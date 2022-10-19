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Контроль самокатов Bolt Patrol, невиданное дорожное новшество, герои Гоголя в Каунасе и другие новости

Автор Эвелина Никанорова
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Ассоциация автомобильных дорог Lietuvos keliai сообщила, что в Литве 73 моста находятся в плохом состоянии. В ответ министр транспорта и коммуникаций Марюс Скуодис в конце июня издал приказ: до 2035 год реконструировать и модернизировать в общей сложности 240 мостов. Для достижения этой цели планируется инвестировать более 240 млн евро.

Контроль самокатов Bolt Patrol, невиданное дорожное новшество, герои Гоголя в Каунасе и другие новости

Если бы президентские выборы состоялись в ближайшее воскресенье, то их бы выиграл действующий президент страны Гитанас Науседа, говорится в опубликованном в среду опросе общественного мнения, который проводился по заказу новостного портала Delfi. За Гитанаса Науседу проголосовали бы 16,8% респондентов. На втором месте оказался председатель Совета адвокатов Игнас Вегеле. За его кандидатуру проголосовали бы 8,9% опрошенных. Третью позицию занимает глава правительства Ингрида Шимоните — 7,9% хотели бы видеть ее на посту президента.

Контроль самокатов Bolt Patrol, невиданное дорожное новшество, герои Гоголя в Каунасе и другие новости

Уже на следующей неделе, 25 октября, Regitra объявит о 69 новых комбинациях номерных знаков из буквы «М». Новые комбинации букв вместе с цифрами от 001 до 999: MNA, MNB, MNC, MND, MNE, MNF, MNG, MNH, MNI, MNY, MNJ, MNK, MNL, MNM, MNN, MNO, MNP, MNR, MNS, MNT, MNU, MNV, MNZ, MOA, MOB, MOC, MOD, MOE, MOF, MOG, MOH, MOI, MOY, MOJ, MOK, MOL, MOM, MON, MOO, MOP, MOR, MOS, MOT, MOU, MOV, MOZ, MPA, MPB, MPC, MPD, MPE, MPF, MPG, MPH, MPI, MPY, MPJ, MPK, MPL, MPM, MPN, MPO, MPP, MPR, MPS, MPT, MPU, MPV, MPZ. Желаемая комбинация будет доступна для заказа с 25 октября в 17:00 онлайн (в системе eKETRIS), а в отделении «Regitros» — на следующий рабочий день, т.е. с 26 октября.

Контроль самокатов Bolt Patrol, невиданное дорожное новшество, герои Гоголя в Каунасе и другие новости

«Grinda» сообщает, что в настоящее время ремонтируется участок Неменчинского шоссе длиной около 2 км от улицы Svajonių до автобусной остановки «Тurniškių miškas» (в направлении Неменчине). В этом месте ремонтируются дефекты дорожного покрытия по всей ширине полосы движения. Как сообщает «Grinda», ремонтные работы ведутся в светлое время суток и заканчиваются в 16:00, перед большим вечерним транспортным потоком». На ремонтируемом участке действует ограничение скорости. Если погодные условия будут благоприятными, работы планируется завершить на этой неделе.

Контроль самокатов Bolt Patrol, невиданное дорожное новшество, герои Гоголя в Каунасе и другие новости

Grinda /madeinvilnius.lt nuotr.

Maxima напоминает: пора менять дисконтные карты Ačiū. В пресс-релизе сообщается, что сеть меняет карты на бесконтактные. Клиенты, которые поменяют карту с 18 октября по 18 ноября получат три скидки: 35% на кофе, 40% на игрушки (за исключением Lego), 30% на колбасы компании Krekenavа. Клиенты сети должны поменять карты Ačiū до 28 февраля 2023 г.

