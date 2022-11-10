Компенсации за газ, Вильнюсский фестиваль света, ремонт мостов и другие новости

Согласно опросу банка Luminor, проведенному осенью, 57% жителей Литвы не могут приобрести собственное жилье из-за недостаточного заработка. Эта жн проблема была самой актуальной для 60% респондентов из Латвии и 47 % опрошенных в Эстонии.

За 10 месяцев этого года в Литве отремонтировано 25 мостов и виадуков сети дорог государственного значения. В 2023 году планируется отремонтировать еще 27, а в 2024 г. — 35. Планируется, что к 2035 году в стране не останется мостов и виадуков в плохом состоянии. Об этом сообщает Дирекция автомобильных дорог Литвы.

Тарифы на услуги Почты Литвы вырастут вдвое. Некоторые международные тарифы на доставку для бизнес-клиентов с 1 декабря увеличиваются почти в два раза. Почта Литвы поясняет, что цены растут, потому что работникам нужно повышать зарплату.

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните не исключает, что с июля следующего года компенсации за газ и электроэнергию будут платить в зависимости от расхода, но еще, по ее словам, надо оценить обоснованность таких изменений.

Торговая сеть Lidl шестой год подряд не будет работать в первые дни Рождества и Нового года (25 декабря и 1 января). 24 декабря магазины Lidl закроются в 17 часов, а 31 декабря — в 20 часов. Во второй день Рождества (26 декабря) магазины Lidl будут работать с 10 до 20 ч. В другие дни магазины будут работать в обычном режиме.

Закончились работы по освещению фасада Каунасского государственного музыкального театра. Теперь историческое здание, построенное в конце XIX века, по ночам оживает, освещаясь элегантными цветами, которые подчеркивают уникальные элементы фасада. В то же время, здание театра идеально вписывается в городской пейзаж. Сегодня оно стало одним из центров притяжения каунасцев и гостей Культурной столицы Европы — 2022.

Синоптики обещают, что в пятницу днем над страной пройдет теплый атмосферный фронт. В некоторых районах, в основном на севере, пройдут осадки. Температура поднимется до 8-13 градусов тепла. В субботу Литва окажется в теплой зоне циклона. Будет облачно, местами пройдут небольшие дожди. Ночью будет 7-12, а днем 11-14 градусов тепла.

Вильнюсский фестиваль света, посвященный 700-летнему юбилею города, будет проходить с 25 по 29 января 2023 года. В эти дни Вильнюс превратится в галерею современного искусства под открытым небом – современные технологии преобразят архитектурные объекты, в городских скверах и двориках возникнут инсталляции, а на улицах разольется яркий свет.

По непрозрачной схеме сын мэра Каунаса Висвалдаса Матийошайтиса, член городского совета Шарунас Матийошайтис приобрел по цене ниже рыночной земельных участков в привлекательных местах Каунаса на 2,5 млн евро, сообщает портал LRT. По данным LRT, в этой схеме участвовали не только мэр и его сын, адвокат семейного бизнеса Симона Моркунайте-Руйбавичене, но и муниципальные служащие, а также на деньги города обустраивается окружающая среда приобретенных участков и необходимая инфраструктура. По информации LRT, за два срока правления Матийошайтиса в городе Каунасе образовалось почти тысяча земельных участков, на которые были восстановлены права собственности. Почти каждый шестой участок оказывался в руках Ш. Матийошайтиса или связанных с ним лиц.

Висагинское самоуправление проводит опрос среди жителей города, нужно ли сохранить мозаичное панно «Человек и стихии». Мозаичное панно, общая площадь которого составляет 154 кв. м, находится на стене дома, расположенного по аллее Sedulinos 6. Ссылка на опрос https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScUXXkki6tMHGrwTluBghOZ3OgI0Pun0TwDLRsC2RpDhNN34Q/viewform

Президент Литвы Гитанас Науседа в четверг отбывает с двухдневным рабочим визитом в Польшу, где обсудит вопросы поддержки Украины и региональной безопасности со своим коллегой из соседней страны Анджеем Дудой.

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