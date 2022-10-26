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Приложение «Once in Vilnius», итог городских фонтанчиков, центр реабилитации животных и другие новости

Автор Эвелина Никанорова
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По мере распространения электронных услуг растет и количество случаев электронного мошенничества – с начала пандемии в Литве ежегодно растут выманенные у жителей суммы. Только за три квартала этого года мошенники выманили у жителей около 8 000 000 евро, из них половину удалось вернуть жителям, отмечает Литовская ассоциация банков. По словам президента ЛАБ Эйвиле Чипкуте, почти каждый человек, который пользуется электронными услугами, в ближайшее время столкнется или уже столкнулся с мошенниками.

Приложение «Once in Vilnius», итог городских фонтанчиков, центр реабилитации животных и другие новости

В преддверии 700-летия Вильнюса жители, туристы и все желающие, приглашаются стать соавторами фильма «Однажды в Вильнюсе». Нужно всего лишь скачать мобильное приложение «Once in Vilnius» («Однажды в Вильнюсе») и при помощи него загрузить отснятые изображения Вильнюса. Мобильное приложение можно скачать в Google Play ir App Store. Подробнее об этой инициативе можно узнать на сайте www.onceinvilnius.com

Приложение «Once in Vilnius», итог городских фонтанчиков, центр реабилитации животных и другие новости

once in vilnius

Правительство отклонило прошение каунасского спортивного клуба «Жальгирис» о помощи в размере 1 млн евро на проведение четырех финальных игр Евролиги в Каунасе, сообщило во вторник телевидение LRT. По словам заместителя министра образования, науки и спорта Линаса Обцарскаса, кабинет министров не может выделить деньги на это мероприятие в непростое для государства время. Он подчеркнул, что это не чемпионат Европы или мира, это Финал Евролиги, который, скорее всего, пройдет без каунасской команды.

Приложение «Once in Vilnius», итог городских фонтанчиков, центр реабилитации животных и другие новости

«Vilniaus vandenys» объявляет об окончании установления в столице питьевых фонтанчиков. Подсчитано, что к концу сезона жители и гости Вильнюса выпили более 5 000 000 стаканов воды.

Приложение «Once in Vilnius», итог городских фонтанчиков, центр реабилитации животных и другие новости

madeinvilnius.lt nuotr.

С сегодняшнего дня, в течение юбилейного года, каждый новорожденный мальчик или девочка в роддоме Вильнюса будет получать особый подарок — боди с надписью «Рожден быть молодым». В этом приветствии зашифрован юбилейный лозунг Вильнюса: 700 лет молодости — воплощение драйва, любознательности, творчества, решительности, страсти.

Приложение «Once in Vilnius», итог городских фонтанчиков, центр реабилитации животных и другие новости

madeinvilnius.lt nuotr. 

После двухлетнего перерыва в эти выходные в обновленном Jonos Mekos Skersvėjai возвращается популярный среди жителей Ужуписа и Вильнюса световой фестиваль тыквы «HELLOMoliūgai». Организаторы приглашают вас принести и зажечь свою резную тыкву вечером 29 октября. Jonos Mekos Skersvējis будет освещен четыре вечера с 29 октября по 2 ноября.

Приложение «Once in Vilnius», итог городских фонтанчиков, центр реабилитации животных и другие новости

В Клайпеде открылся Центр реабилитации животных Балтийского моря. Уникальный реабилитационный центр создан на базе Морского музея Литвы. Первыми пациентами биологов-специалистов станут детеныши балтийских тюленей, которых местные ученые ежегодно находят на пляжах. Многие из них находятся в ослабленном состоянии и нуждаются в помощи человека.

Приложение «Once in Vilnius», итог городских фонтанчиков, центр реабилитации животных и другие новости

С четверга, 27 октября, мэрия в Шяуляй включает жесткий режим экономии. Теперь чиновники будут работать в офисах три дня в неделю и два дня из дома. При этом здание мэрии будут отапливать до 19 градусов с понедельника по среду и до 16 градусов в остальные дни. Вдобавок у сотрудников были отобраны пульты дистанционного управления кондиционерами, чтобы предотвратить их попытки тайно обогреть свои кабинеты. Обогреватели было приказано забрать домой, горячая вода отключена. Даже чайник положен один на десять работников.

Приложение «Once in Vilnius», итог городских фонтанчиков, центр реабилитации животных и другие новости

В Каролинишкес на стене многоквартирного дома появился один из самых больших рисунков в поддержку Украины. Рисунок площадью 12х30 м находится на стене дома по адресу проспект Laisvės, 43

Приложение «Once in Vilnius», итог городских фонтанчиков, центр реабилитации животных и другие новости

madeinvilnius.lt nuotr.

С 28 по 30 октября в Литве пройдет фестиваль украинского кино. Украинские фильмы покажут в Клайпеде в кинотеатре «Arlekinas», в Вильнюсе в киноцентре «Skalvija», в Каунасе в кинотеатре «Romuva», в Шяуляй в кинотеатре «Atlantis cinemas», в Паневежисе в киноцентре «Garsas» и в Мариямполе в кинотеатре «Spindulys». Украинский актер и продюсер Даниил Мирешкин и его команда, в которую входят украинские акёры Дарья Волга, Виталий Салий и Ксения Данилова, представят украинские кинокартины, пообщаются с публикой и поделятся своими эмоциями.

Приложение «Once in Vilnius», итог городских фонтанчиков, центр реабилитации животных и другие новости

#StandWithUkraine

Приложение «Once in Vilnius», итог городских фонтанчиков, центр реабилитации животных и другие новости

SRTF fondas — Tautiniu mazumu departamentas

 

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