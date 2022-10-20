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Солнечное затмение, конкурс Metų senjoro rinkimai 2022 и другие новости

Автор Эвелина Никанорова
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Исследование: почти половина жителей Литвы планирует потратить на Рождество столько же, сколько в прошлом году. Проведенное в октябре исследование показало, что на Рождество в этом году 42% участников опроса планирует потратить такие же средства, как и год назад. Главная рождественская традиция в Литве — встреча с семьей и праздничный ужин, а также украшение елки. Правда, высказываются и беспокойства в связи с уменьшением бюджета.

Солнечное затмение, конкурс Metų senjoro rinkimai 2022 и другие новости

«Почта Литвы» информирует клиентов, что с 1 ноября в почтовых отделениях оплачивать наличными можно будет сумму, не превышающую 5000 евро. Такое изменение вызвано Законом об ограничении наличных расчетов, который вступает в силу с этой даты. Новый порядок означает, что клиенты, осуществляющие финансовые переводы или платежи за различные услуги в почтовых отделениях, смогут заплатить наличными не более 5000 евро. Если размер перевода превышает эту сумму, разницу можно будет оплатить безналично — например, банковской картой.

Солнечное затмение, конкурс Metų senjoro rinkimai 2022 и другие новости

25 октября, во вторник, в небе над Литвой можно будет наблюдать незабываемое зрелище – солнечное затмение. Ученые уже выяснили, что его можно будет увидеть на большей части территории Европы, в Западной Азии и на северо-востоке Африки. В Литве частичное солнечное затмение можно будет наблюдать чуть больше 2 часов. Максимум можно будет увидеть затемненные 59% Солнца. В Клайпеде солнечное затмение начнется в 12.11 ч., максимума оно достигнет в 13.20 ч. (56%). Завершится это зрелище в Клайпеде в 14.30 ч. В Вильнюсе солнечное затмение начнется в 12.15 ч., максимума достигнет в 13.26 ч. (59%). Завершится зрелище в 14.37 ч., сообщает timeanddate.com. Первыми солнечное затмение увидят жители Исландии.

Солнечное затмение, конкурс Metų senjoro rinkimai 2022 и другие новости

В недавно опубликованном рейтинге политический партий по-прежнему лидируют правящие консерваторы. На втором и третьем местах представляющие оппозицию социал-демократы и партия Vardan Lietuvos. Между тем на месте премьер-министра большинство по-прежнему хотело бы видеть Ингриду Шимоните, на втором месте — лидер социал-демократов Вилия Блинкявичуте, на третьем — Саулюс Сквернялис. Также стоит отметить, что рейтинг нынешнего Кабинета министров значительно снизился: положительно его деятельность оценивают около 24% опрошенных, отрицательно — почти 69%.

Paysera сообщает, что в Литве активизировались телефонные мошенники. Будьте осторожны! Сейчас они звонят представителям компаний, у которых есть доступ к счетам – главам, бухгалтерам – и, придумывая убедительную историю, получают конфиденциальную информацию, убеждают раскрыть коды и пароли и так получают доступ к счетам компаний. Мошенники ориентируются на реакцию человека, отвечающего на звонок, чаще всего они предлагают заказать новый план, испробовать новую услугу или предлагают закрыть счет. Чтобы все звучало убедительнее, мошенники используют термины и стиль общения как у работников центров обслуживания клиентов (например, имитируют переключение разговора и т.д.).

Солнечное затмение, конкурс Metų senjoro rinkimai 2022 и другие новости

Журнал «60+» проводит конкурс Metų senjoro rinkimai 2022, «Выборы сеньора года 2022». Цель конкурса — разрушить стереотипы о пассивном образе жизни и скучных буднях пожилых людей, а также показать, что в Литве живут активные, талантливые и современные пожилые люди. Люди, желающие принять участие в конкурсе, могут до 28 октября зарегистрироваться в одной из четырех номинаций на странице 60plius.lt. Далее состоятся три этапа отбора участников и голосования за них. А церемония награждения победителей пройдет 11 ноября.

Солнечное затмение, конкурс Metų senjoro rinkimai 2022 и другие новости

Поскольку в Вильнюсе начался отопительный сезон, а Вильнюсские тепловые сети уже в конце октября намерены вместо газа сжигать более дешевый, но более загрязняющий окружающую среду мазут, правительство в среду расширило список критериев экстремальных явлений. Это позволит Вильнюсскому самоуправлению объявить чрезвычайное положение, и тогда предприятие сможет сжигать мазут.

Солнечное затмение, конкурс Metų senjoro rinkimai 2022 и другие новости

Скульптура, изображающая Леонарда Коэна, исполнителя еврейского происхождения с литовскими корнями, нашла свое постоянное место прописки. Она будет перемещена с улицы Šv. Mykolo, из двора ресторана Gabi, в сквер возле пересечения улиц Ligoninės и Pylimo. Открытие скульптуры состоится в пятницу, 21 октября, в 15 часов на улице Pylimo, 38.

Солнечное затмение, конкурс Metų senjoro rinkimai 2022 и другие новости

vilnius.lt nuotr.

Жителей приглашают помочь в создании концепции центра Шешкине. Чтобы из первых рук выяснить потребности жителей и разработать совместный план действий граждане, которым небезразлично будущее родного района, приглашаются для начала на встречу — экскурсию по центру Шешкине 26 октября в 17:30. Туда же придут представители районной власти и Вильнюсской мэрии. Желающих принять участие в этой экскурсии просят заранее зарегистрироваться: https://forms.gle/qM7zzZthZSUyjnfW9

В Литве начала работу линия психологической поддержки для украинцев, созданная Международной организацией по миграции (МОМ). Линия будет работать ежедневно с 10 часов утра до 8 часов вечера. Телефон бесплатной горячей линии — + 370 800 00 474.

Солнечное затмение, конкурс Metų senjoro rinkimai 2022 и другие новости

В Минсоцзащиты и труда напоминают, что те, кто разместил у себя людей, спасающихся от войны в Украине, могут претендовать на компенсацию. Компенсации предоставляются на 9 месяцев, их можно получить с апреля этого года. В октябре будет выплачено около 1,2 млн евро компенсации за сентябрь. В общей сложности тем, кто разместил украинцев, уже выплатили почти 7 000 000 евро.

Солнечное затмение, конкурс Metų senjoro rinkimai 2022 и другие новости

Солнечное затмение, конкурс Metų senjoro rinkimai 2022 и другие новости

SRTF fondas — Tautiniu mazumu departamentas

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