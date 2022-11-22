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Президент Румынии в Литве, Адамкус — почетный гражданин Вильнюса, открытия лыжного сезона и другие новости

Автор Эвелина Никанорова
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Утвержден перечень профессий на 2023 год, по которым в Литве ощущается нехватка работников. Этот список поможет работодателям страны с 1 января быстрее и проще трудоустроить граждан третьих стран, говорится в сообщении Службы занятости. Судя по списку золотой век ждет слесарей, механиков и электриков. Полный перечень востребованных профессий тут https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/95cda490672011edbc04912defe897d1

Президент Румынии в Литве, Адамкус &#8212; почетный гражданин Вильнюса, открытия лыжного сезона и другие новости

Литовская Служба спецрасследований сообщила в понедельник, что проводит досудебное расследование по подозрению в коррупции в Государственной продовольственно-ветеринарной службе (ГПВС), глава учреждения Мантас Сташкявичюс входит в число подозреваемых в различных коррупционных деяниях, он был арестован. По данным ССР, представители службы, «возможно, действуя совместно с другими лицами, вымогали взятки у хозяйствующих субъектов».

Президент Румынии в Литве, Адамкус &#8212; почетный гражданин Вильнюса, открытия лыжного сезона и другие новости

© Shutterstock

21 ноября в здании литовского Сейма открылось кафе. С лета в парламенте не было кафе, поскольку истек срок действия договора с прежним поставщиком услуги, а нового найти удалось не сразу. Цены в новом кафе на холодные закуски колеблются в пределах 1,50-4 евро, цены на супы до 1,50, горячие блюда стоят 4,50-6 евро. Комплексный обед стоит 6 евро. Это дешевле, чем в близлежащих кафе в центре Вильнюса.

Президент Румынии в Литве, Адамкус &#8212; почетный гражданин Вильнюса, открытия лыжного сезона и другие новости

Первый снег стал настоящим испытанием для водителей. За выходные 194 аварии, 2 человека погибли. 85 ДТП в пятницу, 67 в субботу, 42 в воскресенье.

Президент Румынии в Литве, Адамкус &#8212; почетный гражданин Вильнюса, открытия лыжного сезона и другие новости

Фото: madeinvilnius.lt

На этой неделе с официальным визитом Литву посетит президент Румынии Клаус Йоханнис. Руководители Литвы и Румынии обсудят ситуацию в сфере безопасности в регионе, усиление сил сдерживания и обороны на Восточном фланге НАТО, помощь Украине, сообщила в понедельник администрация президента Литвы.

Президент Румынии в Литве, Адамкус &#8212; почетный гражданин Вильнюса, открытия лыжного сезона и другие новости

Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos nuotrauka

Президент Валдас Адамкус стал почетным гражданином Вильнюса.

Президент Румынии в Литве, Адамкус &#8212; почетный гражданин Вильнюса, открытия лыжного сезона и другие новости

Фото: madeinvilnius.lt

Сегодня (22 ноября) для посетителей открывается Лыжный центр Лиепкальнис. В зимний сезон в Лиепкалнисе работают 10 регулярно ухажеваемых трасс. Трассы различаются по уровню сложности, поэтому выбрать себе подходящий маршрут здесь могут все — от новичка до профессионала. Также в этом сезоне будет легче для новичков и детей, потому что на трассе для начинающих установлен удобный ременной подъемник.

Президент Румынии в Литве, Адамкус &#8212; почетный гражданин Вильнюса, открытия лыжного сезона и другие новости

Фото: liepkalnis.lt

В столичном Бельмонтасе можно увидеть идущих на нерест лососей. Жителей приглашают приехать и увидеть рыб своими глазами! Люди в местах скопления лососей также отпугивают браконьеров. Специалисты утверждают, что если бы в этом месте не было плотины, рыб было бы гораздо больше.

26 ноября в 19:00 ожидается открытые главной елки Вильнюса. На праздничном концерте на сцену выйдут известные литовские исполнители: Мерунас, Джессика Шай и Аугусте Номбеко, Моника Линките, Видас Барейкис, Евгениюс Хребтовас, Эрика Дженнингс, Йовани, Мантас Янкавичюс и другие. Посмотреть мероприятие можно будет в прямом эфире на канале LRT. Вильнюсская рождественская елка в этом году ​​пригласит всех поздравить с 700-летием Вильнюс. Художественная композиция новогодней елки в этом году – нарядный трехъярусный юбилейный торт, символично украшенный 700 свечами.

Президент Румынии в Литве, Адамкус &#8212; почетный гражданин Вильнюса, открытия лыжного сезона и другие новости

Фото: madeinvilnius.lt

В качестве реакции на инцидент в Польше Госсовет по обороне Литвы решил ускорить закупки систем противовоздушной обороны средней дальности.

«Члены ГСО сошлись во мнении о необходимости ускорения закупок систем ПВО средней дальности», – заявил журналистам после заседания старший советник президента Литвы Гитанаса Науседы по вопросам национальной безопасности Кястутис Будрис.

По его словам, системы будут закупаться в следующем году.

Президент Румынии в Литве, Адамкус &#8212; почетный гражданин Вильнюса, открытия лыжного сезона и другие новости

© Oro gynybos bataliono nuotr.

Клайпедскому филиалу Международной школы Украины официально разрешено работать и получать государственное финансирование.

Президент Румынии в Литве, Адамкус &#8212; почетный гражданин Вильнюса, открытия лыжного сезона и другие новости

#StandWithUkraine

Президент Румынии в Литве, Адамкус &#8212; почетный гражданин Вильнюса, открытия лыжного сезона и другие новости

SRTF fondas — Tautiniu mazumu departamentas

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