Контроль самокатов Bolt Patrol, невиданное дорожное новшество, герои Гоголя в Каунасе и другие новости

Компания Bolt создала специальную службу — Bolt Patrol — для борьбы с неправильно оставляемыми электросамокатами. Новая служба, которая постоянно патрулирует улицы Вильнюса и Каунаса на специально обозначенных автомобилях, не только переставит беспорядочно оставленные самокаты, но и обсудит причины этого с самими самокатчиками. В повторных случаях обещают блокировать доступ нарушителей порядка к Bolt. Таким образом, цель состоит в том, чтобы более активно формировать культуру парковки самокатов и избегать ситуаций, когда беспорядочная парковка мешает другим участникам дорожного движения.

Контроль самокатов Bolt Patrol, невиданное дорожное новшество, герои Гоголя в Каунасе и другие новости

bolt paspirtukai / madeinvilnius.lt nuotr.

Невиданное дорожное новшество: в Каунасе появился диагональный пешеходный переход. Такой переход — первый в Литве, но не в мире. Диагональные переходы обычно устанавливают вблизи центров притяжения, где высокие пешеходные потоки. В Каунасе первый пешеходный переход в форме буквы «X» оборудован на оживленном перекрестке улиц, где пересекаются пешеходные маршруты в сторону аллеи Лайсвес, обновленной площади Виенибес и площади Студентов. На пересечении улиц Донелайче и Майроне красный сигнал светофора горит одновременно для всех транспортных средств, поэтому пешеходы могут безопасно, быстро и удобно переходить перекресток по диагонали на зеленый свет.

Контроль самокатов Bolt Patrol, невиданное дорожное новшество, герои Гоголя в Каунасе и другие новости

Kauno m. savivaldybės nuotr.

Вильнюсское городское самоуправление утвердило на месте бывшей фабрики у парка Вингис строительство нового квартала Akropoliо Vingis в районе Вилкпеде. Как ожидается, стройка начнется следующим летом, а к тому времени будет готов детальный проект и получено разрешение на строительство «культурно-развлекательного, делового и торгового квартала».

Контроль самокатов Bolt Patrol, невиданное дорожное новшество, герои Гоголя в Каунасе и другие новости

madeinvilnius.lt nuotr.

В ботаническом саду Вильнюсского университета, ученые открыли пешеходный мост, для строительства которого использовался биобетон. Биологический бетон уникален тем, что находящиеся внутри него бактерии могут самостоятельно заполнять трещины, которые появляются в конструкции, им не нужен дополнительный ремонт.

Контроль самокатов Bolt Patrol, невиданное дорожное новшество, герои Гоголя в Каунасе и другие новости

madeinvilnius.lt nuotr.

Клайпеда подписала меморандум о сотрудничестве с грузинским Батуми. Об этом сообщил мэр портового города Витаутас Грубляускас на своей страничке в Facebook.

«Я глубоко убежден, что Клайпеда действительно достигла серьезных и зрелых результатов в международной дипломатии. Тот факт, что город-порт первым из литовских городов и районов установил прочные и тесные отношения с жемчужиной Черного моря – городом Батуми, сотрудничество и дружба с которым высоко ценятся на международной дипломатической арене, я воспринимаю как исключительное признание и высокую оценку Клайпеды», – написал мэр.

Контроль самокатов Bolt Patrol, невиданное дорожное новшество, герои Гоголя в Каунасе и другие новости

27-28 октября в Каунасском культурном центре (ул. Св. Гертрудос, 58) Днепровский национальный академический украинский музыкально-драматический театр им. Т.Г.Шевченко даст сразу три представления. В четверг, 27 октября, публика сможет увидеть весёлую «Майскую ночь», созданную по мотивам произведений Николая Гоголя. В пятницу, 28 октября, маленькие зрители смогут увидеть спектакль «Коза-дереза» и музыкальную сказку «Майская ночь».

Контроль самокатов Bolt Patrol, невиданное дорожное новшество, герои Гоголя в Каунасе и другие новости

#StandWithUkraine

Контроль самокатов Bolt Patrol, невиданное дорожное новшество, герои Гоголя в Каунасе и другие новости

SRTF fondas — Tautiniu mazumu departamentas

 

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