Новости

Акция «Maisto bankas», увеличение штрафов за шум, победа Жальгириса и другие новости

Автор Эвелина Никанорова
Goluboe Dobroe Utro Instagram Istorija Publikacija V Facebook O Sportivnom Meroprijatii 640 400 Piks. 1350 250 Piks.

Только 9% жителей Литвы верят, что ситуация в стране улучшается, а 90% говорят, что дела идут плохо, свидетельствуют данные опроса, проведенного компанией «Baltijos tyrimi». Исследование также показывает, что люди больше всего доверяют армии и полиции, а меньше всего Сейму и правительству.

Акция «Maisto bankas», увеличение штрафов за шум, победа Жальгириса и другие новости

Предлагается увеличить штрафы за шум на улицах, в парках и других общественных местах до 500 евро, а руководителей компаний, чьи помещения используются для такого правонарушения, — до 700 евро. Соответствующие поправки в Кодекс об административных правонарушениях зарегистрировал член фракции Сейма Союз отечества – Христианские демократы Миндаугас Скритульскас вместе с другими парламентариями. Если Сейм утвердит предложение, то за «за крики, свист, громкое пение или игру на музыкальных инструментах и другие шумные действия на улицах, площадях, в парках, на пляжах, в общественном транспорте и других общественных местах, а также в вечернее время (с 19 до 22 часов) и в ночное время (с 22 до 7 часов) — и в жилых помещениях, предприятиях, учреждениях или организациях, когда это нарушает покой, отдых или работу физических лиц» можно будет получить штраф в размере от 80 до 300 евро, а в повторных случаях — от 300 до 500 евро. Сейчас такие штрафы составляют 20 — 80 евро, за повторное нарушение — от 80 до 300 евро.

Акция «Maisto bankas», увеличение штрафов за шум, победа Жальгириса и другие новости

Министерство путей сообщения ищет способы сохранить железнодорожное сообщение с самоуправлениями Рокишкиса, Радвилишкиса, Шяуляй, Акмене, Мажейкяй и Паневежиса. Сообщается, что возможность передвижения по районам сохранится, маршруты и расписание движения поездов обсуждаются с муниципалитетами.

Акция «Maisto bankas», увеличение штрафов за шум, победа Жальгириса и другие новости

Приглашаем вас принять участие в осенней акции по сбору продуктов питания, организованной Фондом благотворительности и поддержки «Maisto bankas», которая пройдет 14–15 октября 2022 года в торговых центрах по всей Литве. Люди смогут купить и пожертвовать продукты длительного хранения нуждающимся.

Акция «Maisto bankas», увеличение штрафов за шум, победа Жальгириса и другие новости

Столичный футбольный клуб «Жальгирис» во вчерашнем матче в рамках лиги Конференций одолел Ереванский клуб «Pyunikом» 2:1. Следующий матч «Жальгириса» состоится 27 октября в гостях у «Базеля».

Акция «Maisto bankas», увеличение штрафов за шум, победа Жальгириса и другие новости

Žalgiris- Pyunik

В четверг вечером мэр столицы Ремигиюс Шимашюс поделился новостями о рождественской ёлке и праздничном украшении города.

1. В Вильнюсе будет не две ёлки, а одна. Ёлка будет стоять на Кафедральной площади, от ёлки на Ратушной площали — откажутся.

2. 3D сказки на стенах Кафедрального собора не будет, её покажут на праздновании дня рождения Вильнюса в январе. 3. Праздничное освещение на площадях будет, но мосты зажигать не будут.

4. Все это позволит сэкономить 157 тысяч евро.

5. Устанавливать ли рождественский каток или нет — ещё будут решать.

Акция «Maisto bankas», увеличение штрафов за шум, победа Жальгириса и другие новости

В Вильнюсе на Антакальнисском кладбище в четверг скульптуры советских воинов закрыли черной тканью. Скульптуры должны были снять к 1 ноября, однако планы были сорваны сообщением Комитета ООН по правам человека о применяемых мерах временной защиты. Министерство юстиции направило в комитет пояснения. Однако пока продолжается переписка, муниципалитет решил закрыть скульптуры тканью.

Акция «Maisto bankas», увеличение штрафов за шум, победа Жальгириса и другие новости

Каунасский стадион приглашает людей на экскурсии. Посетить стадион до его официального открытия можно в субботу с 12:00 до 16:00.

Акция «Maisto bankas», увеличение штрафов за шум, победа Жальгириса и другие новости

Литва присоединилась к предложенной Германией инициативе «Европейский небесный щит» о развитии совместных военных приобретений, сообщили в четверг представители Министерства обороны. В Брюсселе министр обороны Арвидас Анушаускас подписал документ о намерениях вместе с 14 другими странами — Бельгией, Болгарией, Чехией, Эстонией, Великобританией, Латвией, Нидерландами, Норвегией, Румынией, Словакией, Словенией, Финляндией, Венгрией и Германией.

Акция «Maisto bankas», увеличение штрафов за шум, победа Жальгириса и другие новости

#StandWithUkraine

Акция «Maisto bankas», увеличение штрафов за шум, победа Жальгириса и другие новости

SRTF fondas — Tautiniu mazumu departamentas

 

Tags:

Похожее

«Стадион 103 км», Вильнюс включает отопление, поиск елки в Клайпеде и другие новости

«Стадион 103 км», Вильнюс включает отопление, поиск елки в Клайпеде и другие новости

Автор Эвелина Никанорова
Редкие грибы, бесплатный бассейн для пенсионеров, открытие сезона и другие новости

Редкие грибы, бесплатный бассейн для пенсионеров, открытие сезона и другие новости

Автор Эвелина Никанорова
Забастовка преподавателей, штраф компании «Perlas Energija», отопительный сезон и другие новости

Забастовка преподавателей, штраф компании «Perlas Energija», отопительный сезон и другие новости

Автор Эвелина Никанорова
Победа Маслобоева, жеребьевка Евро-2024, сериал «Hoop Cities» и другие новости

Победа Маслобоева, жеребьевка Евро-2024, сериал «Hoop Cities» и другие новости

Автор Эвелина Никанорова
Рост пенсий, ремонт Театра оперы и балета, отопление в детских садах и другие новости

Рост пенсий, ремонт Театра оперы и балета, отопление в детских садах и другие новости

Автор Эвелина Никанорова
Октябрьские рейды, ограничение наличного расчета, начало работы бассейнов в Висагинасе и другие новости

Октябрьские рейды, ограничение наличного расчета, начало работы бассейнов в Висагинасе и другие новости

Автор Эвелина Никанорова
Свет на дорогах, открытие стадион имени Дарюса и Гиренаса и другие новости

Свет на дорогах, открытие стадион имени Дарюса и Гиренаса и другие новости

Автор Эвелина Никанорова
Помощь паралимпийцам, Бабье лето, круглосуточная аптека в Клайпеде и другие новости

Помощь паралимпийцам, Бабье лето, круглосуточная аптека в Клайпеде и другие новости

Автор Эвелина Никанорова
Аяна Лолат установила рекорд Гиннесса, 15 000 браков, месяц пожилых людей и другие новости

Аяна Лолат установила рекорд Гиннесса, 15 000 браков, месяц пожилых людей и другие новости

Автор Эвелина Никанорова