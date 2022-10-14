Акция «Maisto bankas», увеличение штрафов за шум, победа Жальгириса и другие новости

Только 9% жителей Литвы верят, что ситуация в стране улучшается, а 90% говорят, что дела идут плохо, свидетельствуют данные опроса, проведенного компанией «Baltijos tyrimi». Исследование также показывает, что люди больше всего доверяют армии и полиции, а меньше всего Сейму и правительству.

Предлагается увеличить штрафы за шум на улицах, в парках и других общественных местах до 500 евро, а руководителей компаний, чьи помещения используются для такого правонарушения, — до 700 евро. Соответствующие поправки в Кодекс об административных правонарушениях зарегистрировал член фракции Сейма Союз отечества – Христианские демократы Миндаугас Скритульскас вместе с другими парламентариями. Если Сейм утвердит предложение, то за «за крики, свист, громкое пение или игру на музыкальных инструментах и другие шумные действия на улицах, площадях, в парках, на пляжах, в общественном транспорте и других общественных местах, а также в вечернее время (с 19 до 22 часов) и в ночное время (с 22 до 7 часов) — и в жилых помещениях, предприятиях, учреждениях или организациях, когда это нарушает покой, отдых или работу физических лиц» можно будет получить штраф в размере от 80 до 300 евро, а в повторных случаях — от 300 до 500 евро. Сейчас такие штрафы составляют 20 — 80 евро, за повторное нарушение — от 80 до 300 евро.

Министерство путей сообщения ищет способы сохранить железнодорожное сообщение с самоуправлениями Рокишкиса, Радвилишкиса, Шяуляй, Акмене, Мажейкяй и Паневежиса. Сообщается, что возможность передвижения по районам сохранится, маршруты и расписание движения поездов обсуждаются с муниципалитетами.

Приглашаем вас принять участие в осенней акции по сбору продуктов питания, организованной Фондом благотворительности и поддержки «Maisto bankas», которая пройдет 14–15 октября 2022 года в торговых центрах по всей Литве. Люди смогут купить и пожертвовать продукты длительного хранения нуждающимся.

Столичный футбольный клуб «Жальгирис» во вчерашнем матче в рамках лиги Конференций одолел Ереванский клуб «Pyunikом» 2:1. Следующий матч «Жальгириса» состоится 27 октября в гостях у «Базеля».