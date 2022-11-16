Восьми миллиардов человек, платные полиэтиленовые пакеты, самый сильный человек планеты и другие новости

Во вторник, 15 ноября 2022 года, численность населения Земли достигла восьми миллиардов человек. Об этом сообщила пресс-служба ООН, назвав событие «важной вехой в развитии человечества».

После обсуждения Сейм решил, что с июля 2023 года торговцы больше не должны бесплатно раздавать тонкие полиэтиленовые пакеты — за них должна взиматься плата в размере нескольких центов. Исключение будет применяться только к пакетам с рыбой или мясом.

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните предлагает бессрочный льготный девятипроцентный тариф налога на добавленную стоимость (НДС) на посещение учреждений искусства и культуры и мероприятий. Шимоните зарегистрировала такие поправки к рассматриваемому в Сейме законопроекту о налоге на добавленную стоимость во вторник.

Сейм после обсуждения одобрил поправки к Кодексу административных нарушений, предусматривающий наказание водителей от 60 до 180 евро за незаконную парковку автомобиля на местах, выделенных для автомобилей инвалидов.

Специалисты по безопасности Swedbank фиксируют новую волну атак мошенников, когда жителям рассылаются короткие SMS-сообщения с информацией о якобы заблокированном счете. Специалисты по безопасности банка предупреждают, что не следует открывать ссылку и передавать данные для входа в интернет-банк и другую личную информацию.

Служба занятости готовит список дефицитных профессий на следующий год, который в Литве облегчит прием на работу людей из третьих стран. Список еще не окончательный, но уже известно, что в нем 134 профессии. Среди наиболее актуальных профессий, как и каждый год, — водители-дальнобойщики, водители автобусов и троллейбусов, работники строительного и промышленного секторов.

Во вторник вильнюсцы могли увидеть на Кафедральной площади основу вильнюсской ёлки. К сожалению, хороших отзывов о ней пока нет. На реакцию вильнюсцев откликнулись представители муниципалитета.

Пресс-секретарь Габриэлюс Грубинскас сказал: «Терпение – рождественская елка только приобретает форму, до зажжения огней почти две недели. Тесто для пирога пирогом тоже не называют».

Жидрунас Савицкас в 7-ой раз стал Самым сильным человеком планеты. Он завоевал титул Чемпиона мира в соревнованиях World’s Strongest Man.

Бывший мэр Вильнюса Артурас Зуокас в октябре женился на литовской скрипачке Аугусте Юсёните в Италии, 15 ноября пара узаконила свои отношения в Литве.

«15 ноября этого года — важный день для мира, Вильнюса и меня. С сегодняшнего дня в мире официально проживает 8 млрд человек! Скорее всего, сегодня Дональд Трамп (не скажу, что это хорошее решение) объявит, будет ли баллотироваться в президенты… Сегодня я поменял паспорт… И сегодня в Вильнюсе мы с Аугустой зарегистрировали гражданский брак. В храме мы венчались больше месяца назад в солнечной Италии», – сказал политик.

В Литве выпал первый в этом сезоне снег, сообщается на странице «погода и климат в Литве» в фейсбуке.

«Снег сегодня утром шел в Алитусском, Рокишкском, Зарасайском и Каунасском районах. В ближайшие дни в Литву придет похолодание, поэтому такие пейзажи будем видеть чаще», — сказано в сообщении. Об этом пишет ru.delfi.lt

Президент Литвы Гитанас Науседа в среду отправится в Чехию, где обсудит с президентом этой страны Милошем Земаном вопросы двусторонних отношений, политики безопасности, санкций против России и поддержки Украины.

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