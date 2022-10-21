Экзамен по Конституции, компенсацию за отопление, кафе-мороженое «Rotonda» и другие новости

Министерство юстиции напоминает, что во вторник, 25 октября, состоится экзамен по Конституции. Он приурочен к 100-летию Конституции Литвы и 30-летию действующей Конституции, принятой путем референдума. Экзамен будет проходить 25 октября с 8 до 15 часов онлайн, на странице konstitucijosegzaminas.lt.

Поскольку в столице Литвы вырос поток желающих получить компенсацию за отопление и горячую воду, муниципалитет представил новый порядок подачи заявок. Можно позвонить по номеру 8 700 355 45 и с помощью аудиопутеводителя подать заявку самостоятельно, пишет madeinvilnius.lt Такая услуга стартует с 20 октября. Ею можно воспользоваться в любое время суток и в любой день недели. Аудиопутеводитель поможет подать заявку на получение компенсаций и социальных пособий, продлить получение помощи.

Мэр Клайпеды Витаутас Грубляускас не исключает, что будет баллотироваться на пост мэра портового города в четвертый раз. Об этом он сказал в интервью журналистке ЛРТ. Ранее Витаутас Грубляускас несколько раз четко заявлял, что третья каденция для него последняя.

«С улыбкой скажу: я никогда не комментирую слухи, но эти слухи мне нравятся. У меня вызывает веселую, приятную улыбку то, что кто-то пытается разглядеть то, чего не хотел бы, либо же кто-то пытается увидеть то, чего, наоборот, хотел бы. Сегодня я точно не буду ничего ни утверждать, ни опровергать. Останусь при своем мнении, которое было высказано не раз, хотя, чтобы внести определенную здоровую интригу – такой соблазн [остается] и бесенок в глазах поблескивает», – сказал он.

Площадь на ул. Sporto, около Каунасского стадиона, теперь освещается особым орнаментом из дубовых листьев.

«Плитка уникальной формы, изготовленная специально для этого пространства, визуально создает образ, воспроизводящий структуру дубового листа. Этот мотив символизирует единство и силу нации. Кроме того, он указывает на связь с соседним парком Ажуолино», — сообщили в Каунасском городском самоуправлении.

Спустя множество лет легендарное кафе-мороженое «Rotonda», расположенное в саду Бернардину, готовится к открытию. По словам мэрии, возрожденное кафе откроется через несколько месяцев. Новые владельцы кафе поделились концепцией ресторана. По их словам, кафе будет тем местом, где можно весело провести время с семьей. Здесь каждый член семьи почувствует себя так, как будто пришел в гости к маме.

Архитекторы представили окончательный проект Национального концертного зала, который должен появится на горе Таурас в столице. В случае утверждения проекта, зал сможет принимать исполнителей классической музыки самого высокого уровня, а у литовских оркестров появится хороший зал как для репетиций, так и для концертов. Большой концертный зал вместит до 1500 человек. Он будет приспособлен для концертов классической музыки – со сценой и оркестровой ямой. В Литве нет акустического зала такого размера. Малый зал рассчитан на 500-900 мест. Третий зал «Дома нации» будет предназначен для конференций, выставок и образовательных мероприятий. Рядом с концертным залом разместится сад с уличной экспозицией под открытым небом, смотровая площадка и кафе.

4 здания в столичном микрорайоне Жирмунай были украшены рисунками. На одном из них изображен голубь на самокате. В Вильнюсском городском самоуправлении прокомментировали, что это инициатива горожан, которые решили украсить здания рисунками.

На фасад храма евангелистов-реформаторов (ул. Пилимо, 18) вернули снятые в советское время скульптуры.

Министерство образования, науки и спорта на этой неделе выделило финансирование украинским спортсменам, перебравшимся в Литву. Средства для них будут выделяться через спортивные федерации Литвы. Всего по приказу министра Юргиты Шюгждинене выделено 81,5 тыс. евро федерациям семи видов спорта. Больше всего выделено Федерации плавания и Союзу теннисистов, а также федерации легкой атлетики.

Вильнюс присоединяется к акции поддержки Украины – в двух столичных троллейбусах будут информировать о фонде UNITED24, созданном президентом этой страны Владимиром Зеленским, и помогут собрать помощь для Украины, защищающейся от российской агрессии. Вильнюс является первым городом в Европе, принявшим приглашение внести свой вклад в эту инициативу. Проект поддержали Вильнюсское городское самоуправление, Вильнюсский общественный транспорт и муниципальное предприятие Susisiekimos paslaugos.

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