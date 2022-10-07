Новости

Рост пенсий, ремонт Театра оперы и балета, отопление в детских садах и другие новости

Автор Эвелина Никанорова
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В следующем году средняя пенсия должна вырасти на 65 евро, сказала министр социальной защиты и труда Моника Навицкене. По ее словам, ожидается не только рост пенсий, увеличатся и другие выплаты — например, «детские» деньги и целевые компенсации. Правда, на сколько они вырастут, пока не сообщается.

Рост пенсий, ремонт Театра оперы и балета, отопление в детских садах и другие новости

В первой половине следующего года электричество для литовского бизнеса может стоить около 35 центов за киловатт-час без государственных субсидий, заявил инвесторам министр энергетики Дайнюс Крейвис на форуме, организованном Торговой палатой США в Вильнюсе в четверг. Эту цену министр спрогнозировал на основе прогнозов цен на газ американского банка Goldman Sachs.

Рост пенсий, ремонт Театра оперы и балета, отопление в детских садах и другие новости

Минздрав переносит срок обновления аптечек в автомобилях до 1 июля 2023 года. Напомним, что согласно новому порядку в аптечке должны быть: одноразовые маски для защиты лица/маска для реанимирования, быстрые маски первой помощи (2 шт.) одноразовые гипотермические (охлаждающие) пакеты (2 шт.), жгут-турникет для остановки сильных кровотечений, применяемый на руках или на ногах (2 шт.)

Рост пенсий, ремонт Театра оперы и балета, отопление в детских садах и другие новости

В понедельник официально начинается отопительный сезон в школах, детских садах и медицинских учреждениях Каунаса. Решение о централизованном отоплении в многоквартирных домах будет принято на следующей неделе. Представители Вильнюсского и Клайпедского самоуправлений сообщили BNS, что на этой неделе не ожидается никаких решений в этом вопросе, поскольку с середины недели прогнозируется более теплая погода.

Рост пенсий, ремонт Театра оперы и балета, отопление в детских садах и другие новости

Литовский национальный театр оперы и балета объявил, что начинается ремонт здания за 10 000 000 евро.

Рост пенсий, ремонт Театра оперы и балета, отопление в детских садах и другие новости

Во время ремонта инженерных сетей предусмотрено ограничение движения транспорта на ул. Ukmergės, сообщило самоуправление Вильнюса. По сообщению вильнюсских властей, ремонтные работы на улице Ukmergės, на пересечении с улицами Perkūnkiemio и A. Vienažindžio (в направлении центра города), начнутся в субботу и будут проводиться до 25 октября.

Рост пенсий, ремонт Театра оперы и балета, отопление в детских садах и другие новости

На Ратушной площади появилась перевернутая машина. Это не дорожно-транспортное происшествие, а инсталляция Дэйнюса Лишкявичюса «Что, если?/Ситуация/Параллели».

Рост пенсий, ремонт Театра оперы и балета, отопление в детских садах и другие новости

madeinvilnius.lt nuotr.

8 октября в 13:00 чемпион, каноист Евгений Шуклин и его возлюбленная Йоланта скрепят свой союз подписями в Висагинаском ЗАГСе. Основная церемония состоялась 23 сентября в Америке, а 8 октября приглашают всех желающих поздравить молодых на церемонию в Висагинасе.

Рост пенсий, ремонт Театра оперы и балета, отопление в детских садах и другие новости

По данным Министерства социальной защиты и труда, на сегодняшний день в системе MIGRIS зарегистрировано 67 205 украинцев и членов их семей. Из них 24 447 — несовершеннолетние граждане. За период с 24 февраля зарегистрировано 18 133 работающих в Литве украинцев. Подробнее со статистикой можно ознакомиться на странице Соцмина Литвы socmin.lrv.lt

Рост пенсий, ремонт Театра оперы и балета, отопление в детских садах и другие новости

Лауреатами Нобелевской премии мира за 2022 год стали правозащитники из России, Беларуси и Украины: российское правозащитное общество «Мемориал», украинская общественная организация «Центр Гражданских Свобод» и основатель белорусского правозащитного центра «Весна» Алесь Беляцкий. О своем решении Нобелевский комитет сообщил в пятницу, 7 октября.

Рост пенсий, ремонт Театра оперы и балета, отопление в детских садах и другие новости

#StandWithUkraine

Рост пенсий, ремонт Театра оперы и балета, отопление в детских садах и другие новости

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