Литовский виноград, изменения в «Regitra», новый парк в Тракай и другие новости

Государственная продовольственно-ветеринарная служба сообщила, что Литва официально стала страной, выращивающей виноград. Это открыло возможность зарегистрировать виноградники и получить поддержку ЕС (до сих пор виноградарство в Литве не поддерживалось), говорится в сообщении ГПВС. На эту поддержку смогут претендовать малые производители винных сортов винограда, производящие вино. По данным на 2021 год, в Литве насчитывается одиннадцать виноградарских хозяйств, три из которых занимаются производством вина.

Служба дорожной полиции Литвы напоминает водителям о трёх самых главных пунктах, которые необходимо сделать перед наступлением зимы. В первую очередь, это покрышки. Их необходимо заменить на зимние до 10 ноября, иначе грозит штраф от 30 до 40 евро. Также стоит обновить автомобильные аптечки. За аптечки старого образца грозит штраф от 10 до 12 евро. И наконец, скорость. С 1 ноября до 31 марта максимальная допустимая скорость на дорогах страны будет 110 км/ч.

«Regitra» объявляет об изменениях: меняется срок подачи декларации о покупке или продаже автомобиля. C 1 ноября меняется срок обращения в «Regitra» после покупки или продажи транспортного средства. Отныне каждой стороне сделки будет предоставлен более длительный и равный срок для заявления о смене собственника — как у покупателя, так у продавца будет по 5 рабочих дней для оформления документов, что в сумме составит 10 рабочих дней.

С 28 октября в Вильнюсе начнет работать парк световых инсталляций Lumina. На сегодняшний день такие парки уже действуют в четырех польских городах – Вроцлаве, Люблине, Познани и Быдгоще, готовятся открыться — в Будапеште (Венгрия) и Праге (Чехия). В Литве парк будет находиться в одном из самых красивых мест столицы – Ботаническом саду Вильнюсского университета в Кайренай.

Парк лабиринтов в Аникщяй снова превратился в Парк ужасов. В парк вернулись «Корабль признаков», «Комната ужасов», аттракцион летающих самолетов. Появились и новые Дом призраков, Лабиринт страха, кладбище, электрический стул, гильотина. А специально созданные видеопроекции только усиливают ощущения. Правда, руководство парка предупреждает, что не несет ответственности за последствия с нервной системой или сердцем, которые могут случиться у посетителей от страха. А посетителям с маленькими детьми рекомендует не посещать парк в темное время суток. Парк ужасов будет работать до 6 ноября.

Вильнюсское самоуправление сообщает, что из-за резко возросшего количества обращений по поводу компенсаций и социальных пособий увеличиваются и сроки их рассмотрения. Поэтому в начале каждой недели отдел социальных пособий будет информировать, в какой период заявки будут обработаны. На этой неделе рассматриваются заявки, поданные в период с 02.09.2022 по 07.09.2022.

На протяжении всей этой недели на отрезке столичной ул. Ozo от Вильнюсского лицея до ул. Kalvarijų и обратно от ул. Kalvarijų до ул. Geležinio Vilko будут вестись ремонтные работы. Об этом сообщили представители компании Grinda. Для удобства участников дорожного движения все работы будут проводиться по ночам — с 21:00 до 06:00, однако водителей всё же просят не терять бдительности, следить за знаками и придерживаться Правил дорожного движения.

В Старом Тракае появится новый парк. Возле начальной школы Анджея Стельмаховского в выходные было посажено 75 деревьев, и среди них — сосна, которая в будущем должна стать главной рождественской елкой Старого Тракая. Новая зеленая зона пополнилась также 210 кустарниками, 250 многолетними растениями и более чем 20 тысячами цветов.

Отопительный сезон в Клайпеде начнётся в эту среду, 26 октября. Об этом сообщило самоуправление Клайпеды. По словам его представителей, в последнее время от жителей города поступало всё больше и больше вопросов по поводу начала отопительного сезона, это и послужило толчком. Напомним, что в клайпедских общеобразовательных учреждениях и учреждениях, предоставляющих соц. услуги, отопительный сезон начался 18 октября.

Бюро международной организации миграции совместно с платформой для аренды частного жилья AirBNB поможет украинским гражданам найти временное жилье в литовской столице. Об этом сообщается в пресс-релизе организации.

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