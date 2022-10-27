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Компенсации за электричество, обновление школьных экзаменов, елка Клайпеды и другие новости

Автор Эвелина Никанорова
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Правительство утвердило механизм компенсации за электроэнергию для предприятий и других небытовых потребителей. Согласно принятому постановлению, государство разделит часть расходов за потребленную электроэнергию с частными и муниципальными компаниями, фермерскими хозяйствами и государственным сектором. Установлен минимальный порог стоимости одного киловатт-часа, а половина разницы между ним и ценой электроэнергии на рынке будет покрываться за счет бюджетных средств. К концу года «нижний порог» этой цены составит 24 цента/кВт.ч, компенсация будет применяться уже к счетам за октябрь. С 1 января до 31 марта 2023 года минимальный ценовой порог составит 28 центов/кВт.ч.

Компенсации за электричество, обновление школьных экзаменов, елка Клайпеды и другие новости

Как недавно пояснил LRT.lt заместитель министра образования, науки и спорта Рамунас Скауджюс, выпускники школ в 2025 году должны будут сдать как минимум два государственных экзамена на аттестат зрелости, один из которых обязательно – литовский язык и литература. К тому времени они будут учиться два года по новым общеобразовательным программам и сдадут промежуточную аттестацию в одиннадцатом классе (этот план пока не утвержден). Те, кто закончат обучение в 2027 году, для получения аттестата уже должны будуть сдать три государственных экзамена, одним из которых обязательно будет литовский язык и литература. В настоящее время, чтобы окончить школу, нужно сдать два экзамена, один из которых – литовский язык и литература и еще один по вашему выбору. Оба этих экзамена могут проводиться в школе. К желающим учиться в университете или колледже будет предъявляться более высокое требование – сдать вступительный экзамен по математике. Осенью прошлого года Сейм принял решение ужесточить условия приема в высшие учебные заведения.

Компенсации за электричество, обновление школьных экзаменов, елка Клайпеды и другие новости

Дирекция автомобильных дорог Литвы призвала самоуправления страны организовать безопасное движение возле кладбищ 1 и 2 ноября, а водителей — быть предельно внимательными на дорогах. Получить оперативную информацию о состоянии дорог, о временных изменениях в организации движения и т.п. можно на странице eismoinfo.lt, а также по короткому платному номеру 1871 или 8-5 232 9600.

Компенсации за электричество, обновление школьных экзаменов, елка Клайпеды и другие новости

В Литве представлена ​​карта ночных путешествий. В новейшей тематической карте ночных путешествий любители уникальных впечатлений найдут более двух десятков загадочных уголков страны, которые обязательно стоит увидеть ночью — https://www.lithuania.travel/lt/news/po-lietuva-menulio-keliu-naktiniu-patirciu-zvaigzdelapis

Компенсации за электричество, обновление школьных экзаменов, елка Клайпеды и другие новости

Традиция, которая продолжается уже седьмой год, из года в год получает большую поддержку, но на этот раз количество претендентов рекордное – целых двадцать владельцев захотели подарить Клайпеде рождественскую елку. Среди поступивших предложений есть ёлки и из других городов Литвы – Мариямполе, Радвилишкис, Гаргждай, Кретинга, Паланга. Уже на следующей неделе ёлки будут оцениваться, а чуть позже будут выбраны самая достойная, которая и украсит город.

Компенсации за электричество, обновление школьных экзаменов, елка Клайпеды и другие новости

Вильнюсский городской совет в среду принял решение освободить владельцев бассейнов и ледовых арен от налога на недвижимость и землю в сезоне 2022-2023. Но на подачу заявлений в налоговый отдел муниципалитета даются считаные дни — до 31 октября, сообщили в мэрии. По мнению самоуправления столицы, льгота поможет обеспечить доступность бассейнов и ледовых арен в Вильнюсе, непрерывность формального и неформального образования и мероприятий по физической активности в Вильнюсе, а также сохранить цены на услуги на стабильном уровне.

Компенсации за электричество, обновление школьных экзаменов, елка Клайпеды и другие новости

Сегодня в Вильнюсе начинает работать парк световых инсталляций Lumina. Парк открывается в Ботаническом саду Вильнюсского университета в Кайренай.

Компенсации за электричество, обновление школьных экзаменов, елка Клайпеды и другие новости

Lumina/ madeinvilnius.lt nuotr.

Дорожки столичного парка Вингис, теперь будут назвываться в честь произведений М. К. Чюрлениса: «Vasaros sonata», «Žalčio sonata», «Karalių pasaka», «Drugiai», «Ramybė», «Naktis», «Rytmetis», «Bičiulystė», «Tiesa», «Tiltai», «Amžinybė», «Mintis», «Tyla», «Aukuras», «Raigardas», «Miško ošimas», «Vakaras».

Компенсации за электричество, обновление школьных экзаменов, елка Клайпеды и другие новости

Vingio parkas / madeinvilnius.lt nuotr.

Клайпедский порт будет углублен до 15,5 м. Согласно подписанному договору, акватория Клайпедского порта будет углублена на 15,5 метра с северной части до залива Malkų, говорится в сообщении дирекции морского порта.

Компенсации за электричество, обновление школьных экзаменов, елка Клайпеды и другие новости

Министерство образования, науки и спорта Литвы представила харьковской школе «Гравитация» право на осуществление обучение в Вильнюсе по украинской образовательной программе. Как сообщил BNS представитель министра образования, науки и спорта Дайнорас Лукас, школа работает в Вильнюсе по ул. Панерю 26, в ней зарегистрировано 110 школьников. Он также сообщил, что школа предоставила все запрошенные документы, подтверждающие готовность к работе, а также гигиенический паспорт, который свидетельствует о том, что используемые школой помещения пригодны для безопасного обучения детей. По данным Министерства образования, науки и спорта, в настоящее время в четырех школах Литвы ведется обучение по украинским программам. Три школы с украинским языком обучения находятся в ведении литовских муниципалитетов, одна из них, Каунасская школа «Герой», является частной. Помимо «Гравитации» рассматриваются заявки еще двух школ, одну из которых подала Международная школа Украины. В министерстве сообщили, что сотрудничество с последней школой продолжается, осталось получить гигиенический паспорт.

Компенсации за электричество, обновление школьных экзаменов, елка Клайпеды и другие новости

#StandWithUkraine

Компенсации за электричество, обновление школьных экзаменов, елка Клайпеды и другие новости

SRTF fondas — Tautiniu mazumu departamentas

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