценок за услуги «Вильнюсского общественного транспорта», поэтому Вильнюсский муниципалитет выделит компании в этом году дополнительные 5,586 млн. евро. Часть этих средств пойдет на повышение зарплат водителей. Глава профсоюза Альгирдас Маркявичюс сказал, что такого результата удалось добиться только после того, как оппоненты поняли, что забастовка неизбежно состоится.

8 октября, с 10:00 до 18:00 в Бастионе Вильнюсской городской стены возродится Средневековье. Маленьких и взрослых ждут средневековые развлечения, конкурсы, исторические игры и лекции. Команды семей и друзей смогут стать средневековыми воинами и побороться за специальные призы. Главный из них — приглашение на настоящий средневековый пир после праздника.

Жители Вильнюса, проживающие в Байорай и его окрестностях, уже могут записать своих детей в группы дошкольного образования нового столичного детского сада «Bajorėlis». Регистрация заявок будет проходить до конца октября. 21 ноября его начнут посещать 120 детей, а позже их число удвоится.

Бассейны в Висагинасе начинают свою работу. Бассейн в третьем микрорайоне, расположенный по адресу Драугистес, 10 В, начал работать уже в понедельник, 3 октября. 25-метровый бассейн в первом микрорайоне, по адресу Вильтес, 5, откроет свои двери для посетителей в пятницу, 7 октября. Цены в обоих бассейнах пока остаются прежними. В первом микрорайоне, с 8 до 18 часов, полный билет стоит 2,5 евро. После 18 часов и в выходные дни плавание можно совместить с посещением сауны, поэтому билет стоит 3 евро в час. В спорткомплексе первого микрорайона внедрено новшество – для учета времени посетители будут заходить в бассейн с браслетами. Бассейн в третьем микрорайоне, длина дорожки которого 12 с половиной метров, будет принимать посетителей в обычном порядке. Стоимость полного билета здесь также остается прежней — 1 евро 70 центов. Для пенсионеров и людей с недугом в обоих бассейнах действует 50-процентная скидка. В этом году в целях экономии бассейны работают на час меньше: в первом микрорайоне последние посетители могут прийти в 20 часов, в третьем – в 19 часов.

В ЕС согласовали новые санкции против России. Согласно новым ограничениям, вводится запрет на транспортировку нефти третьим странам по цене выше установленного потолка, запрет на определённые виды стальной продукции, пластика и химикатов и запрет на оказание IT-услуг и юридических услуг российским организациям. Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что принципиальное согласие стран Евросоюза по восьмому пакету санкций против России слабовато, но лучше, чем ничего.

Россия объявила о решении выслать поверенного в делах Литвы Виргинию Умбрашене. Она должна покинуть страну в течение 5 дней, согласно заявлению Министерства иностранных дел России. Такова реакция на недавнее решение Литвы о высылке Сергея Рябоконя, временного поверенного по делам России.

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