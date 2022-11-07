Больше радаров на дороге, «Гастрономическая неделя», триумф Руты Мейлутите, затмение луны и другие новости

Министр здравоохранения пообещал разобраться с очередями к докторам. На фоне жалоб от населения о чрезвычайно долгом времени ожидания приема к врачу, министр здравоохранения Арунас Дулькис заявил, что в середине ноября министерство запустит новую меру борьбы с очередями — открытое отображение в электронной системе эл.здравоохранения количества записей пациентов на прием к врачу.

«Создадим публичное табло, сколько и какие медучреждения прозрачно и открыто загрузили в систему записи к врачу для пациентов. На данный момент выдается только около 13% записей», — сказал он.

На дорогах Литвы появится еще больше радаров или камер измерения скорости, сообщает портал lrytas.lt. В ближайшие два года предусматривается дальнейшее расширение систем измерения скорости: в период с 2023 по 2024 годы будет установлено 54 система измерения средней скорости, а в 2023 году — 6 измерителей мгновенной скорости. Помимо фиксации нарушений скоростного режима, эти камеры будут также измерять достоверность оплаты дорожных сборов, пригодность дорог к эксплуатации и страхование гражданской ответственности.

Согласно отчету Европейской комиссии, среди стран Балтии лучше всего учителя зарабатывают в Литве. Средняя годовая зарплата учителя в возрасте от 25 до 64 лет составила там 21 120 евро. Чуть меньше заработок в двух других балтийских странах: 19 607 евро в Эстонии и 18 269 в Латвии. За последние 10 лет в странах ЕС в процентном соотношении большего всего выросли учительские зарплаты в Литве. Тут они выросли на 269% или в 2,7 раза.

С 7 по 13 ноября в Литве будет проходить «Гастрономическая неделя». Кафе и рестораны приглашают посетителей попробовать необычные, исторические и оригинальные блюда. Список ресторанов и специальные меню можно найти тут: http://skonis.lt/category/lietuvos-gastronomijos-savaite-2022-ruduo/

Жители Земли 8 ноября увидят полное затмение Луны. Отмечается, что полная фаза продлится более часа. К сожалению, наблюдать за затмением смогут не все желающие, а лишь жители тех стран, где в это время будет ночь. В Литве, как и в других странах Европы, наблюдать полностью затмение красной Луны не удастся. Но можно будет застать вторую полутеневую фазу, которую будет видно без спецоборудования. Она начнется в 22:49, а завершится затмение в 23:56 часов.

В ноябре жителей крупных городов Литвы приглашают посетить солнечную инсталяцию и насладиться светом и теплом в темное время года. Солнечную установку подарил Šiaulių bankas, который отмечает свое 30-летие. Первыми солнечную инсталяцию смогут увидеть жители Шяуляй (5 ноября, на площади возле Шяуляйского самоуправления). 12 ноября инсталляция будет установлена ​​в Клайпеде (Театральная площадь), а 19 ноября – в Каунасе (на площади Независимости). 26 ноября инсталяция переедет в Вильнюс (у Белого моста). Все мероприятия будут проходить по субботам с 17:00 до поздней ночи.

Ещё один триумф Руты Мейлутите на третьем этапе Кубка мира FINA по плаванию в Индианаполисе. В финале женского заплыва на 50 м брассом Рута Мейлутите преодолела дистанцию ​​за 28,70 секунды и снова стал чемпионом. Мейлутите выиграла финалы этого заплыва и на первых двух этапах Кубка мира в Берлине и Торонто, за что и получила так называемую «Тройную корону» и денежный приз в размере 10 000 долларов США. Напомним, такого же результата литовская спортсменка добилась и на дистанции 100 м брассом.

На третьем этапе Кубка мира FINA по плаванию в Индианаполисе, Данас Рапшис завоевал серебро в финале на 200 м. свободным стилем.

Каунасское городское самоуправление сообщает, что книгоматы Каунасской библиотеки Винцаса Кудирки начали работу еще в нескольких местах. Жители Каунаса, заказавшие книги, могут забрать их в любое время суток. Забрать книги из книгоматов очень легко, достаточно сделать несколько шагов. Сначала закажите нужную книгу на портале ibiblioteka.lt. После получения смс-сообщения, нужно ввести код на клавиатуре книгомата и забрать книгу.

Книгоматы можно найти в 5 местах: ул. P. Lukšio 60, пр. Baltų 53, ул. T. Masiulio 10, ул. Chodkevičių 6, ул. Romuvos 48.

Главную рождественскую ёлку Вильнюса на Кафедральной площади зажгут 26 ноября, в субботу, в 19:00, сообщает столичное самоуправление.

«Вас ждет прекрасное мероприятие, которое принесёт в столицу радость, объявит о начале праздничного сезона и мероприятий «Рождество в столице 2022», а также пригласит встретить самый долгожданный праздник года», — говорится в сообщении.

Все фонтаны в Паневежисе выключаются до следующей весны, об этом сообщает самоуправление города.

В воскресенье на церемонии вручения золотых медалей Йонаса Каролиса Ходкявичюса «За деятельность по укреплению государства» награды этого года получили – журналист и общественник Андрюс Тапинас и министр обороны Арвидас Анушаускас. Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните поздравила лауреатов премии этого года, отметив важность идеалов государственного деятеля, а также моральный долг и инвестиции в безопасность Литвы, которые сегодня стали помощью Украине, говорится в сообщении правительства.

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