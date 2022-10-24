Золото Руты Мейлутите, зимнее время, статистика курильщиков и другие новости

Статистика курильщиков в Литве показывает, что Литва находится в числе стран Европы, где курит много людей, а успешно от вредной привычки удается избавиться меньше 5%. Курят 40% жителей нашей страны. Эксперт по праву в сфере здравоохранения Андрей Руданов расказал, что 80% курящих знают о вреде курения.

«Всего 49% пытались применять какие-то меры – бросить курить, принимать лекарства, никотиновый пластырь и т.д. Маленькой части людей удалось это сделать – их, по статистике, от 3,6% до 5%. И все, кто бросил, утверждают, что они сталкиваются со стрессом. Это значит, что системного решения по пресечению пути к курению или избежать возвращения к вредной привычке — нет», – сказал он.

В ночь с субботы на воскресенье в Литве будет введено зимнее время, стрелки часов нужно будет перевести на час назад. Зимнее время будет действовать до последнего воскресенья марта. Напомним, что согласно директиве ЕС стрелки часов в Литве переводятся дважды в год. В 2019 году в ЕП была поднята тема отказа от перевода стрелок часов с 2021 года, однако не все страны ЕС тогда согласились с этим.

В Берлине, на первом этапе Кубка мира по плаванию, Рута Мейлутите в финальном заплыве на 50 метров брассом завоевала вторую золотую медаль за два дня. Она проплыла дистанцию за 28,60 секунды, улучшила не только свой рекорд, но и рекорд Европы.

Габриеле Стонкуте — чемпионка Европы по боксу. Габриеле Стонкуте одержала победу в финале чемпионата Европы по женскому боксу, который проходил в Будве (Черногория). В финальном бою в весовой категории до 81 кг, Габриеле Стонкуте одолела польскую спортсменку Мартину Янцелевич со счетом 3:2.

Король Бельгии Филипп и королева Бельгии Матильда в понедельник прибывают в Литву с государственным визитом.

В субботу в Таллинне состоялось награждение лучших легкоатлетов Европы 2022 года «Golden Tracks», где Миколас Алекна завоевал еще один почетный титул. 20-летнего метателя диска выбрали восходящей звездой легкой атлетики!

Два столичных перекрестка пешеходы смогут пересекать наискосок, сообщает Вильнюсский муниципалитет.

«На перекрестке ул. Dariaus ir Girėno – Kapsų – Šaltkalvių уже 6 лет зеленый свет одновременно загорается во всех направлениях. Пешеходы это заметили и стали пользоваться удобным способом — переходят через дорогу наискосок. Итак, такие переходы какое-то время уже существуют, а сейчас мы нанесли разметку, чтобы не было сомнений относительно порядка движения. Мы надеемся, что такие перекрестки станут обычным делом и в других местах», – сказал вице-мэр Томас Гульбинас.

Второй такой перекресток находится рядом с Центральной поликлиникой на ул. Pylimo (Pylimo – K. Kalinausko – Palangos). Для обеспечения безопасности пешеходов на этих перекрестках постоянно будут следить за потоком автомобилей и пешеходов.

Партия свободы (Laisvės partija) выбрала кандидата в мэры Вильнюса. Им стал депутат Томас-Витаутас Раскявичюс. Напомним, что первым о намерении принять участие в выборах мэра Вильнюса сообщил экс-мэр Арутас Зуокас. Консерваторы выдвинули кандидатуру Валдаса Бенкунскаса, соцдемы – депутата Расы Будбергите, «крестьяне» – европарламентария Стасиса Якелюнаса, демократический союз «Во имя Литвы» – Лукаса Савицкаса, национальное объединение – Витаутаса Синицы.

В Клайпеде построят новый футбольный крытый манеж. Рядом с гимназией Бальтийос (пр. Baltijos 51) появится новый крытый футбольный манеж. По пронетк вместимость должна достигать 1 500 мест.

Президент Украины Владимир Зеленский наградил орденами князя Ярослава Мудрого II степени спикеров парламентов 12 стран мира, в том числе спикера Сейма Литвы Викторию Чмилите-Нильсен.

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