Контроль самокатов Bolt Patrol, невиданное дорожное новшество, герои Гоголя в Каунасе и другие новости

Ассоциация автомобильных дорог Lietuvos keliai сообщила, что в Литве 73 моста находятся в плохом состоянии. В ответ министр транспорта и коммуникаций Марюс Скуодис в конце июня издал приказ: до 2035 год реконструировать и модернизировать в общей сложности 240 мостов. Для достижения этой цели планируется инвестировать более 240 млн евро.

Если бы президентские выборы состоялись в ближайшее воскресенье, то их бы выиграл действующий президент страны Гитанас Науседа, говорится в опубликованном в среду опросе общественного мнения, который проводился по заказу новостного портала Delfi. За Гитанаса Науседу проголосовали бы 16,8% респондентов. На втором месте оказался председатель Совета адвокатов Игнас Вегеле. За его кандидатуру проголосовали бы 8,9% опрошенных. Третью позицию занимает глава правительства Ингрида Шимоните — 7,9% хотели бы видеть ее на посту президента.

Уже на следующей неделе, 25 октября, Regitra объявит о 69 новых комбинациях номерных знаков из буквы «М». Новые комбинации букв вместе с цифрами от 001 до 999: MNA, MNB, MNC, MND, MNE, MNF, MNG, MNH, MNI, MNY, MNJ, MNK, MNL, MNM, MNN, MNO, MNP, MNR, MNS, MNT, MNU, MNV, MNZ, MOA, MOB, MOC, MOD, MOE, MOF, MOG, MOH, MOI, MOY, MOJ, MOK, MOL, MOM, MON, MOO, MOP, MOR, MOS, MOT, MOU, MOV, MOZ, MPA, MPB, MPC, MPD, MPE, MPF, MPG, MPH, MPI, MPY, MPJ, MPK, MPL, MPM, MPN, MPO, MPP, MPR, MPS, MPT, MPU, MPV, MPZ. Желаемая комбинация будет доступна для заказа с 25 октября в 17:00 онлайн (в системе eKETRIS), а в отделении «Regitros» — на следующий рабочий день, т.е. с 26 октября.

«Grinda» сообщает, что в настоящее время ремонтируется участок Неменчинского шоссе длиной около 2 км от улицы Svajonių до автобусной остановки «Тurniškių miškas» (в направлении Неменчине). В этом месте ремонтируются дефекты дорожного покрытия по всей ширине полосы движения. Как сообщает «Grinda», ремонтные работы ведутся в светлое время суток и заканчиваются в 16:00, перед большим вечерним транспортным потоком». На ремонтируемом участке действует ограничение скорости. Если погодные условия будут благоприятными, работы планируется завершить на этой неделе.

Maxima напоминает: пора менять дисконтные карты Ačiū. В пресс-релизе сообщается, что сеть меняет карты на бесконтактные. Клиенты, которые поменяют карту с 18 октября по 18 ноября получат три скидки: 35% на кофе, 40% на игрушки (за исключением Lego), 30% на колбасы компании Krekenavа. Клиенты сети должны поменять карты Ačiū до 28 февраля 2023 г.

Компания Bolt создала специальную службу — Bolt Patrol — для борьбы с неправильно оставляемыми электросамокатами. Новая служба, которая постоянно патрулирует улицы Вильнюса и Каунаса на специально обозначенных автомобилях, не только переставит беспорядочно оставленные самокаты, но и обсудит причины этого с самими самокатчиками. В повторных случаях обещают блокировать доступ нарушителей порядка к Bolt. Таким образом, цель состоит в том, чтобы более активно формировать культуру парковки самокатов и избегать ситуаций, когда беспорядочная парковка мешает другим участникам дорожного движения.

Невиданное дорожное новшество: в Каунасе появился диагональный пешеходный переход. Такой переход — первый в Литве, но не в мире. Диагональные переходы обычно устанавливают вблизи центров притяжения, где высокие пешеходные потоки. В Каунасе первый пешеходный переход в форме буквы «X» оборудован на оживленном перекрестке улиц, где пересекаются пешеходные маршруты в сторону аллеи Лайсвес, обновленной площади Виенибес и площади Студентов. На пересечении улиц Донелайче и Майроне красный сигнал светофора горит одновременно для всех транспортных средств, поэтому пешеходы могут безопасно, быстро и удобно переходить перекресток по диагонали на зеленый свет.

Вильнюсское городское самоуправление утвердило на месте бывшей фабрики у парка Вингис строительство нового квартала Akropoliо Vingis в районе Вилкпеде. Как ожидается, стройка начнется следующим летом, а к тому времени будет готов детальный проект и получено разрешение на строительство «культурно-развлекательного, делового и торгового квартала».

В ботаническом саду Вильнюсского университета, ученые открыли пешеходный мост, для строительства которого использовался биобетон. Биологический бетон уникален тем, что находящиеся внутри него бактерии могут самостоятельно заполнять трещины, которые появляются в конструкции, им не нужен дополнительный ремонт.

Клайпеда подписала меморандум о сотрудничестве с грузинским Батуми. Об этом сообщил мэр портового города Витаутас Грубляускас на своей страничке в Facebook.

«Я глубоко убежден, что Клайпеда действительно достигла серьезных и зрелых результатов в международной дипломатии. Тот факт, что город-порт первым из литовских городов и районов установил прочные и тесные отношения с жемчужиной Черного моря – городом Батуми, сотрудничество и дружба с которым высоко ценятся на международной дипломатической арене, я воспринимаю как исключительное признание и высокую оценку Клайпеды», – написал мэр.

27-28 октября в Каунасском культурном центре (ул. Св. Гертрудос, 58) Днепровский национальный академический украинский музыкально-драматический театр им. Т.Г.Шевченко даст сразу три представления. В четверг, 27 октября, публика сможет увидеть весёлую «Майскую ночь», созданную по мотивам произведений Николая Гоголя. В пятницу, 28 октября, маленькие зрители смогут увидеть спектакль «Коза-дереза» и музыкальную сказку «Майская ночь».

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