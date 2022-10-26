Приложение «Once in Vilnius», итог городских фонтанчиков, центр реабилитации животных и другие новости

По мере распространения электронных услуг растет и количество случаев электронного мошенничества – с начала пандемии в Литве ежегодно растут выманенные у жителей суммы. Только за три квартала этого года мошенники выманили у жителей около 8 000 000 евро, из них половину удалось вернуть жителям, отмечает Литовская ассоциация банков. По словам президента ЛАБ Эйвиле Чипкуте, почти каждый человек, который пользуется электронными услугами, в ближайшее время столкнется или уже столкнулся с мошенниками.

В преддверии 700-летия Вильнюса жители, туристы и все желающие, приглашаются стать соавторами фильма «Однажды в Вильнюсе». Нужно всего лишь скачать мобильное приложение «Once in Vilnius» («Однажды в Вильнюсе») и при помощи него загрузить отснятые изображения Вильнюса. Мобильное приложение можно скачать в Google Play ir App Store. Подробнее об этой инициативе можно узнать на сайте www.onceinvilnius.com

Правительство отклонило прошение каунасского спортивного клуба «Жальгирис» о помощи в размере 1 млн евро на проведение четырех финальных игр Евролиги в Каунасе, сообщило во вторник телевидение LRT. По словам заместителя министра образования, науки и спорта Линаса Обцарскаса, кабинет министров не может выделить деньги на это мероприятие в непростое для государства время. Он подчеркнул, что это не чемпионат Европы или мира, это Финал Евролиги, который, скорее всего, пройдет без каунасской команды.

«Vilniaus vandenys» объявляет об окончании установления в столице питьевых фонтанчиков. Подсчитано, что к концу сезона жители и гости Вильнюса выпили более 5 000 000 стаканов воды.

С сегодняшнего дня, в течение юбилейного года, каждый новорожденный мальчик или девочка в роддоме Вильнюса будет получать особый подарок — боди с надписью «Рожден быть молодым». В этом приветствии зашифрован юбилейный лозунг Вильнюса: 700 лет молодости — воплощение драйва, любознательности, творчества, решительности, страсти.

После двухлетнего перерыва в эти выходные в обновленном Jonos Mekos Skersvėjai возвращается популярный среди жителей Ужуписа и Вильнюса световой фестиваль тыквы «HELLOMoliūgai». Организаторы приглашают вас принести и зажечь свою резную тыкву вечером 29 октября. Jonos Mekos Skersvējis будет освещен четыре вечера с 29 октября по 2 ноября.

В Клайпеде открылся Центр реабилитации животных Балтийского моря. Уникальный реабилитационный центр создан на базе Морского музея Литвы. Первыми пациентами биологов-специалистов станут детеныши балтийских тюленей, которых местные ученые ежегодно находят на пляжах. Многие из них находятся в ослабленном состоянии и нуждаются в помощи человека.

С четверга, 27 октября, мэрия в Шяуляй включает жесткий режим экономии. Теперь чиновники будут работать в офисах три дня в неделю и два дня из дома. При этом здание мэрии будут отапливать до 19 градусов с понедельника по среду и до 16 градусов в остальные дни. Вдобавок у сотрудников были отобраны пульты дистанционного управления кондиционерами, чтобы предотвратить их попытки тайно обогреть свои кабинеты. Обогреватели было приказано забрать домой, горячая вода отключена. Даже чайник положен один на десять работников.

В Каролинишкес на стене многоквартирного дома появился один из самых больших рисунков в поддержку Украины. Рисунок площадью 12х30 м находится на стене дома по адресу проспект Laisvės, 43

С 28 по 30 октября в Литве пройдет фестиваль украинского кино. Украинские фильмы покажут в Клайпеде в кинотеатре «Arlekinas», в Вильнюсе в киноцентре «Skalvija», в Каунасе в кинотеатре «Romuva», в Шяуляй в кинотеатре «Atlantis cinemas», в Паневежисе в киноцентре «Garsas» и в Мариямполе в кинотеатре «Spindulys». Украинский актер и продюсер Даниил Мирешкин и его команда, в которую входят украинские акёры Дарья Волга, Виталий Салий и Ксения Данилова, представят украинские кинокартины, пообщаются с публикой и поделятся своими эмоциями.

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