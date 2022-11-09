Максим Галкин в Литве, проверка для одинадцатиклассников, каток в Лукишкской тюрьме и другие новости

Со следующего года Соцмин планирует выделить из госбюджета больше средств людям с ограниченными возможностями (выплаты, пенсии, выполнение программ и др.), говорится в сообщении министерства для печати. Сейм единогласно одобрил предложение об увеличении социальной пенсии для лиц с тяжелой степенью инвалидности, которые стали лицами с ограниченными возможностями в возрасте 24 лет или старше, но у них не было минимального трудового стажа. Лицам, утратившим 75-100 процентов трудоспособности, предлагается выплачивать социальную пенсию по инвалидности, составляющую 2 размера базы социальной пенсии.

Министерство образования, науки и спорта предлагает, чтобы с 2025 года желающие продолжить обучение в одиннадцатом классе должны были сдавать проверку знаний с положительным баллом, а для учащихся четвертого и восьмого классов, проверка знаний станет обязательной.

Центр русской культуры в Вильнюсе принял решение отказаться от помещений в Старом городе из-за неподъемных коммунальных платежей. Центр пока будет работать виртуально, проводя мероприятия на разных площадках.

«Уже много лет коммунальные платежи были для нас самой большой строкой наших расходов, и вот теперь они стали для нас неподъемными. Настало время идти дальше, работать, продумывать и реализовывать наши новые проекты. До новых встреч», — говорится в сообщении на странице центра в FB.

Русский культурный центр был основан в октябре 1988 года и стал первой русской общественной организацией в независимой Литве.

Новое произведение современного искусства было представлено около Вильнюсской ратуши. Это скульптурная инсталляция «Lašininis ir Kanapinis» известного литовского скульптора Донатаса Янкаускаса-Дуониса. Эти обезьяноподобные бюсты карикатурно подчеркивают важные повторения жизненных событий и их влияние на самочувствие человека.

Каток в столице в этом году появится на новом месте — в Лукишкской тюрьме. Открытие планируется в начале декабря.

Во вторник вечером в вильнюсском концертном зале Compensa выступил юморист Максим Галкин. В начале вечера Галкин говорил с публикой по-литовски, а в конце выступления Галкин запел по-литовски, исполнив хит Стасиса Повилайтиса Švieski man vėl.

В этом году дельфинариум приготовил праздничную программу «Отпразднуйте Рождество с дельфинами». Праздничную рождественскую программу можно будет увидеть 9, 10, 11, 16, 17, 18, 23, 25, 30, 31 декабря в 12:00 или 15:00 часов, а 15 и 22 декабря в 13:30. Стоимость билета для детей от 4 лет — 8 евро, для взрослых — 14 евро. Билеты: www.ljm.lt

Аукштайтская узкоколейная железная дорога приглашает всех на фестиваль молодого вина Божоле в подземельях Трошкунайского монастыря. Аукштайтская узкоколейная железная дорога 18 и 19 ноября приглашает вас совершить театрализованное путешествие по региону Божоле во Франции и поприветствовать молодое вино этого года классическим девизом фестиваля «Le Beaujolais Noveau прибыло». 18 ноября поездка состоится из станции в Аникщяй, а 19 ноября из станции в Паневежисе. Более подробную информацию и электронные билеты можно приобрести на сайте www.siaurukas.eu

Выяснилось, что первое место ставшего уже традиционным конкурса «Тыквенная тыква» проходящем в Клайпеде — единогласно досталось оригинальной тыкве, вырезанной во льду. Церемония награждения состоится в эту субботу, в 15:00, там же, где и проходило празднование в этом году — у скульптуры «Рыбака».

Торгово-развлекательный центр «Panorama» перенес все паштоматы в более удобное для покупателей место. Отныне паштоматы LP Express, DPD, Venipak, Smartpost Itella и Omniva будут располагаться на -2 этаже, откуда к ним можно будет добраться ежедневно в любое время суток.

Саммит НАТО пройдет в Вильнюсе 11-12 июля следующего года, среди вопросов повестки дня которого будет поддержка Украины, сообщил глава Альянса Йенс Столтенберг.

«Мы очень гордимся, что можем провести в Вильнюсе саммит НАТО, который, как мы надеемся, станет праздником победы. Для того, чтобы это произошло, мы призываем наших партнеров не только продолжать, но и увеличивать помощь Украине», — сказал министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис в комментарии, переданном BNS.

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