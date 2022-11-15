Баскетбольная победа литовской сборной, программа Renkuosi mokyti!, ёлка из шерстяных носков и другие новости

Сборная Литвы по баскетболу, победив на выезде сборную Черногории, обеспечила себе участие в чемпионате мира, который пройдёт в следующем году. После победы в столице Черногории со счётом 65:56 литовская команда, победившая в восьмой раз на первом и втором отборочных этапах, при любом раскладе уже не опустится в своей группе ниже третьего места. А именно по три команды из каждой группы и будут участниками мирового первенства. Правда, где оно пройдёт, пока ещё неизвестно. После матча в Черногории сборную Литвы ждёт последнее окно отборочного раунда на чемпионат мира по баскетболу. Оно будет в феврале в 2023 года: 23-го февраля дома литовцы сразятся с Венгрией, а 26-го на выезде — с Францией.

Министерство окружающей среды напоминает, что те, кто хотел бы отказаться от старого, загрязняющего окружающую среду, автомобиля, все еще могут обращаться за компенсацией. Для этого надо отказаться от своего транспортного средства, зафиксировать этот факт в соответствующем учреждении, приобрести экологичное транспортное средство (электросамокат, велосипед и т.п.) и подать заявку на компенсацию в информационную систему APVIS. Максимальный размер компенсации составляет 1000 евро. Заявки принимаются до 1 июня 2023 года, или пока не закончатся выделенные на программу средства.

Минобразования сообщает, что стартовал новый отбор в программу Renkuosi mokyti! («Я выбираю учить!»). Принять участие в отборе и стать преподавателями могут люди различных специальностей с высшим университетским образованием. Заявки принимаются до февраля 2023 года. Обычно поступают заявки примерно от 400-500 кандидатов, а после четырех отборочных этапов к участию в программе приглашаются 20-30 участников. Они работают в школе два года, и в этот период им оказывается менторская поддержка, проводятся тренинги, профессиональные консультации и т.д. Подробности — https://smsm.lrv.lt/lt/naujienos/populiari-programa-renkuosi-mokyti-kviecia-dalyvauti-atrankose

Мэр Клайпеды Витаутас Грубляускас подтвердил, что примет участие в муниципальных выборах в следующем году, но пока не сказал, на какую должность он будет претендовать — мэра или члена горсовета.

Магазин Rimi в ТЦ «Panorama» проводит эксперимент — закупиться виртуально, можно и в физическом магазине. С помощью приложения магазина можно сканировать товары своим смартфоном, когда берешь их с полки. Для товаров, требующих взвешивания, установлены специальные весы, выдающие штрих-код. Затем нужно будет сканировать QR-код из приложения на кассе самообслуживания — и можно оплачивать покупку. Если эксперимент удастся, эту технологию распространят на другие супермаркеты сети.

В торговом центре CUP появилась эффектная ёлка из шерстяных носков и перчаток. Её создали 11 вязальщиц из Пасвальского и Пакруойского районов в течение года — четыре вязальщицы вязали только перчатки, остальные в основном носки. Всего там висят 2023 предметов – 616 перчаток и 1407 носков.

Деньги во взорванном в Казлу-Руде банкомате были помечены, преступники не смогут ими воспользоваться, сообщает банк SEB. В центре Казлу-Руды в понедельник ночью был взорван банкомат банка SEB, установленный в магазине Maxima, из него украдены кассеты с деньгами.

20 ноября в Паланге пройдет празднование Дня Вооруженных Сил Литвы: пройдет небольшой парад, присягнут новые члены Союза стрелков Литвы, состоится праздничный концерт.

Украинской школе передали часть помещений Вильнюсской коллегии. До настоящего времени школа арендовала эти помещения. По данным Министерства образования, науки и спорта, помещение передано на три года и будет использоваться для обучения украинских детей, организации детских лагерей дневного пребывания и отдыха, а также для улучшения языковых и разговорных навыков. Оно также будет использоваться для спортивного, рекреационного и культурного образования, а также для спортивных, творческих, художественных и развлекательных мероприятий.

Литовскую Премию свободы в этом году предлагается присудить Президенту Украины Владимиру Зеленскому. Эта кандидатура была одобрена Комиссией Премии свободы в понедельник. Окончательное решение по этому вопросу примет Сейм.

Вильнюсский офис Международной организации по миграции произведет единовременные выплаты на сумму почти 80 000 евро украинцам, спасающимся от войны и обосновавшимся в Литве. Как сообщило во вторник отделение этой организации ООН в Вильнюсе, выплаты уже произведены наиболее уязвимым беженцам войны — матерям-одиночкам, пожилым людям, беременным женщинам. Пособие на одного украинца составляет 147 евро, дополнительно на каждого члена семьи дается по 73,5 евро. По данным организации, первые выплаты уже поступили украинцам, проживающим в Друскининкай и Вильнюсе.

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