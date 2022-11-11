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Увеличение необлагаемого налогом дохода, тесты успеваемости в школах, книга Шимашюса и другие новости

Автор Эвелина Никанорова
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После обсуждения Сейм одобрил увеличение необлагаемого налогом дохода до 625 евро. Окончательное голосование состоится до принятия бюджета на 2023 год.

Увеличение необлагаемого налогом дохода, тесты успеваемости в школах, книга Шимашюса и другие новости

В Литве школьников ожидают изменения: тесты успеваемости становятся обязательными. Нынешний восьмиклассник должен будет сдать в этом году Национальный тест успеваемости учащихся (НТУУ), а также пройти проверку основных образовательных достижений (ПООД) и получить удовлетворительные годовые оценки. В 2024-2025 годах национальные тесты успеваемости для четверо-восьмиклассников станут обязательными. Тесты для шестиклассников планируется отменить.

Увеличение необлагаемого налогом дохода, тесты успеваемости в школах, книга Шимашюса и другие новости

После первого рассмотрения проекта госбюджета на 2023 год Сейм Литвы в четверг вернул его на доработку в правительство. Оно оценит предложения комитетов и парламентариев и представит в Сейм пересмотренный проект бюджета.

Увеличение необлагаемого налогом дохода, тесты успеваемости в школах, книга Шимашюса и другие новости

В пятницу Неринга отмечает свое 585-летие. Сегодня самоуправление Неринги на торжественном заседании примет решение считать 11 ноября 1437 года началом истории города. В исторических источниках в этот день упоминается факт уплаты налогов в корчме Ниды.

Увеличение необлагаемого налогом дохода, тесты успеваемости в школах, книга Шимашюса и другие новости

Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс выпускает свою книгу «Мэр и город». В нем записаны разговоры о Вильнюсе с разными людьми — премьер-министром, журналистами, философами, архитекторами и т.п.

Увеличение необлагаемого налогом дохода, тесты успеваемости в школах, книга Шимашюса и другие новости

madeinvilnius.lt nuotr.

Уже 18 ноября на киноэкраны страны выйдет фильм Эдмундаса Якилайтиса в жанре восстановительной документалистики Pūga prie Mėmelio. Klaipėdos atvadavimo saga. В нем пойдет речь о событиях января 1923 года в Клайпедском крае, одном из самых впечатляющих эпизодов литовской истории.

Увеличение необлагаемого налогом дохода, тесты успеваемости в школах, книга Шимашюса и другие новости

Каунас объявляет выборы лучших спортсменов, инициатив и молодых талантов города. Каунасцев приглашают выдвигать претендентов на награды до 16 ноября. Победителей будут выбирать горожане совместно со специально сформированной комиссией. Номинантов с наивысшим рейтингом пригласят на торжественное мероприятие, где они будут награждены за свои достижения.

Выдвигать кандидатов можно в девяти категориях: спортсмен года, спортсменка года, спортивное мероприятие года, юный спортсмен года (до 18 лет), юная спортсменка года (до 18 лет), спортсмен/ка года с ограниченными возможностями, мужская команда года, женская команда года, тренер года. Вся подробная информация — на странице Каунасского самоуправления http://www.kaunas.lt/2022/11/naujienos/kauno-sporto-apdovanojimai-2022-kviecia-siulyti-nominantus-ir-rinkti-favoritus/

Увеличение необлагаемого налогом дохода, тесты успеваемости в школах, книга Шимашюса и другие новости

В столичном парке Вингис установлены два новых стенда, которые предоставляют информацию посетителям в соответствии с их индивидуальными потребностями. Это первые карты и стенды в общественном пространстве, выполненные по принципам универсального дизайна. К 2030 году все информационные стенды в парках и скверах Вильнюса будут оборудованы в соответствии с этим стандартом.

Увеличение необлагаемого налогом дохода, тесты успеваемости в школах, книга Шимашюса и другие новости

madeinvilnius.lt nuotr.

Увеличение необлагаемого налогом дохода, тесты успеваемости в школах, книга Шимашюса и другие новости

SRTF fondas — Tautiniu mazumu departamentas

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