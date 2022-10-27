Компенсации за электричество, обновление школьных экзаменов, елка Клайпеды и другие новости

Правительство утвердило механизм компенсации за электроэнергию для предприятий и других небытовых потребителей. Согласно принятому постановлению, государство разделит часть расходов за потребленную электроэнергию с частными и муниципальными компаниями, фермерскими хозяйствами и государственным сектором. Установлен минимальный порог стоимости одного киловатт-часа, а половина разницы между ним и ценой электроэнергии на рынке будет покрываться за счет бюджетных средств. К концу года «нижний порог» этой цены составит 24 цента/кВт.ч, компенсация будет применяться уже к счетам за октябрь. С 1 января до 31 марта 2023 года минимальный ценовой порог составит 28 центов/кВт.ч.

Как недавно пояснил LRT.lt заместитель министра образования, науки и спорта Рамунас Скауджюс, выпускники школ в 2025 году должны будут сдать как минимум два государственных экзамена на аттестат зрелости, один из которых обязательно – литовский язык и литература. К тому времени они будут учиться два года по новым общеобразовательным программам и сдадут промежуточную аттестацию в одиннадцатом классе (этот план пока не утвержден). Те, кто закончат обучение в 2027 году, для получения аттестата уже должны будуть сдать три государственных экзамена, одним из которых обязательно будет литовский язык и литература. В настоящее время, чтобы окончить школу, нужно сдать два экзамена, один из которых – литовский язык и литература и еще один по вашему выбору. Оба этих экзамена могут проводиться в школе. К желающим учиться в университете или колледже будет предъявляться более высокое требование – сдать вступительный экзамен по математике. Осенью прошлого года Сейм принял решение ужесточить условия приема в высшие учебные заведения.

Дирекция автомобильных дорог Литвы призвала самоуправления страны организовать безопасное движение возле кладбищ 1 и 2 ноября, а водителей — быть предельно внимательными на дорогах. Получить оперативную информацию о состоянии дорог, о временных изменениях в организации движения и т.п. можно на странице eismoinfo.lt, а также по короткому платному номеру 1871 или 8-5 232 9600.

В Литве представлена ​​карта ночных путешествий. В новейшей тематической карте ночных путешествий любители уникальных впечатлений найдут более двух десятков загадочных уголков страны, которые обязательно стоит увидеть ночью — https://www.lithuania.travel/lt/news/po-lietuva-menulio-keliu-naktiniu-patirciu-zvaigzdelapis

Традиция, которая продолжается уже седьмой год, из года в год получает большую поддержку, но на этот раз количество претендентов рекордное – целых двадцать владельцев захотели подарить Клайпеде рождественскую елку. Среди поступивших предложений есть ёлки и из других городов Литвы – Мариямполе, Радвилишкис, Гаргждай, Кретинга, Паланга. Уже на следующей неделе ёлки будут оцениваться, а чуть позже будут выбраны самая достойная, которая и украсит город.

Вильнюсский городской совет в среду принял решение освободить владельцев бассейнов и ледовых арен от налога на недвижимость и землю в сезоне 2022-2023. Но на подачу заявлений в налоговый отдел муниципалитета даются считаные дни — до 31 октября, сообщили в мэрии. По мнению самоуправления столицы, льгота поможет обеспечить доступность бассейнов и ледовых арен в Вильнюсе, непрерывность формального и неформального образования и мероприятий по физической активности в Вильнюсе, а также сохранить цены на услуги на стабильном уровне.

Сегодня в Вильнюсе начинает работать парк световых инсталляций Lumina. Парк открывается в Ботаническом саду Вильнюсского университета в Кайренай.

Дорожки столичного парка Вингис, теперь будут назвываться в честь произведений М. К. Чюрлениса: «Vasaros sonata», «Žalčio sonata», «Karalių pasaka», «Drugiai», «Ramybė», «Naktis», «Rytmetis», «Bičiulystė», «Tiesa», «Tiltai», «Amžinybė», «Mintis», «Tyla», «Aukuras», «Raigardas», «Miško ošimas», «Vakaras».

Клайпедский порт будет углублен до 15,5 м. Согласно подписанному договору, акватория Клайпедского порта будет углублена на 15,5 метра с северной части до залива Malkų, говорится в сообщении дирекции морского порта.

Министерство образования, науки и спорта Литвы представила харьковской школе «Гравитация» право на осуществление обучение в Вильнюсе по украинской образовательной программе. Как сообщил BNS представитель министра образования, науки и спорта Дайнорас Лукас, школа работает в Вильнюсе по ул. Панерю 26, в ней зарегистрировано 110 школьников. Он также сообщил, что школа предоставила все запрошенные документы, подтверждающие готовность к работе, а также гигиенический паспорт, который свидетельствует о том, что используемые школой помещения пригодны для безопасного обучения детей. По данным Министерства образования, науки и спорта, в настоящее время в четырех школах Литвы ведется обучение по украинским программам. Три школы с украинским языком обучения находятся в ведении литовских муниципалитетов, одна из них, Каунасская школа «Герой», является частной. Помимо «Гравитации» рассматриваются заявки еще двух школ, одну из которых подала Международная школа Украины. В министерстве сообщили, что сотрудничество с последней школой продолжается, осталось получить гигиенический паспорт.

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