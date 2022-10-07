Рост пенсий, ремонт Театра оперы и балета, отопление в детских садах и другие новости

В следующем году средняя пенсия должна вырасти на 65 евро, сказала министр социальной защиты и труда Моника Навицкене. По ее словам, ожидается не только рост пенсий, увеличатся и другие выплаты — например, «детские» деньги и целевые компенсации. Правда, на сколько они вырастут, пока не сообщается.

В первой половине следующего года электричество для литовского бизнеса может стоить около 35 центов за киловатт-час без государственных субсидий, заявил инвесторам министр энергетики Дайнюс Крейвис на форуме, организованном Торговой палатой США в Вильнюсе в четверг. Эту цену министр спрогнозировал на основе прогнозов цен на газ американского банка Goldman Sachs.

Минздрав переносит срок обновления аптечек в автомобилях до 1 июля 2023 года. Напомним, что согласно новому порядку в аптечке должны быть: одноразовые маски для защиты лица/маска для реанимирования, быстрые маски первой помощи (2 шт.) одноразовые гипотермические (охлаждающие) пакеты (2 шт.), жгут-турникет для остановки сильных кровотечений, применяемый на руках или на ногах (2 шт.)

В понедельник официально начинается отопительный сезон в школах, детских садах и медицинских учреждениях Каунаса. Решение о централизованном отоплении в многоквартирных домах будет принято на следующей неделе. Представители Вильнюсского и Клайпедского самоуправлений сообщили BNS, что на этой неделе не ожидается никаких решений в этом вопросе, поскольку с середины недели прогнозируется более теплая погода.

Литовский национальный театр оперы и балета объявил, что начинается ремонт здания за 10 000 000 евро.

Во время ремонта инженерных сетей предусмотрено ограничение движения транспорта на ул. Ukmergės, сообщило самоуправление Вильнюса. По сообщению вильнюсских властей, ремонтные работы на улице Ukmergės, на пересечении с улицами Perkūnkiemio и A. Vienažindžio (в направлении центра города), начнутся в субботу и будут проводиться до 25 октября.

На Ратушной площади появилась перевернутая машина. Это не дорожно-транспортное происшествие, а инсталляция Дэйнюса Лишкявичюса «Что, если?/Ситуация/Параллели».

8 октября в 13:00 чемпион, каноист Евгений Шуклин и его возлюбленная Йоланта скрепят свой союз подписями в Висагинаском ЗАГСе. Основная церемония состоялась 23 сентября в Америке, а 8 октября приглашают всех желающих поздравить молодых на церемонию в Висагинасе.

По данным Министерства социальной защиты и труда, на сегодняшний день в системе MIGRIS зарегистрировано 67 205 украинцев и членов их семей. Из них 24 447 — несовершеннолетние граждане. За период с 24 февраля зарегистрировано 18 133 работающих в Литве украинцев. Подробнее со статистикой можно ознакомиться на странице Соцмина Литвы socmin.lrv.lt

Лауреатами Нобелевской премии мира за 2022 год стали правозащитники из России, Беларуси и Украины: российское правозащитное общество «Мемориал», украинская общественная организация «Центр Гражданских Свобод» и основатель белорусского правозащитного центра «Весна» Алесь Беляцкий. О своем решении Нобелевский комитет сообщил в пятницу, 7 октября.

#StandWithUkraine