Пожарные — вице-чемпионы мира, уроки жизненных навыков, отопление в Клайпеде и другие новости

Чашка кофе за год подорожала в Литве больше, чем в других странах ЕС. По данным агентства «Евростат», в августе 2022 г. чашка кофе в Евросоюзе в среднем стоила на 16,9% больше, чем год назад, больше всего она подорожала в Литве. Между тем представители литовских кафе отмечают, что привычки литовских кофеманов не меняются.

На следующей неделе Литву посетит король Бельгии Филипп. Об этом сообщает президентский дворец. Монарх прибывает в страну с королевой Матильдой по приглашению президента Гитанаса Науседы.

Чтобы побудить людей больше путешествовать поездом, с середины 2023 года билеты на железнодорожный транспорт можно будет купить в торговых центрах, сельских магазинах и на почте. Об этом рассказал руководитель «LTG Link» Линас Баужис.

«Сейчас мы соединяем билеты с Вильнюсскими «Susisiekimo paslaugomis», — сказал Баужис.

Литовская команда пожарных-спасателей стала вице-чемпионами мира. Литовская команда вернулась с чемпионата мира среди сильнейших пожарных-спасателей «Firefighter Challenge», проходившего в Солт-Лейк-Сити, США.

С сентября 2023-го года в школах появятся уроки жизненных навыков. С 1 по 4 классы эти уроки будут интегрированы, в 5 классе это будет один урок в неделю, с 6 по 10 классы — один урок в две недели. Об этом рассказал представитель Министерства просвещения Литвы Игнас Гайжюнас. Уроки жизненных навыков призваны помочь детям подготовиться к жизни, дать им знания, которые помогут вовремя распознать и преодолеть различные жизненные трудности.

По данным Sodra, женщины в Литве в среднем зарабатывают на 14% меньше, чем мужчины. Даже в тех секторах, где женщины составляют большинство работников, их заработная плата зачастую значительно ниже.

В связи с началом отопительного сезона предприятие Вильнюсские теплосети планирует использовать вместо газа более вредный для окружающей среды мазут. Разрешение от правительства Вильнюсские теплосети планируют получить на этой неделе, а начать топить мазутом — на следующей. Однако разрешение может быть дано только после того, как правительство дополнит список критериев экстремальных ситуаций, заявил вице-мэр столицы.

Сегодня начался отопительный сезон в дошкольных и общеобразовательных учреждениях, а также учреждениях социального обслуживания Клайпеды. По словам главы городской администрации, температура воздуха будет определять, когда начнется отопление в других зданиях. Решение начать отопительный сезон позже, чем в предыдущие годы, было принято с учетом благоприятных погодных условий. Цель также состоит в том, чтобы начать отопительный сезон как можно позже в связи с резким ростом цен на энергоносители.

Сегодня бывший председатель Верховного совета Литвы — Восстановленного сейма, лидер движения за независимость Литвы профессор Витаутас Ландсбергис отмечает юбилей — 90 лет. По этому поводу его сын, режиссер Витаутас В. Ландсбергис, снял документальный фильм о своем отце «Старик у моря». Премьера в youtube на Laisvės TV в 20:00.

Европейский Союз по меньшей мере до марта 2024 года продлевает действие программы защиты украинских беженцев, переместившихся на территорию блока из-за военной агрессии России. О таком решении сообщила еврокомиссар по внутренним делам Ильва Йоханссон. Она добавила, что статус беженца будет разрешено сохранить даже уехать решившим украинцам – для этого необходимо лишь уведомить страну ЕС, где была пройдена регистрация. Вместе с этим Брюссель запускает проект «Фонд талантов ЕС» – платформу, которая должна значительно облегчить украинским переселенцам поиски работы. По словам еврокомиссара по вопросам занятости Николаса Шмита, эта инициатива говорит о том, что Сообщество готово оказать поддержку украинцам «не только на словах, но и на деле».

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